Lluvias intensas inundan Chiclayo y distritos de Lambayeque: más de 3.500 afectados y 69 viviendas colapsadas

Lluvias persistentes durante la madrugada inundaron el centro de Chiclayo y varios distritos de Lambayeque. (Composición: Infobae / Redes sociales)

La lluvia cayó sin pausa durante la madrugada y al amanecer dejó a Chiclayo cubierta por una lámina de agua que cambió el ritmo habitual de la ciudad. Las calles del centro, que a primera hora suelen concentrar comercio y transporte, quedaron convertidas en extensiones anegadas donde avanzar resultó casi imposible. Peatones y conductores buscaron rutas alternas, mientras los vecinos evaluaban los daños dentro de sus viviendas.

El impacto no se limitó a una sola zona. En distintos distritos de la región Lambayeque, el agua ocupó avenidas, ingresó a casas y comprometió colegios. El fenómeno se repitió con rapidez y dejó en evidencia puntos críticos que cada temporada colapsan ante precipitaciones intensas.

Las autoridades activaron brigadas y difundieron recomendaciones. Sin embargo, en varios sectores los residentes cuestionaron la respuesta inicial y reclamaron soluciones estructurales. Las lluvias registradas entre la madrugada y las primeras horas del 25 de febrero profundizaron una situación que, según los propios vecinos, se repite desde hace años.

Centro de Chiclayo bajo el agua

En el centro de Chiclayo, las principales calles quedaron completamente inundadas. Las zonas cercanas a la plazuela Elías Aguirre, Serpost, la avenida Leguía, la avenida Grau y el ingreso de emergencia del hospital Las Mercedes presentaron acumulación de agua que volvió intransitable el tránsito vehicular y peatonal.

Vecinos reportaron que el sistema de drenaje colapsó en cuestión de minutos. La acumulación alcanzó avenidas principales y áreas comerciales. Algunos conductores quedaron varados y debieron esperar asistencia para retirar sus unidades.

Brigadas de Defensa Civil y personal de Serenazgo realizaron labores de evacuación de agua y apoyo en puntos críticos con el objetivo de restablecer el acceso. Las autoridades advirtieron que se trata de sectores vulnerables que colapsan con lluvias intensas y exhortaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios.

Calles colapsadas y vecinos organizados en Tucumé

Colapso del sistema de drenaje en zonas críticas como la plazuela Elías Aguirre, avenidas Leguía y Grau, y hospital Las Mercedes. Municipalidad de Chiclayo

En el distrito de Tucumé, la calle Victoria mostró un panorama similar. El agua cubrió varias cuadras tras las lluvias de toda la madrugada. Los moradores levantaron muros improvisados para impedir el ingreso del agua a sus viviendas.

Lina Salazar, vecina del sector, describió la situación: “No hay una solución, ya esto no es primer año, no es primera vez, tiene años que siempre esta cuadra siempre colapsa, porque toda el agua de la parte alta de Tucumé se deposita aquí”. También advirtió que en la zona viven personas mayores y niños, y que un servicio de cuna no funcionó debido a la inundación.

“La madrugada ha llovido, hemos estado con ese peligro, que si llovía más se nos metía a las casas, porque es costumbre que se mete a las casas el agua”, señaló. Explicó que los vecinos gestionaron una motobomba ante el consejo distrital y la instalaron por cuenta propia. “Los mismos vecinos la han instalado”, precisó, aunque pidió personal especializado y recambio de motores.

Salazar solicitó la presencia de autoridades nacionales, regionales y distritales. “Que visiten Tucumé (…) y que nos den una solución, porque no es primera vez”, expresó. Según indicó, son varias calles las afectadas y existen puntos críticos identificados por la comunidad.

Colegios rodeados de agua en Pacora

En Pacora, dos colegios quedaron rodeados de agua; peligra el inicio del año escolar. Exitosa

En el distrito de Pacora, dos instituciones educativas quedaron rodeadas de agua tras varias horas de lluvia. El nivel alcanzó casi la rodilla de un adulto en los accesos principales.

Carla, secretaria de una de las instituciones, solicitó intervención urgente. “Pedirle a las autoridades (…) que vengan a sacar esta agua, porque ya empiezan las clases y los niños se van a perjudicar”, manifestó. Alertó además sobre el riesgo sanitario: “Para prevenir lo que es la enfermedad del dengue. No se puede caminar absolutamente por ningún lado”.

Indicó que en la institución educativa 10202 estudian alrededor de 400 niños y que una cifra similar asiste a la institución 10201. Muchos provienen de caseríos donde las vías también presentan acumulación de agua. “La mayoría de los niños también son de caseríos y se les va a hacer imposible poder venir a clases”, afirmó.

Carla advirtió que, si continúan las precipitaciones vinculadas a EL Niño Costero, podría evaluarse la reprogramación del inicio del año escolar.

Balance regional y recomendaciones oficiales

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque presentó el consolidado de Evaluación de Daños (EDAN) N.º 05 sobre el impacto de las lluvias registradas entre el 18 de enero y el 25 de febrero de 2026 en la región Lambayeque.

El reporte señala que 3,562 personas resultaron afectadas. De ese total, 453 se encuentran damnificadas y 437 fueron evacuadas. Se contabilizan 378 familias damnificadas y 75 afectadas de forma directa. En el sector vivienda, 69 casas colapsaron, 1,273 presentan daños y 1,347 quedaron inhabitables.

En infraestructura pública, cinco instituciones educativas, seis establecimientos de salud y cinco locales comunales registran daños. En la red vial, 60,150 metros de caminos presentan afectación, además de 1,306 metros de vías urbanas y 165 metros de vías rurales. Dos puentes vehiculares y un puente peatonal muestran daños estructurales. En el ámbito agrícola, se reportan 2.75 hectáreas de cultivo perdidas y 11.25 hectáreas afectadas.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo difundió un comunicado con recomendaciones ante la temporada de lluvias intensas. Instó a preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín y documentos personales. También pidió no arrojar basura en la vía pública, mantener limpios techos y desagües, revisar el cableado eléctrico e identificar zonas seguras.

Comunicado de la Municipalidad de Chiclayo

Las autoridades regionales indicaron que el monitoreo continúa y que se coordinan acciones para atender a la población damnificada y reducir riesgos ante nuevas precipitaciones previstas para las próximas horas.