Grupo 5 cancela su concierto en Olmos por intensas lluvias y se solidariza con afectados

La agrupación de cumbia Grupo 5 se vio forzada a cancelar su concierto programado en la ciudad de Olmos, Lambayeque, debido a las intensas lluvias que afectan la región. La noticia fue comunicada priorizando la seguridad de los asistentes. Video: Exitosa Noticias

El emblemático Grupo 5, una de las orquestas de cumbia más queridas y representativas del Perú, anunció la cancelación de su esperado concierto programado para el 28 de febrero en Olmos, Lambayeque. La decisión fue comunicada oficialmente a través de sus redes sociales y responde a las intensas lluvias que han golpeado la región en los últimos días, generando preocupación tanto por la seguridad del público como del equipo y los músicos.

En su comunicado, el Grupo 5 enfatizó: “Como empresa musical, priorizamos la seguridad de ustedes, nuestros seguidores, el equipo técnico y los artistas”. La agrupación también expresó su solidaridad con las familias afectadas por las inclemencias del clima en diversas zonas del país y agradeció la comprensión de su público, reiterando su compromiso de velar por la integridad de todos los involucrados en sus eventos.

La agrupación de cumbia expresó su solidaridad con las familias afectadas por las lluvias y agradeció la comprensión de sus seguidores. (Captura Instagram Grupo 5)

La medida se toma en un contexto de alerta meteorológica para Lambayeque, donde las lluvias y tormentas eléctricas han provocado inundaciones, desbordes y daños en la infraestructura, afectando la vida cotidiana de miles de personas.

Según los recientes reportes del Senamhi y Defensa Civil, el norte peruano, especialmente las provincias de Lambayeque y Piura, enfrenta uno de los peores episodios de lluvias en años, con acumulados que han superado los 90 milímetros en algunas estaciones y graves consecuencias en la transitabilidad, la vivienda y la seguridad pública.

El ingeniero Jesús Yesquén Bances, jefe de Defensa Civil de Chiclayo, informó que la municipalidad desplegó una cisterna de 5 mil galones para atender aniegos en el Cercado tras las intensas lluvias, mientras el sistema de evacuación ARE presenta fallas que dificultan el drenaje de aguas pluviales. Fuente: Facebook / Municipalidad Provincial de Chiclayo

Lluvias intensas, daños y controversia en redes sociales

La decisión del Grupo 5 no estuvo exenta de controversia entre sus seguidores. En redes sociales, decenas de usuarios lamentaron la suspensión y algunos señalaron que el clima había mejorado en las últimas horas, sugiriendo que el concierto podía haberse realizado con normalidad.

“Ya no llueve, podían presentarse sin problemas”, comentaron algunos, mientras otros expresaron frustración por haber viajado hasta Olmos solo para ver a la agrupación en vivo. Sin embargo, los pronósticos oficiales del Senamhi y los reportes de Defensa Civil demuestran que el riesgo de nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas sigue siendo alto, especialmente durante las tardes y noches, cuando se suelen realizar los conciertos masivos.

El impacto de las lluvias en Lambayeque ha sido significativo. Solo en la última semana, las precipitaciones han dejado más de 3,500 afectados y 69 viviendas colapsadas en la región, según datos oficiales. En los distritos de Chiclayo, Motupe, Tucumé, Ferreñafe y Olmos, las calles han quedado anegadas, el sistema de drenaje ha colapsado y los servicios básicos han sido interrumpidos en varias zonas. Las autoridades han tenido que evacuar familias y suspender clases en instituciones educativas que quedaron rodeadas de agua o sufrieron daños estructurales.

El fenómeno El Niño Costero, que ha intensificado las lluvias en la costa norte, ha generado además una alerta roja por riesgo de deslizamientos y activación de quebradas. Se estima que los daños materiales, la destrucción de vías y puentes, y la cantidad de damnificados seguirán aumentando en las próximas semanas, ya que el Senamhi advierte que las condiciones adversas podrían persistir hasta finales de marzo o incluso abril.

Un hombre de 67 años, identificado como Isidoro Juan Barahona, fue hallado muerto entre los matorrales en la zona conocida como Piedra Parada, en el distrito de Chongoyape, región Lambayeque. El sexagenario habría sido arrastrado por la fuerte corriente generada tras el incremento del caudal. // Video: Exitosa Noticias

Compromiso con la seguridad y la música responsable

El Grupo 5, consciente de la dimensión de la tragedia y del riesgo de concentrar grandes multitudes en un contexto de emergencia climática, optó por anteponer la seguridad y la responsabilidad social a cualquier interés comercial o artístico. “Agradecemos de corazón su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con cada uno de ustedes”, concluye el mensaje de la orquesta.

La reacción de los fans ha sido mayoritariamente comprensiva, aunque algunos expresaron su deseo de ver reprogramado el espectáculo una vez que la situación mejore. “La seguridad es primero, pero esperamos que pronto puedan regresar a Olmos”, escribieron seguidores de la agrupación, que ya había tenido que ajustar su agenda de presentaciones debido a la emergencia sanitaria.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, preparar mochilas de emergencia y evitar exponerse a zonas de riesgo. Defensa Civil y el Senamhi insisten en que no se crucen áreas inundadas y se sigan las indicaciones para minimizar el peligro ante posibles nuevos desbordes o deslizamientos.

Por ahora, Grupo 5 se suma a la lista de artistas y organizadores que han decidido priorizar la seguridad y la empatía en tiempos de crisis. La orquesta, que celebra más de cinco décadas de trayectoria, reafirma así su liderazgo no solo en la música sino también en el compromiso social, manteniendo la esperanza de volver a reunirse pronto con su público, esta vez en condiciones más seguras y con el ánimo festivo que los caracteriza.