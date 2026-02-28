Perú

Perú pide cese inmediato de hostilidades tras declaración de “guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán

La Cancillería reiteró el compromiso del país con el respeto de la Carta de la ONU y del derecho internacional humanitario

Cancillería peruana expresa preocupación por conflicto militar en la frontera entre Pakistán y Afganistán. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Reuters)

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, expresó su preocupación por los recientes enfrentamientos militares ocurridos en la frontera entre Pakistán y Afganistán. En un comunicado oficial, la Cancillería indicó que las hostilidades han afectado a la población civil y comprometido la estabilidad y la paz regionales.

El pronunciamiento señala que el Perú se suma a la exhortación formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas, quien pidió un cese inmediato de las hostilidades. Asimismo, la Cancillería peruana instó a ambas partes a privilegiar los canales diplomáticos y el diálogo directo como mecanismos para reducir las tensiones y prevenir nuevos enfrentamientos.

Perú insta a un cese inmediato de hostilidades tras enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. (Foto: X/@Cancillería)

Respeto del derecho internacional

El comunicado enfatiza la necesidad de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y los propósitos y principios de la Carta de la ONU, reiterando el compromiso del Perú con la solución pacífica de controversias y la protección de la población civil.

La Cancillería subraya que la vía diplomática debe prevalecer sobre cualquier confrontación militar, destacando que la comunidad internacional ha instado a evitar acciones que puedan escalar el conflicto en la región surasiática, donde la estabilidad geopolítica es frágil y la población civil ha sido gravemente afectada.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

Declaración de guerra

El conflicto se intensificó tras la declaración de “guerra abierta” emitida por el gobierno de Pakistán contra las autoridades talibanas en Afganistán. En los últimos días, fuerzas afganas atacaron tropas fronterizas pakistaníes en represalia por bombardeos previos, mientras que Pakistán respondió con ataques aéreos sobre varias ciudades afganas, incluida la capital Kabul.

Estas acciones reanudaron un ciclo de violencia que ha generado preocupación internacional, dado que Pakistán es una potencia nuclear y cualquier escalada podría tener repercusiones regionales y globales. El Gobierno peruano hizo un llamado a la contención y al uso de la diplomacia para garantizar la protección de los civiles y la estabilidad en la región.

Fuerzas talibanes vigilan el puesto fronterizo de Torkham, en Nangarhar, junto a Pakistán. (Foto: Aimal Zahir / AFP)

¿Por qué Pakistán y Afganistán están en guerra?

Las hostilidades entre Pakistán y Afganistán alcanzaron un nuevo nivel tras una serie de ataques transfronterizos que provocaron decenas de víctimas y una mayor inestabilidad en la región. Con base en fuentes de CNN, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró que la paciencia de su país se había agotado frente a las acciones del gobierno talibán afgano, catalogando la situación como una “guerra abierta”. La ofensiva militar, denominada “Operación Furia Justa”, incluyó bombardeos aéreos paquistaníes sobre ciudades clave como Kabul, Paktia y Kandahar, dirigidos a instalaciones de defensa bajo control talibán.

El conflicto actual tiene raíces complejas. Tras la retirada de Estados Unidos y el regreso del Talibán al poder en Afganistán en 2021, Pakistán comenzó a experimentar un aumento en la violencia islamista en su territorio. Islamabad responsabiliza a los militantes del Talibán pakistaní —un grupo diferente, pero ideológicamente cercano— de estos ataques y acusa a Kabul de brindarles refugio. De acuerdo con datos del ejército paquistaní citados, más de 1.200 personas murieron en ataques insurgentes en Pakistán en 2025, una cifra que duplica la registrada tras la retirada estadounidense.

La escalada entre Pakistán y Afganistán dejó varios muertos aunque las cifras no están claras de ningún lado de la frontera (Europa Press)

Las diferencias militares entre ambos países son notables. Pakistán dispone de un ejército altamente equipado, con unos 660.000 efectivos activos y tecnología moderna, incluidas fuerzas aéreas y armamento de fabricación estadounidense y china. En contraste, el Talibán afgano opera con menos de 200.000 combatientes y carece de fuerza aérea funcional, aunque ha incorporado drones y armamento abandonado tras la retirada de EE.UU. De acuerdo a especialistas, la escalada podría derivar en una ola de violencia urbana si no se retoman negociaciones, mientras ambos gobiernos intercambian acusaciones sobre el apoyo a grupos insurgentes y la protección de líderes extremistas.

