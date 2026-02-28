Ministro de Justicia promete acelerar el proceso tras la muerte de Lizeth Marzano y pone bajo revisión los beneficios legales para jóvenes infractores

Luis Enrique Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia. Foto: Revista ProActivo

El reciente fallecimiento de Lizeth Marzano, seleccionada nacional de apnea, expuso la celeridad y efectividad del sistema judicial peruano.

Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Enrique Jiménez Borra, garantizó que el proceso tras el atropello de la deportista avanzará con rapidez, tras la detención de Adrián Villar, de 21 años, señalado como principal sospechoso del accidente ocurrido en la avenida Camino Real, San Isidro.

El funcionario aseguró que el Minjusdh ya activó diligencias clave y que el Ministerio Público actúa “de manera rápida y ágil” para garantizar justicia a la familia de la víctima.

Asimismo, se refirió a la ley aprobada en un gobierno anterior que otorga beneficios legales a menores de 24 años en su primer delito.

Según informó, estas normativas “están siendo evaluadas” para determinar si requieren ajustes, con el objetivo de asegurar condiciones de seguridad para la ciudadanía.

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano ha estado marcada por la atención mediática y la presión ciudadana. Casi mil personas participaron en una vigilia en el punto del accidente, mientras la reconstrucción de los hechos fue suspendida por falta de condiciones adecuadas, según confirmó la fiscal encargada del caso.

En tanto, la defensa legal de Villar, encabezada por el abogado Jefferson Moreno, presentó una renuncia formal a la representación, aunque el letrado aclaró que acompañará las diligencias iniciales para evitar indefensión.

Magaly Medina revela renuncia del abogado de Adrián Villar en plena investigación. ATV/ Magaly TV La Firme.

Diligencias, revisiones legales y exigencias de la familia

El Ministerio Público programó revisiones de videos de seguridad del restaurante donde Villar cenó antes del incidente y tomó declaraciones a testigos relevantes, como el brigadier Roberto Cortés Romualdo y un familiar de la víctima.

También se conoció que la Policía Nacional del Perú (PNP) analizó imágenes de 30 cámaras de vigilancia para rastrear la ruta de fuga del conductor tras el hecho.

El joven Villar permanece en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) en La Victoria bajo detención preliminar, tras ser capturado en Miraflores por riesgo de fuga y obstaculización.

En el proceso, pasó por exámenes médicos legales y se mantiene bajo custodia mientras avanzan las diligencias. Un documento judicial sostiene que la detención responde a los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo; omisión de socorro; y fuga del lugar del accidente, en agravio del Estado y de la deportista.

La familia de Lizeth Marzano exigió la solicitud de prisión preventiva para Villar una vez culminen las pesquisas preliminares y celebró la inclusión de la periodista Marisel Linares en la investigación fiscal por presunto encubrimiento personal, indicó el abogado de la familia, Carlos Grados.

Las cámaras de seguridad muestran a Villar junto a Linares, su entonces pareja Francesca Montenegro y familiares, lo que ha abierto nuevas líneas en la indagación.

Las próximas horas resultan clave para el avance de la causa, ya que la reprogramación de la reconstrucción y el análisis de pruebas definirán los siguientes pasos judiciales. La familia de la deportista y la opinión pública observan con atención cada movimiento del sistema de justicia, en un caso que ha puesto bajo la lupa los procedimientos y las leyes que rigen la administración de justicia en el país.