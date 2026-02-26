Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar se pasó la luz roja y llamó primero a su padre tras accidente, según abogado de la familia

El abogado de la familia de la víctima detalla los resultados de las últimas diligencias, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y el peritaje al teléfono móvil de Adrián Villar. Las pruebas encontradas podrían ser clave para que la Fiscalía solicite prisión preventiva. | Canal N / N Directo

La noche del 17 de febrero dejó una escena que aún no encuentra respuestas claras. En una avenida de San Isidro, un vehículo cruzó una intersección y segundos después una deportista quedó tendida sobre el asfalto. La víctima fue Lizeth Marzano, atleta peruana reconocida por su trayectoria en la natación. El conductor, Adrián Villar, de 21 años, no se detuvo.

Las primeras indagaciones se concentran en los minutos previos y posteriores al impacto. Las imágenes revisadas por las autoridades muestran que el automóvil avanzaba por el carril izquierdo a alta velocidad, cambió de trayectoria y atravesó dos carriles antes de arrollar a la deportista. En ese recorrido también cruzó una luz roja. El propio conductor reconoció esa infracción.

La investigación sumó un elemento adicional: el contenido del teléfono móvil que Villar llevaba consigo cuando fue intervenido. De acuerdo con la revisión fiscal, la primera llamada registrada tras el atropello fue a su padre. Esa secuencia de comunicaciones abrió una nueva línea de análisis sobre la conducta posterior al hecho.

Las imágenes y la infracción reconocida

La imagen muestra la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, junto a una captura de Adrián Villar, mientras la Fiscalía revisa pruebas para determinar responsabilidades. (Composición: Infobae Perú)

Carlos Grados, abogado de la familia de la víctima, informó que se realizó la “diligencia de la visualización de ciertos videos”. Según detalló, la revisión incluyó tres grabaciones adicionales programadas para el mismo día. “El accidente se ve solamente a partir de las once de la noche, donde se ha visualizado, pues bueno, la velocidad en la que estaba el conductor”, indicó.

El letrado precisó que en las imágenes “se ve, digamos, una infracción porque se ha visto que se ha pasado una luz roja y el señor está reconociendo haber pasado la luz roja”. Esa afirmación coloca el foco en la conducta previa al atropello y en la decisión de cruzar la intersección pese a la señal de alto.

La secuencia registrada por las cámaras también permitió ubicar el desplazamiento del vehículo antes del impacto. El conductor iba por el carril izquierdo, cruzó de manera intempestiva hacia los otros carriles y embistió a la deportista. Tras el choque, se retiró del lugar sin brindar ayuda. Lizeth Marzano falleció en la vía.

El celular y las llamadas posteriores

Ciudadanía anuncia concentración mientras Fiscalía realiza reconstrucción del caso Marzano. ATV/ Ocurre Ahora.

Otro punto bajo análisis es el contenido del teléfono móvil incautado. Grados explicó que “al momento que ha sido detenido tenía portando su celular” y que se efectuó “la visualización correspondiente del contenido de ese aparato”. En esa revisión se hallaron comunicaciones realizadas después de los hechos.

“Se ha encontrado algunos, eh, comunicaciones con posterioridad al, a los hechos con la señora Linares, con su propio papá”, señaló. Cuando se le consultó por el momento exacto de esas llamadas, respondió: “Los horarios están a partir de la una de la mañana. O sea, estamos hablando de dos a tres, tres, dos a tres horas después aproximadamente”.

Ante la pregunta sobre la primera comunicación vinculada al caso, el abogado fue enfático: “La primera llamada que hemos visto, digamos que tenga relación después de los hechos, es con el papá”. También aclaró que no se registran llamadas entrantes del padre hacia el investigado: “No, no hay nada de eso”. Sobre una eventual comunicación con su pareja, indicó: “Con la pareja no, no existe nada de eso”.

Para la parte civil, esta secuencia refuerza la hipótesis de una posible concertación posterior. El abogado sostuvo que las comunicaciones “estarían demostrando lo que ya se ha visualizado, ¿no? La concertación dentro para poder llegar al parque, a todo lo demás”.

Debate sobre el tipo penal y la prisión preventiva

Caso Lizeth Marzano: mozo de Tanta asegura que Adrián Villar no consumió alcohol horas antes del accidente. ATV/ Magaly TV La Firme.

La discusión jurídica se centra ahora en la calificación del delito. En un inicio, el caso se abordó como un hecho culposo vinculado a un accidente de tránsito. Sin embargo, la familia de la deportista considera que los elementos reunidos permiten replantear esa figura.

“Hay elementos que ya reunirían, digamos, cambiar el tipo penal, ya no sería culposo”, afirmó Grados. Ante la posibilidad de que se configure un presunto homicidio doloso, respondió: “Todavía está un tema de presuntuoso, pero hay elementos que ya reunirían, digamos, cambiar el tipo penal”.

Respecto a la eventual solicitud de prisión preventiva contra Adrián Villar, el abogado precisó que la decisión corresponde al Ministerio Público. “Depende, no es de nosotros, eso depende directamente del Ministerio Público. Tiene todas las pruebas”, declaró. Añadió que la gravedad del delito será determinante para sustentar esa medida.

En cuanto a otras personas mencionadas en la investigación, explicó que se encuentran en etapa de indagación. Sobre la señora Linares, indicó que enfrenta una imputación por encubrimiento y que “no hay una pena muy fuerte en contra de ella”, lo que limitaría la posibilidad de solicitar prisión preventiva.