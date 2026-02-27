Lizeth Marzano: Abogado de policías culpa a la Fiscalía por la demora en detener a Adrián Villar

La imagen muestra la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, junto a una captura de Adrián Villar, mientras la Fiscalía revisa pruebas para determinar responsabilidades. (Composición: Infobae Perú)

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano continúan su rumbo. En medio de estas, Stefano Miranda, abogado de los policías vinculados en el caso, acusó a la Fiscalía por demorarse con detención de Adrián Villar. Según explicó, las autoridades no consideraron el caso como relevante para la opinión pública en un primer momento.

Miranda subrayó que sus defendidos, los efectivos John Atencio Arteaga y José Cerván, actuaron únicamente en calidad de testigos y nunca intentaron encubrir al principal sospechoso de arrebatar la vida a la deportista nacional.

“Si la Policía hubiera contado con información en tiempo real sobre el chofer y el vehículo, habría intervenido de inmediato”, detalló Miranda en sus declaraciones recogidas por Exitosa.

El letrado aclaró que la identificación de Villar ocurrió horas después del incidente y que los agentes, al percatarse de la reducción del plazo legal, solicitaron la detención preliminar del investigado. Sin embargo, la Fiscalía optó primero por solicitar el impedimento de salida del país, una medida que, según el abogado, resultó insuficiente para evitar la fuga o el ocultamiento.

“Antes de que esto se haga mediático, la Policía solicitó la detención preliminar. ¿Y qué pasó? La Fiscalía lo que hizo es solicitar otra medida, que es impedimento de salida al juzgado”, sostuvo el defensor.

Estas afirmaciones ponen en debate la coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación y evidencian las dificultades para actuar con rapidez en delitos de alto impacto.

Investigan a dos efectivos por posible encubrimiento en el caso Lizeth Marzano| Foto: Latina Noticias

Declaraciones, procedimientos y responsabilidades

El abogado Miranda negó categóricamente que los agentes hayan intentado proteger a Villar. Explicó que la presencia de los efectivos en el edificio donde vivía la pareja del sospechoso respondía a la búsqueda de información sobre el vehículo involucrado y no a un intento de localizarlo o encubrirlo. “El acercamiento al inmueble no fue a capturar o ubicar a nadie, fue a recopilar información que podría coadyuvar quién era el propietario”, precisó.

“Aquí los responsables justamente es la inoperancia del sistema judicial. (¿En este caso de la Fiscalía?) Por supuesto”, afirmó Miranda, añadiendo que los agentes solo declararon en calidad de testigos. “Hasta el día de hoy ya los dos policías han declarado, ahora este último, y se ha llegado con objetividad que los policías solo cumplieron su función”, sentenció.

Detención de Adrián Villar

Villar, de 21 años, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una vivienda de Miraflores, tras permanecer nueve días en la clandestinidad. El joven es señalado como el responsable de la muerte de Lizeth Marzano, reconocida deportista, quien perdió la vida luego de ser atropellada en el distrito de San Isidro. La intervención policial se realizó en cumplimiento de una orden judicial por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga.

Luego de su detención, Villar fue trasladado a la División de Medicina Legal, donde se le practicaron los exámenes correspondientes. Posteriormente, el detenido fue derivado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde afrontará un periodo de detención preliminar de 72 horas mientras continúan las diligencias.