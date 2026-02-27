Abogado de Adrián Villar renuncia a su defensa tras su detención por caso Lizeth Marzano

La decisión se conoce horas después de la detención preliminar ejecutada por la Policía. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 26 de febrero, en los minutos finales de Magaly TV La Firme, Magaly Medina interrumpió el cierre habitual de su programa para anunciar lo que calificó como una noticia de último minuto. La conductora informó que Jefferson Moreno, abogado de Adrián Villar Chirinos, había presentado su renuncia a la defensa técnica del investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

La revelación generó inmediata sorpresa. El anuncio se produjo pocas horas después de que la Policía ejecutara la detención preliminar de Villar en el marco de la investigación por homicidio culposo. La coincidencia temporal no pasó desapercibida para la conductora, quien leyó al aire el documento presentado por el letrado ante el despacho fiscal.

“Cumplimos con informar nuestra decisión de renunciar a la defensa técnica del investigado. Las razones de ello nos las reservamos como parte del secreto profesional”, citó textualmente Medina durante la transmisión. El mensaje, breve y formal, confirmaba la salida del abogado del caso y dejaba en claro que no se brindarían detalles sobre los motivos de la decisión.

Según explicó la conductora, en el mismo escrito el abogado recordaba que había asumido la defensa técnica de Villar “desde el día jueves 19 de febrero a las 10:21 p. m.”. El detalle horario llamó la atención en el set. Medina comentó con tono crítico que esa fue exactamente la hora en que se presentó el escrito para poner a derecho al investigado ante el Ministerio Público.

“Oye, justo a la hora en que presentaron el escrito, ¿no? Bien oportuno este abogado”, expresó la conductora, dejando entrever suspicacias respecto al momento en que se formalizó la representación legal. Añadió que, según el documento, el letrado asumió la defensa técnica a esa hora específica para enviar el escrito vía mesa de partes virtual del Ministerio Público, con el objetivo de regularizar la situación procesal de su patrocinado.

Abogado renuncia tras detención preliminar

La secuencia de hechos adquiere mayor relevancia si se considera el contexto. Villar fue detenido en la madrugada, luego de que las autoridades determinaran ejecutar la medida de detención preliminar por 72 horas. Horas después de esa intervención policial, el abogado comunicó su renuncia.

“Y ahora, justamente ahorita, que acaban de determinar, la policía ha ido y lo ha detenido esta madrugada, entonces el abogado ha renunciado. ¿Qué está pasando ahí?”, cuestionó Medina frente a cámaras. Su interrogante reflejó la sorpresa ante la rapidez con la que se produjo la desvinculación.

El documento leído en el programa reiteraba: “Nuestra decisión de renunciar a la defensa técnica del investigado”, subrayando que las razones quedaban protegidas por el secreto profesional, figura jurídica que ampara la confidencialidad entre abogado y cliente. Esa cláusula impide que el letrado revele información relacionada con la estrategia legal o con comunicaciones sostenidas con su patrocinado.

