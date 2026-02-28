Exabogado de Adrián Villar asegura que pasó dosaje etílico: “Aceptamos responsabilidad de fuga, no hubo mentira”

Según el abogado, Villar colaboró con las autoridades entregando el vehículo, declarando ante la fiscalía y permitiendo la revisión de su celular por la policía. (Crédito: Canal N)

El Jefferson Moreno, exabogado de Adrián Villar, se pronunció sobre la investigación por el accidente de tránsito que provocó la muerte de Liseth Marzano. Moreno confirmó que Villar se sometió a un dosaje etílico y a un examen psiquiátrico, y cuestionó la detención preliminar dictada en su contra, señalando que no correspondía conforme al debido proceso.

En entrevista con Canal N, el letrado precisó que su estrategia de defensa se basaba en la tesis de culpabilidad, es decir, que Villar asumiera su responsabilidad en los delitos imputados, que incluyen homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de los hechos.

“Él tiene que asumir su responsabilidad. Y aunque no lo identifiquen en el vehículo, él se apersona en la fiscalía y dice: ‘Yo soy el conductor del vehículo’. Entrega el vehículo, participa en las diligencias… y pese a que no se le ve, él dice: ‘Yo soy la persona que conducía el vehículo’”, expresó.

Renuncia a la defensa y motivos

Jefferson Moreno también explicó su renuncia a la defensa de Villar, asegurando que se trata de una decisión personal y que no está vinculada a imprecisiones o mentiras de parte del cliente o su familia. “La renuncia responde a una decisión personal. Yo no puedo revelar lo que converso con mis clientes. Estoy convencido de que ellos mantendrán la tesis de la culpabilidad de la mano de la verdad”

Sobre los cuestionamientos de la prensa y la fiscalía respecto a posibles mentiras, Moreno insistió: “No hay ninguna mentira. Mi tesis es de culpabilidad, de reconocer todo lo que se tiene que asumir. No necesito justificar la fuga; aceptamos responsabilidad”, señaló para el citado medio.

Detalles del accidente y fuga

El abogado detalló la cronología de los hechos tras el atropello del 17 de febrero. Según Moreno, Villar primero se dirigió a su casa, coordinó con su familia y posteriormente ingresó a la Clínica San Felipe, donde se le realizaron los exámenes médicos y el dosaje etílico. “Después del accidente, él va a su casa, llama a sus padres, su familia intenta ayudarlo, y al día siguiente es internado en la clínica. Ahí están los exámenes y los pagos correspondientes”.

Moreno enfatizó que toda esta información está documentada y que Villar nunca abandonó Lima durante los días posteriores. “El 21, él estaba sentado a mi lado brindando declaración, y mientras eso ocurría, la policía levantó un acta en su casa. Siempre ha estado en su domicilio; nunca se fue a Cajamarca”.

Informe psiquiátrico y estado emocional

Sobre el supuesto shock traumático que habría sufrido Villar tras el accidente, Moreno explicó que existe un perito particular en psiquiatría que realizó la evaluación y determinó el estado emocional del imputado. Sin embargo, aclaró que el informe aún no ha sido incorporado oficialmente a la carpeta fiscal. “Eso no exime de responsabilidad; mi tesis es de aceptación de culpabilidad. El informe psiquiátrico se hará valer según las reglas de la ciencia”, señaló.

El abogado insistió en que el examen psiquiátrico no se utiliza como justificación de la fuga, sino como una documentación científica de su estado emocional: “No justifico que se haya ido; aceptamos responsabilidad. La ciencia determinará el estado”.

Dosaje etílico y cuestionamientos

Jefferson Moreno también se refirió al dosaje etílico realizado en la clínica y a la discusión sobre su validez, ya que, según el comandante general de la Policía, solo los exámenes supervisados por la Policía Nacional tienen presunción legal. Moreno defendió la validez del procedimiento: “Entre hacerme un dosaje en la policía y laboratorios Roe, cien por ciento prefiero laboratorios Roe”, expresó el letrado para Canal N.

Aclaró que el dosaje se realizó con todas las garantías médicas, y que los resultados están documentados y serán aportados oportunamente por la familia a las autoridades. “Si estaba bajo los efectos de alcohol o droga, la situación sería mucho más gravosa. Pero eso se documentó correctamente”.

Críticas al manejo del caso

El exabogado cuestionó la actuación de las autoridades en la detención preliminar, señalando que la medida no correspondía y que se adoptó bajo presión mediática. “Él está detenido porque el derecho ha fracasado y ha cedido frente a la presión. Una detención preliminar no correspondía, y menos un pedido de prisión preventiva”.

Moreno sostuvo que, desde que asumió la defensa, su enfoque fue la confesión y el trabajo basado en la verdad, buscando una salida jurídica correcta para el caso. “Desde que llegué a la defensa, lo que dije es verdad, confesión, y con la verdad tenemos una salida jurídica del proceso”, expresó.