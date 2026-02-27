Adrián Villar pasó su primera noche detenido tras suspensión de reconstrucción de la muerte de Lizeth Marzano

Reportaje sobre la masiva vigilia realizada en memoria de Lizeth Marzano. Familiares, amigos y ciudadanos piden que su muerte no quede impune mientras la investigación presenta nuevos giros, como la suspensión de las diligencias | Video: Latina

Adrián Villar pasó su primera noche en calidad de detenido en una dependencia de la Policía Nacional (PNP), luego de que se ordenara su detención preliminar por el caso de la muerte de Lizeth Marzano.

De acuerdo con información recogida por varios medios como Latina Noticias, el joven de 21 años ingresó a la sede únicamente con la ropa que llevaba puesta: una casaca y una colcha. No portaba equipaje adicional. Horas después, su entonces abogado le llevó alimentos durante el día, mientras que en la noche permaneció bajo custodia en el área destinada a detenidos.

Rubén Villar, padre de Adrián, llegó a la dependencia policial la mañana de este 27 de febrero, evitó responder a las preguntas de los periodistas, se identificó ante los agentes e ingresó para ver a su hijo. La noche anterior, también había acudido brevemente a la comisaría y tampoco hizo declaraciones.

Vigilia, reclamos y renuncias

Anoche, las diligencias para la reconstrucción del caso fueron suspendidas. La defensa calificó la medida como una ampliación de la inspección técnico-policial. La suspensión se confirmó pasada la medianoche, en medio de un fuerte pedido de justicia por parte de familiares, amigos y ciudadanos que se acercaron al lugar del atropello para exigir justicia por la muerte de Lizeth Marzano y expresar críticas a la actuación de las autoridades.

La diligencia estaba programada para las 11 de la noche; sin embargo, tras más de una hora de espera, la fiscal Janeth Roger Rodríguez se retiró sin precisar una nueva fecha. Según se informó, la suspensión se habría debido a que la Policía no contaba con los recursos logísticos necesarios para realizar la inspección.

En paralelo, se confirmó la renuncia del abogado Jefferson Moreno Nieves a la defensa de Adrián Villar. En un escrito, indicó que su decisión responde a razones que se mantienen bajo secreto profesional, aunque precisó que participará en diligencias inmediatas para no dejar indefenso al investigado mientras se designa un nuevo representante legal.

Mientras tanto, Villar permanece detenido y afronta su primera noche bajo custodia, a la espera de la reprogramación de la diligencia clave que permitirá esclarecer las circunstancias exactas del atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano.

Investigación en curso

Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano, ha anunciado que solicitará prisión preventiva contra Adrián Villar. Asimismo, se prevé la toma de declaraciones a efectivos policiales que estuvieron en la zona durante la madrugada del accidente, así como a administradores de las residenciales vinculadas a los involucrados.

La defensa también sostuvo que el caso debería ser recalificado a una figura más grave. Argumentó que, según los videos revisados, el vehículo circulaba a velocidad excesiva en una zona donde correspondía reducir la marcha, lo que —a su juicio— evidenciaría una conducta de mayor gravedad.

¿Qué sucedió con Lizeth Marzano?

El accidente que provocó el fallecimiento de Lizeth Marzano sucedió el 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro. Las imágenes muestran que el vehículo conducido por Villar invadió el carril e impactó por la espalda a la deportista, quien realizaba su rutina de trote.

Adrián Villar abandonó la escena y no prestó ayuda a la víctima, quien falleció minutos después en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. La defensa de la víctima considera que, de haber sido ayudada por Villar, la joven podría haber sobrevivido.