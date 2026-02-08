Prueba escrita de ingreso a los COAR 2026: ¿Cuándo se conocerán los resultados del examen de este domingo?

La prueba escrita evaluará competencias lectoras y matemáticas; los resultados se publicarán el 17 de febrero y los ingresantes finales el 2 de marzo. (Crédito: Minedu)

Este domingo, 20.064 estudiantes participaron en la prueba escrita de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, una jornada decisiva para quienes aspiran a una de las 2.650 vacantes distribuidas en las 25 sedes COAR del Perú. El examen, realizado de manera presencial en 61 sedes ubicadas en todas las regiones, marca el inicio de la etapa más exigente del Proceso Único de Admisión que, año tras año, identifica al estudiantado con alto desempeño académico y habilidades sobresalientes.

Los postulantes, seleccionados tras un proceso de inscripción que culminó el 30 de enero y validación de requisitos publicada el 2 de febrero, se congregaron en los locales desde las 8:00 a. m. portando únicamente su DNI o carné de extranjería, en cumplimiento estricto de las normas del Ministerio de Educación. El ingreso a las sedes de evaluación se realizó hasta las 8:45 a. m., sin excepciones una vez cerrado el acceso. El acompañamiento de padres o apoderados fue obligatorio tanto al ingreso como a la salida, en concordancia con las directrices de protección y transparencia del proceso.

La prueba, de 120 minutos, evaluó competencias lectoras y matemáticas en un entorno controlado: estuvo prohibido portar mochilas, libros, cuadernos, calculadoras, cámaras, relojes inteligentes u otros dispositivos tecnológicos. El uso de celulares dentro del aula de evaluación también fue expresamente vetado, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y preservar la integridad de la evaluación.

Según cifras oficiales del Ministerio de Educación, el mayor número de postulantes provino de Lima Metropolitana, con 2.279 estudiantes; le siguieron Ayacucho (1.341), Piura (1.140), Cusco (1.134) y La Libertad (1.124). Del total de inscritos, el 59 % son mujeres y un 48 % procede de zonas rurales, lo que refleja la amplitud y diversidad del universo de aspirantes. El ministro de Educación, Jorge Figueroa, subrayó que los COAR constituyen una oportunidad única para jóvenes con alto potencial académico, pues ofrecen una educación de excelencia orientada a desarrollar competencias integrales y formar líderes con visión global.

Más de 20 mil estudiantes rindieron prueba escrita. (Foto: Minedu)

¿Cuándo se conocerán los resultados del examen de este domingo?

El proceso de admisión 2026 sigue un cronograma oficial que otorga transparencia y previsibilidad a cada fase. Tras la evaluación escrita, el Ministerio de Educación publicará los resultados de la Fase I el 17 de febrero en el portal web institucional. Aquellos que superen este primer filtro accederán a una segunda fase, consistente en una entrevista personal programada entre el 21 y el 23 de febrero, donde se evaluarán las habilidades socioemocionales de los postulantes.

El cronograma oficial establece que la publicación final de ingresantes a los 25 COAR será el 2 de marzo. Además, se abrirán plazos específicos para la recepción y resolución de reclamos tanto en la etapa de inscripción como en la de resultados, asegurando la debida atención de todas las contingencias administrativas. La confirmación de vacantes se realizará entre el 3 y el 7 de marzo, mientras que el proceso de matrícula se extenderá hasta el 31 de marzo.

Para participar en el proceso de admisión, los estudiantes debieron cumplir criterios estrictos: haber ocupado uno de los diez primeros puestos en el primer grado de secundaria, demostrar logros destacados en concursos educativos oficiales y no superar los 15 años de edad al 31 de marzo de 2026. La asignación de las 2.650 vacantes responde a la meta de atender a aproximadamente 7.605 estudiantes en el ciclo 2026, cifra que consolida el crecimiento sostenido de la red COAR.