Lizeth Marzano: Crónica de una muerte que pudo evitarse y cómo una periodista de espectáculos puso en jaque a la PNP y fiscalía

Las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas por Magaly TV La Firme permitieron reconstruir con precisión las horas críticas posteriores al accidente

Magaly Medina destaca el impacto de la cobertura mediática en el caso de Lizeth Marzano, cuyo trágico accidente conmovió al país. La presentadora afirma que su trabajo periodístico, aunque enfocado en la farándula, también tiene el deber de devolverle al público su confianza investigando casos de injusticia.

El caso de Lizeth Marzano ha generado una profunda conmoción en la sociedad peruana, evidenciando presuntas irregularidades en la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía.

La campeona nacional de apnea Lizeth Marzano fue atropellada violentamente mientras trotaba por la avenida Camino Real, en San Isidro, Lima. El vehículo, registrado a nombre de la periodista Marisel Linares, era conducido por Adrián Villar Chirinos, de 21 años, quien tras el impacto huyó del lugar sin prestar auxilio. Los familiares de Marzano creen que, de haber recibido auxilio inmediato, la deportista habría tenido mayores posibilidades de sobrevivir.

Tras el atropello, la cronología de los hechos y las grabaciones clave difundidas por Magaly TV La Firme y los medios peruanos permitieron reconstruir con precisión lo ocurrido en las horas críticas posteriores al accidente:

La noche del 17 de febrero, Lizeth Marzano fue embestida a las 22:30 por un Chevrolet gris conducido por Villar, quien se dio a la fuga.

Cerca de las 03:00 del 18 de febrero, cámaras de seguridad captaron a Villar, su padre Rubén Villar Frolets y la propietaria del auto, Marisel Linares, en el parque Alfonso Ugarte. Allí, familiares y abogados se reunieron durante varios minutos, mostrando actitudes nerviosas y dialogando en grupos separados.

Estas imágenes, difundidas por primera vez en el programa de Magaly Medina, evidenciaron una posible coordinación para consensuar la versión de los hechos y decidir los siguientes pasos, mientras Lizeth Marzano agonizaba.

En busca de pruebas y rastros de encubrimiento

La imagen compuesta muestra a Lizeth Marzano, campeona de apnea, junto a escenas que contextualizan su trágico fallecimiento y el clamor por justicia en Perú. (Composición: Infobae Perú)

Luego de la reunión en el parque, Villar se trasladó al departamento de su novia, donde permaneció oculto junto a familiares. Durante ese periodo, evitó presentarse ante la Policía Nacional o la Fiscalía, lo que impidió la realización de pruebas toxicológicas y permitió que expirara el plazo de flagrancia.

Aproximadamente a las 05:30 del 18 de febrero, las cámaras captaron la llegada de los suboficiales John Atencio y José Cerván de la comisaría de Orrantia al edificio donde se encontraba Villar. Los agentes permanecieron varios minutos en el inmueble, se comunicaron telefónicamente con superiores y se retiraron sin detener al sospechoso, pese a que aún estaba vigente el periodo legal para una detención inmediata.

Mientras tanto, la familia de la víctima buscaba pruebas para identificar al responsable. Serenazgo entregó partes del vehículo halladas en el lugar y, mediante inteligencia artificial, se confirmó que correspondían a un Chevrolet Cruze, el modelo involucrado en el atropello.

En esos primeros días, los familiares denunciaron públicamente el retraso en la intervención policial y la falta de avances en la localización de Villar, aunque aún no conocían la magnitud de la posible coordinación para evitar la captura del sospechoso. La sospecha de encubrimiento y coordinación surgió después de revisar los videos de seguridad solicitados conjuntamente con el programa de Magaly Medina, que obtuvieron del municipio.

Con la difusión de los videos en Magaly TV La Firme, la familia de Lizeth Marzano denunció públicamente en ese espacio que allegados de Villar intentaron ofrecer un acuerdo económico para evitar consecuencias penales. Gino Marzano, hermano de la víctima, rechazó cualquier conciliación y declaró: “La vida de mi hermana no tiene precio y la familia solo busca justicia”.

Detención preliminar nueve días después del atropello

La exposición mediática y la indignación social incrementaron la presión pública sobre las autoridades para intensificar la investigación. Sin embargo, mientras la presión crecía, Villar continuó oculto y no colaboró en un primer momento con la justicia, lo que permitió la pérdida de pruebas clave.

La defensa sostuvo que el joven permaneció en Lima y estaba bajo observación médica, pero el 26 de febrero de 2026, el Poder Judicial dictó y la PNP ejecutó la detención preliminar de Adrián Villar en un departamento de Miraflores. Tras su captura, la Policía reveló que Villar había viajado a Cajamarca el 21 de febrero, en plena investigación y mientras la atención mediática se incrementaba. Este dato, conocido tras la detención, desmontó la coartada presentada por su entorno y reforzó la hipótesis de riesgo de fuga.

En paralelo, la Fiscalía Provincial Penal de San Isidro-Lince amplió la investigación e incorporó como investigada a Marisel Linares por presunto encubrimiento personal, debido a su participación en las reuniones posteriores al accidente y a la falta de documentación formal sobre la transferencia del vehículo.

Además, la novia de Villar, la influencer Francesca Montenegro, fue citada para declarar, ya que su domicilio fue utilizado como refugio por el imputado tras el atropello. La Fiscalía investiga si existió algún grado de complicidad o encubrimiento en su participación, dado que Villar permaneció en ese lugar durante las horas clave posteriores al hecho.

