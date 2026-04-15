Todo sobre el examen Serums 2026-I de este domingo 19 de abril: horarios, requisitos y restricciones

Miles de profesionales de la salud se preparan para rendir, este domingo 19 de abril, el examen nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó una serie de disposiciones para garantizar la transparencia y seguridad del proceso, que se desarrollará de manera simultánea en todo el país. La prueba es obligatoria para ejercer en entidades públicas y postular a especializaciones.

Ingreso, requisitos y restricciones

La jornada inicia con el ingreso a las sedes desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m. El acceso se cierra puntualmente, y la evaluación comienza a las 11:00 a. m. con una duración de dos horas.

Los postulantes deben presentar de manera obligatoria el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE) para poder ingresar. El Minsa precisó que no se permitirá el ingreso con celulares, joyas, relojes, equipos electrónicos ni objetos no autorizados.

La evaluación para el Serums 2026-I representa el primer filtro para acceder a una de las plazas remuneradas o equivalentes distribuidas en las regiones del país.

Más de 40.000 profesionales de la salud han sido convocados para esta edición, en la que la competencia por una vacante se ha incrementado respecto a años anteriores. La organización recomienda a los participantes portar lápiz 2B, borrador y tajador, únicos implementos permitidos para el desarrollo de la prueba.

Durante la jornada, representantes de los órganos de control acompañarán el proceso en todas las sedes, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas y evitar incidencias. El Minsa ha reforzado la vigilancia para evitar cualquier irregularidad, apostando por la supervisión presencial y virtual.

Foto: Andina

Fechas oficiales, modalidades y cronograma del Serums

El Ministerio de Salud estableció mediante la Resolución Ministerial N° 379-2026/MINSA las fechas y modalidades para el cumplimiento del Serums 2026-I.

Quienes obtengan una plaza remunerada iniciarán el servicio el 6 de mayo de 2026, mientras que aquellos con plaza equivalente comenzarán el 26 de mayo del mismo año. En ambos casos, la finalización está prevista para el 30 de abril de 2027.

La publicación de los resultados del examen se realizará el 23 de abril. El proceso es un requisito legal regulado por la Ley N° 23330, que establece la obligatoriedad del Serums para todos los profesionales de la salud titulados que deseen ejercer en el sector público, acceder a programas de especialización o solicitar becas de perfeccionamiento.

El Minsa recordó que la organización y posibles modificaciones del cronograma dependen de informes técnicos y de la planificación sectorial. Para la evaluación, la institución ha puesto a disposición material bibliográfico oficial que abarca temas de salud pública, ética, gestión de servicios y cuidado integral.

En la edición 2025-I, más de 31.000 profesionales participaron en el proceso, cifra que evidencia un crecimiento sostenido en la demanda. La edición 2026-I proyecta superar los 40.000 postulantes, lo que convierte al examen en uno de los eventos más concurridos para el sector salud en el país.

Carreras que rinden examen

Las carreras con inscritos en el proceso SERUMS 2026-I son:

Psicología : 9.589 inscritos

Enfermería : 8.486 inscritos

Medicina humana : 6.894 inscritos

Odontología : 4.199 inscritos

Farmacia y bioquímica : 2.759 inscritos

Tecnología médica : 2.052 inscritos

Obstetricia : 2.049 inscritos

Nutrición : 1.158 inscritos

Trabajo social : 1.097 inscritos

Biología : 857 inscritos

Medicina veterinaria : 487 inscritos

Ingeniería sanitaria: 135 inscritos