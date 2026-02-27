Claves para entender el conflicto armado entre Pakistán y Afganistán

Los talibanes paquistaníes, principal fuente de tensión entre Pakistán y Afganistán. Aquí durante un rezo en Kabúl, Afganistán (EFE)

Las tensiones entre Pakistán y el Talibán afgano han escalado a una nueva fase de enfrentamiento abierto, tras una serie de ataques transfronterizos que han dejado centenares de muertos e incrementan el riesgo de desestabilización regional.

El ministro de defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró que la “paciencia” de su país se había agotado ante las acciones del gobierno talibán en Afganistán, calificando la situación como una “guerra abierta”, según informó CNN.

El viernes por la mañana, Pakistán informó la destrucción de 73 posiciones talibanes y la captura de más de una docena de sitios adicionales a lo largo de la frontera. La ofensiva, denominada “Operación Furia Justa” (Ghazab Lil Haqq), implicó ataques aéreos sobre Kabul, la provincia de Paktia y Kandahar, esta última considerada el centro espiritual del movimiento talibán y lugar donde reside su líder Hibatullah Akhundzada. Según autoridades pakistaníes, los ataques aéreos se centraron en instalaciones de defensa afganas.

La escalada entre Pakistán y Afganistán dejó varios muertos aunque las cifras no están claras de ningún lado de la frontera (Europa Press)

La serie de enfrentamientos recientes tuvo su punto de partida la noche del jueves, cuando fuerzas militares talibanes lanzaron ataques contra posiciones pakistaníes repartidas a lo largo de los 2.575 kilómetros de frontera montañosa y desértica, cuyo trazado aún es objeto de disputa entre ambos países. Funcionarios afganos afirmaron que estos ataques actuaron en represalia a bombardeos paquistaníes realizados el fin de semana en supuestos campamentos militantes, donde murieron al menos 18 personas.

Cifras dispares y temor en la población civil

El viernes por la tarde, el ejército pakistaní aseguró haber matado a 274 combatientes talibanes afganos y herido a 400 más, una cifra que contrasta con la información proporcionada por las autoridades afganas, que reportaron ocho soldados fallecidos en el mismo episodio. CNN advirtió que no pudo verificar de manera independiente estos datos debido a la inaccesibilidad de la región en conflicto.

En el distrito de Bajaur, al noroeste de Pakistán, un proyectil disparado por las fuerzas talibanes afganas impactó en una vivienda civil, causando cinco heridos, entre ellos dos menores de edad y una mujer, según informó el oficial de policía Fazal Akbar. Además, el ministro de información paquistaní, Attaullah Tarar, indicó que militantes del Talibán pakistaní intentaron lanzar ataques con drones desde el noroeste, acción que fue frustrada por sistemas antidrone del ejército.

La situación desencadenó episodios de terror entre civiles. Una residente de Kabul, consultada por CNN bajo anonimato por motivos de seguridad, relató que su familia fue despertada por una fuerte explosión: “Estaba aterrorizada. Luego escuchamos disparos. Al mirar por la ventana, vimos llamas como balas cruzando el cielo”. Añadió que el temor les impidió dormir, y que observaba cómo “la luz de la mayoría de las casas y departamentos” permanecía encendida ante el temor de un próximo ataque aéreo.

Desde el lado paquistaní, Muhammad Ullah, vecino del distrito de Baizai, describió una sucesión de explosiones que se mantuvo desde el jueves por la noche hasta la mañana.

Escalada tras la retirada de Estados Unidos y tensiones cambiantes

La relación entre ambos países está marcada por décadas de vínculos complejos. Tras la caída del Talibán afgano en 2001 a manos de fuerzas de la OTAN, Pakistán se convirtió en su principal respaldo, ofreciendo refugio y apoyo logístico para su insurgencia contra el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos. Este respaldo fue un eje en el conflicto que acabó siendo la guerra más extensa en la historia estadounidense.

Con la frágil retirada de Estados Unidos y la vuelta al poder del Talibán afgano en 2021, Pakistán experimentó un aumento notable de la violencia islamista en su territorio. Islamabad responsabiliza a los militantes del Talibán pakistaní de gran parte de estos ataques, y acusa a Kabul de ofrecerles refugio.

CNN informó que más de 1.200 personas —entre militares y civiles— murieron en ataques insurgentes dentro de Pakistán en 2025, el doble de lo registrado en 2021 tras la retirada estadounidense y el regreso de los talibanes al gobierno en Kabul.

Según datos compartidos con CNN por las fuerzas armadas paquistaníes, muchos de estos atentados fueron perpetrados con armas de fabricación estadounidense abandonadas durante la retirada. El Talibán afgano niega que albergue a líderes o combatientes de su rama pakistaní.

El ministro de defensa Asif reveló en noviembre que muchos miembros destacados del Talibán afgano mantienen propiedades y familias en suelo paquistaní. Al ser consultado sobre si el actual aumento de violencia podría considerarse un efecto adverso de esa relación histórica, respondió: “Sí, lo creo”.

Soldados talibanes se sientan junto a un arma antiaérea mientras vigilan la presencia de aviones de combate paquistaníes, en la provincia de Khost, Afganistán, el 27 de febrero de 2026 (Reuters)

En acusaciones recientes publicadas en redes sociales, Khawaja Asif afirmó: “Afganistán está reuniendo a todos los terroristas del mundo y exportando terrorismo”, al tiempo que priva a su población de derechos humanos. “Nuestra paciencia ha terminado”, escribió el ministro en la red X, concluyendo: “Ahora es una guerra abierta entre nosotros y ustedes”.

El poderío militar de Pakistán frente al Talibán

Existe una marcada diferencia en la capacidad de ambos ejércitos, según el informe “Military Balance 2025” del International Institute for Strategic Studies (IISS). Pakistán cuenta con un ejército fortalecido históricamente por golpes de Estado y modificaciones constitucionales, y es considerado la institución más poderosa del país. Además del poder nuclear, posee una infraestructura militar que incluye ejército de tierra, marina, fuerza aérea y cuerpo de infantería de marina, con 660.000 efectivos activos y unidades paramilitares y policiales que suman casi 300.000 adicionales.

Este contingente dispone de un equipamiento moderno, con aviones F-16 de fabricación estadounidense, cazas Mirage franceses y el JF-17, producido en conjunto con China, principal socio defensivo de Islamabad.

En contraste, el Talibán afgano opera como una sola fuerza cohesiva con menos de 200.000 integrantes. Carecen de fuerza aérea funcional y dependen de helicópteros soviéticos envejecidos y algunos aviones de transporte abandonados por Estados Unidos, además del uso de drones cuatricóptero. Su fortaleza reside en la resistencia asimétrica, la disciplina ideológica y décadas de experiencia en guerra de guerrillas.

Riesgos de un nuevo ciclo de violencia urbana

Fluctuaciones similares en el pasado se han contenido tras algunos días de enfrentamientos mediante la intervención de gobiernos extranjeros, como Arabia Saudita y Turquía. Especialistas alertan que si la crisis escala, pueden multiplicarse los escenarios de violencia.

El analista Abdul Basit, del S. Rajaratnam School of International Studies, advirtió que “se avecinan tiempos peligrosos” y señaló que, si se produce una represalia afgana, “será en los centros urbanos de Pakistán. Esto es una receta para el caos, y el caos es lo que buscan las redes terroristas para prosperar”.

Basit subrayó el potencial de los drones como “la fuerza aérea del pobre”. En sus palabras: “El Talibán afgano tiene drones, tiene suicidas, son innovadores”.

Por su parte, Samina Ahmed, directora de proyectos para Asia del Crisis Group, afirmó que Pakistán ha dejado claro que actuará nuevamente si el Talibán afgano no toma medidas contra líderes y combatientes del Talibán pakistaní en suelo afgano. Ahmed recomendó retomar las negociaciones con facilitadores de confianza como Turquía, Qatar y Arabia Saudita, ante el peligro de un deterioro mayor en la seguridad de la región.