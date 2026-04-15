Perú

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez supera los 6,36 millones de pasajeros en el arranque del año

El avance estuvo impulsado por el mayor flujo de viajeros internacionales, la expansión de operaciones aéreas y mejoras en infraestructura y puntualidad, en un contexto de fortalecimiento de la conectividad desde Lima hacia distintos mercados

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Los datos evidencian una reactivación sostenida de la actividad aérea, junto con un flujo estable de pasajeros en rutas internacionales y nacionales.
Los datos evidencian una reactivación sostenida de la actividad aérea, junto con un flujo estable de pasajeros en rutas internacionales y nacionales. Foto: Andino Perú Tours

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inició el 2026 con resultados positivos en el movimiento de pasajeros, consolidando su papel como principal puerta de entrada y salida del país. Durante el primer trimestre, el terminal aéreo alcanzó los 6,36 millones de viajeros, lo que implicó un incremento de 2,2% frente al mismo periodo del año pasado.

Este desempeño estuvo sostenido, en gran medida, por el mayor flujo de viajes internacionales y por una mejora en indicadores operativos. Las cifras reflejan una recuperación progresiva del sector aéreo y una demanda constante tanto para vuelos al exterior como dentro del territorio nacional.

Mayor dinamismo en rutas internacionales

El tráfico internacional fue uno de los principales motores del crecimiento en el inicio del año. En total, se movilizaron 2,68 millones de pasajeros en rutas hacia y desde el extranjero, lo que representó un aumento de 4,2% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Dentro de este segmento, destacó el incremento en la salida de peruanos al exterior, que sumó 1,15 millones de viajeros, con una expansión de 8,1%. A ello se añadió el crecimiento del tráfico de conexión, que alcanzó 487.891 pasajeros (+5,4%), reforzando la posición de Lima como hub regional.

En conjunto, el tráfico internacional alcanzó los 2,68 millones de pasajeros, con un crecimiento de 4,2%.
En conjunto, el tráfico internacional alcanzó los 2,68 millones de pasajeros, con un crecimiento de 4,2%. Foto: difusión

Mercado interno se mantiene sólido

En el ámbito doméstico, el aeropuerto registró 3,68 millones de pasajeros durante el periodo analizado. Aunque sin variaciones significativas respecto al año previo, esta cifra evidencia la estabilidad de la demanda en rutas nacionales.

El comportamiento del mercado interno confirma una base de viajeros constante, impulsada por factores como el turismo local y los desplazamientos por trabajo, lo que contribuye al equilibrio del flujo total de pasajeros.

Más operaciones y crecimiento en carga

En términos operativos, se reportaron 20.872 movimientos de aeronaves, lo que significó un incremento de 8,6% frente al mismo periodo del año anterior. Este avance estuvo acompañado por un notable crecimiento en segmentos específicos como los vuelos cargueros (+21,3%) y la aviación ejecutiva (+20,7%).

El transporte de mercancías también mostró una evolución favorable, con 66.603 toneladas métricas movilizadas (+6,6%). Este resultado fue impulsado principalmente por las importaciones, que alcanzaron 28.370 toneladas (+20,6%), en línea con el mayor dinamismo del comercio electrónico.

La dinámica del mercado doméstico evidencia una demanda sostenida de pasajeros, asociada tanto al turismo interno como a viajes por motivos laborales
La dinámica del mercado doméstico evidencia una demanda sostenida de pasajeros, asociada tanto al turismo interno como a viajes por motivos laborales. Foto: Professional Air

Mejora en puntualidad y avances en infraestructura

El desempeño operativo del aeropuerto también se reflejó en la puntualidad de los vuelos. Durante el primer trimestre de 2026, este indicador alcanzó 86,21%, superando el 82,25% registrado en el mismo periodo del año anterior.

En paralelo, se incorporó una nueva isla de check-in equipada con 30 quioscos, elevando a 123 el total de módulos disponibles para vuelos nacionales e internacionales. Esta mejora busca agilizar la atención y optimizar la experiencia de los usuarios dentro del terminal.

Expansión de servicios y mayor conectividad

Como parte de su estrategia de crecimiento, el aeropuerto anunció el inicio del concurso para desarrollar una nueva terminal de aviación ejecutiva en el antiguo espacio de la avenida Faucett. Este proyecto apunta a diversificar los servicios aeroportuarios y atender nuevos segmentos del mercado.

Asimismo, diversas aerolíneas vienen reforzando sus operaciones hacia y desde Lima, entre ellas United Airlines, Air France, Air Transat, LEVEL, Arajet, Flybondi, ATSA y Sky Airline. Esta expansión contribuye a fortalecer la conectividad del país con destinos en Norteamérica, Europa y la región.

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