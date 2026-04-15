Perú

Todo sobre el examen Serums 2026-I de este domingo 19 de abril: horarios, requisitos y restricciones

El Ministerio de Salud organiza la evaluación nacional que definirá el acceso de miles de profesionales a plazas rurales y urbanas

Guardar
Imagen SL2G7JNKMVHUXJX3WPH4S6HIX4

Miles de profesionales de la salud se preparan para rendir, este domingo 19 de abril, el examen nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó una serie de disposiciones para garantizar la transparencia y seguridad del proceso, que se desarrollará de manera simultánea en todo el país. La prueba es obligatoria para ejercer en entidades públicas y postular a especializaciones.

Ingreso, requisitos y restricciones

La jornada inicia con el ingreso a las sedes desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m. El acceso se cierra puntualmente, y la evaluación comienza a las 11:00 a. m. con una duración de dos horas.

Los postulantes deben presentar de manera obligatoria el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE) para poder ingresar. El Minsa precisó que no se permitirá el ingreso con celulares, joyas, relojes, equipos electrónicos ni objetos no autorizados.

La evaluación para el Serums 2026-I representa el primer filtro para acceder a una de las plazas remuneradas o equivalentes distribuidas en las regiones del país.

Más de 40.000 profesionales de la salud han sido convocados para esta edición, en la que la competencia por una vacante se ha incrementado respecto a años anteriores. La organización recomienda a los participantes portar lápiz 2B, borrador y tajador, únicos implementos permitidos para el desarrollo de la prueba.

Durante la jornada, representantes de los órganos de control acompañarán el proceso en todas las sedes, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas y evitar incidencias. El Minsa ha reforzado la vigilancia para evitar cualquier irregularidad, apostando por la supervisión presencial y virtual.

Foto: Andina
Foto: Andina

Fechas oficiales, modalidades y cronograma del Serums

El Ministerio de Salud estableció mediante la Resolución Ministerial N° 379-2026/MINSA las fechas y modalidades para el cumplimiento del Serums 2026-I.

Quienes obtengan una plaza remunerada iniciarán el servicio el 6 de mayo de 2026, mientras que aquellos con plaza equivalente comenzarán el 26 de mayo del mismo año. En ambos casos, la finalización está prevista para el 30 de abril de 2027.

La publicación de los resultados del examen se realizará el 23 de abril. El proceso es un requisito legal regulado por la Ley N° 23330, que establece la obligatoriedad del Serums para todos los profesionales de la salud titulados que deseen ejercer en el sector público, acceder a programas de especialización o solicitar becas de perfeccionamiento.

El Minsa recordó que la organización y posibles modificaciones del cronograma dependen de informes técnicos y de la planificación sectorial. Para la evaluación, la institución ha puesto a disposición material bibliográfico oficial que abarca temas de salud pública, ética, gestión de servicios y cuidado integral.

En la edición 2025-I, más de 31.000 profesionales participaron en el proceso, cifra que evidencia un crecimiento sostenido en la demanda. La edición 2026-I proyecta superar los 40.000 postulantes, lo que convierte al examen en uno de los eventos más concurridos para el sector salud en el país.

Carreras que rinden examen

Las carreras con inscritos en el proceso SERUMS 2026-I son:

  • Psicología: 9.589 inscritos
  • Enfermería: 8.486 inscritos
  • Medicina humana: 6.894 inscritos
  • Odontología: 4.199 inscritos
  • Farmacia y bioquímica: 2.759 inscritos
  • Tecnología médica: 2.052 inscritos
  • Obstetricia: 2.049 inscritos
  • Nutrición: 1.158 inscritos
  • Trabajo social: 1.097 inscritos
  • Biología: 857 inscritos
  • Medicina veterinaria: 487 inscritos
  • Ingeniería sanitaria: 135 inscritos

Temas Relacionados

SerumsMinsaMinisterio de Saludperu-noticias

Más Noticias

Luis Galarreta cuestiona gestión de Piero Corvetto en la ONPE y asegura que su continuidad “nunca fue garantía”

El candidato a la vicepresidencia hizo un llamado a la calma ante las sospechas de fraude y aseguró que “el país requiere tranquilidad” tras un periodo de crisis. “Yo creo que hablar de insurgencia para un líder político no es la forma de encaminar a un país”, sostuvo

Luis Galarreta cuestiona gestión de Piero Corvetto en la ONPE y asegura que su continuidad “nunca fue garantía”

APP admite derrota de César Acuña y reconoce que sumar streamers no fue suficiente: “Faltaron mecanismos adicionales”

El portavoz del partido, Elio Riera, aceptó que los resultados electorales estuvieron muy por debajo de lo esperado y señaló que representan un llamado de atención para realizar una “reingeniería” en el partido

APP admite derrota de César Acuña y reconoce que sumar streamers no fue suficiente: “Faltaron mecanismos adicionales”

“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

Brian Priske considera que Grimaldo está avanzando a pasos agigantados con los ‘rojos’ y que pronto jugará a un nivel muy alto en la Chance Liga. “Demuestra algunas habilidades que ya conocíamos”, declaró

“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026

El club de Chongoyape condenó enérgicamente los actos de racismo sufridos por su jugador durante el encuentro frente a los moqueguanos, solicitando a las autoridades una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares

Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

La lideresa de Fuerza Popular pidió actuar con responsabilidad en medio del conteo ajustado y remarcó que cualquier denuncia debe seguir los canales legales establecidos

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta cuestiona gestión de Piero Corvetto en la ONPE y asegura que su continuidad “nunca fue garantía”

Luis Galarreta cuestiona gestión de Piero Corvetto en la ONPE y asegura que su continuidad “nunca fue garantía”

APP admite derrota de César Acuña y reconoce que sumar streamers no fue suficiente: “Faltaron mecanismos adicionales”

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

Vladimir Cerrón sugiere que, de no estar prófugo, ocuparía el lugar de Roberto Sánchez en disputa de la segunda vuelta

Carlos Álvarez niega haber abandonado el partido País Para Todos: “Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar su separación: “Aquí estoy, firme y de pie”

Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar su separación: “Aquí estoy, firme y de pie”

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

Luren Márquez fue coronada como Miss Perú 2026 en una íntima ceremonia en el Callao

Las madres de Alejandra Baigorria y Said Palao posan felices tras reconciliación de sus hijos

Nora Suzuki, la voz japonesa de la salsa, y su lazo con Lima: “Perú tiene un corazón muy cálido”

DEPORTES

“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026

Mía León sostiene las aspiraciones de Perú en la Liga de Naciones Femenina y fija la mira en Ecuador: “Esto no termina aquí”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026