Mía León sostiene las aspiraciones de Perú en la Liga de Naciones Femenina y fija la mira en Ecuador: “Esto no termina aquí”

Mía León, baluarte de la zaga defensiva peruana, anima a sus compañeros a "mantener la cabeza en alto" luego de la igualdad en Cusco ante Paraguay. Crédito: Instagram Mía León.

Mía León es una de las jugadoras clave en el engranaje del equipo peruano femenino que disputa la Liga de Naciones. La futbolista, reconocida por su capacidad tanto en defensa como en el mediocampo, subrayó la importancia de mantener la concentración de cara al próximo compromiso ante Ecuador.

Tras el empate a uno frente a Paraguay en Cusco, León expresó en diálogo con ‘Fútbol Para Todas’ que el grupo mantiene la confianza en sus posibilidades: “Cada partido y cada punto tiene valor, suman en la Liga de Naciones. Cada punto cuenta. Quedan tres partidos más, lo que significa nueve puntos aún en disputa y esto no termina aquí”, afirmó la futbolista del Cruz Azul de México.

Cabe destacar que Perú ya descansó y tendrá acción en las últimas tres jornadas del torneo clasificatorio. Su próxima presentación será ante Ecuador en Quito; luego, visitará a la líder Argentina en Buenos Aires; y cerrará el certamen en Cusco ante Bolivia.

El conjunto dirigido por el ‘Tano’ Spinelli ocupa una posición expectante en la tabla tras igualar con Paraguay. Si Perú vence a Ecuador en condición de visitante, podría acercarse a los puestos de repechaje, pues las ‘guaraníes’ descansan esta jornada y Chile debe visitar a Uruguay. Tanto Perú como Paraguay y las ‘mapochas’ registran siete unidades.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

León también destacó el proceso de adaptación al estadio Garcilaso de la Vega en Cusco: “Cusco nos recibió muy bien; nos fuimos adaptando día a día y no es sencillo llegar desde afuera y acostumbrarse aquí. Lo sé, porque vengo del exterior y entiendo lo complicado que es”, puntualizó la capitana, quien reiteró el compromiso de la selección en cada sede asignada.

Sobre la proyección del grupo, León fue clara: “Siempre hay que pensar en lo mejor e ir a la guerra”. La capitana aseguró que Perú afrontará el duelo ante Ecuador con mentalidad ganadora y sin subestimar a ningún rival. “Donde nos asignen, siempre daremos lo mejor de nosotras y saldremos a competir contra cualquiera”, agregó.

El partido frente a Ecuador representa una oportunidad fundamental para que el seleccionado nacional continúe en la lucha por avanzar en la Liga de Naciones Femenina, una competencia que entrega plazas directas y de repechaje para la próxima Copa del Mundo de Brasil 2027.

Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.

Perú vs Ecuador: día, hora y dónde ver partido por Liga de Nacional Femenina 2026

Luego del empate con Paraguay 1-1 en casa, el conjunto nacional apunta a sumar puntos fuera de Cusco frente a Ecuador. Este compromiso está pactado para el sábado 18 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

Actualmente, Perú se ubica en la sexta casilla con siete unidades, puntaje que comparte con Chile y Paraguay. Tras cinco encuentros disputados, la selección nacional registra una diferencia de goles de -6, consecuencia de siete tantos convertidos y trece recibidos. El podio del certamen lo integran Argentina (13), Colombia (10) y Venezuela (8), quienes comandan la tabla de posiciones.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

En sexta jornada, Colombia ‘le dio una mano’ a Perú al vencer a Chile con una diana de Linda Caicedo. El gol de la futbolista del Real Madrid le negó a las ‘sureñas’ sumar y mantenerse en la línea de las siete unidades.

El sótano de la tabla lo ocupan Ecuador (5), Uruguay (5) y Bolivia (1). La estrecha brecha de solo tres puntos entre el tercer y el séptimo lugar refleja la enorme paridad que define el desarrollo del torneo.