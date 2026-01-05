Los artistas peruanos más escuchados de 2025: Corazón Serrano, Grupo 5, La Bella Luz y Agua Marina lideran la lista .

En 2025, la música peruana tiene nombre propio:corazón, tradición y ritmo. Corazón Serrano, Grupo 5, Agua Marina y La Bella Luz lideran la revolución digital y siguen escribiendo la historia de la cumbia, el género que une al país.

El Spotify Wrapped 2025 reveló una vez más la pasión de los peruanos por la cumbia. Entre los artistas más escuchados del año destacan agrupaciones emblemáticas que han sabido reinventarse y mantener su vigencia a través de generaciones. Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina no solo dominan las playlists locales, sino que superan el millón de oyentes mensuales y colocan varios de sus temas entre los más reproducidos del país.

La plataforma musical señaló que la cumbia no solo es el género líder en preferencias, sino que se proyecta internacionalmente gracias al alcance de las nuevas tecnologías y la fuerza de su propuesta.

Corazón Serrano: el poder femenino y una historia de éxitos

Corazón Serrano se posicionó en el primer lugar entre los artistas más escuchados de 2025. El grupo piurano rompió récords con canciones como ‘No te preocupes por mí’, que superó los 5 millones de reproducciones en Spotify y sumó 41 millones más en YouTube Music.

Y con su mix más popular del año: “Mix Poco Yo”, “Sé que te amo / Tu traición / Otra ocupa mi lugar / Te he prometido”, que alcanzó 135 millones de vistas en Youtube Music.

Otros hits de la agrupación, como ‘Tu recuerdo’, ‘Olvídame’ y ‘Heridas de amor’, se mantuvieron en el top de los rankings, consolidando el liderazgo de Corazón Serrano en el corazón del público peruano. Colaboraciones como la realizada con Dilber Aguilar en ‘No te preocupes por mí’ (41 millones en YouTube Music) y con William Luna en ‘Acceso al Corazón 3’ (10 millones) fortalecieron aún más su presencia digital.

Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

Grupo 5: tradición, modernidad y un fenómeno en streaming

Con más de 62 millones de reproducciones en Spotify de su tema “Motor y motivo”, Grupo 5 demostró que su música sigue siendo infaltable en las celebraciones peruanas y en la vida diaria de millones de oyentes.

Canciones como ‘Amor de mis amores’, ‘Te vas’ y ‘El ritmo de mi corazón’ figuran entre las más solicitadas, reafirmando la capacidad del grupo chiclayano para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

El “Mix Shapis” grabado en Movistar Arena Chile también sumó 18 millones de vistas en YouTube Music, reflejando el alcance internacional de la agrupación y su vigencia en escenarios fuera del país.

Grupo 5 sorprendió a sus fanáticos al anunciar que realizará un concierto gratuito en el mes de noviembre. Facebooks/Grupo5

Agua Marina: romanticismo y fidelidad del público

Agua Marina sigue cautivando a sus seguidores con un repertorio de clásicos y nuevos éxitos. Su tema ‘Tu amor fue una mentira’ alcanzó 56 millones de reproducciones en Spotify, sumándose a otros hits como ‘Paloma ajena’ y ‘Pensando en ti’, que se mantuvieron entre los más reproducidos del año.

El grupo de Sechura reafirma así su lugar como uno de los pilares de la cumbia romántica peruana, con una base de oyentes fiel que acompaña cada lanzamiento y llena sus conciertos a nivel nacional e internacional.

Los hermanos Quiroga, el pilar detrás de la agrupación piurana Agua Marina y sus roles.

La Bella Luz: frescura, arraigo y millones de vistas

La Bella Luz se posicionó como la revelación del año, especialmente en YouTube Music, donde su “Mix Chelero” superó los 39 millones de vistas. Canciones que lanzaron este 2025 como ‘Ojitos mentirosos’ (24 millones), ‘Adoro’ (11 millones) y otros éxitos han catapultado a la agrupación a la cima de la preferencia juvenil y familiar.

El grupo se ha convertido en sinónimo de diversión y energía en fiestas y plataformas digitales, demostrando que la cumbia sigue renovándose y sumando nuevas generaciones de seguidores.

Óscar Junior y ‘La Bella Luz’. IG.

La Única Tropical y Armonía 10: tradición que no se detiene

Entre los nombres que completan el ranking destacan La Única Tropical y Armonía 10. La Única Tropical logró más de 850.000 oyentes mensuales en Spotify y arrasó en YouTube Music con temas como “Partido en dos”, que llegó a 217 millones de vistas, y “Si esta casa hablara” (55 millones en Spotify). Armonía 10, por su parte, mantuvo su vigencia con “Dios mío hasta que me enamoré”, que registró 39 millones de reproducciones en Spotify.

‘La Única Tropical’ anuncia su esperado regreso a los escenarios tras difícil momento familiar: “Son días muy tristes”

Los números hablan: cumbia imbatible en las plataformas

Las cifras de 2025 no dejan dudas sobre la hegemonía de la cumbia en el Perú:

Corazón Serrano : “No te preocupes por mí” – más de 5 millones de reproducciones en Spotify.

Grupo 5 : “Motor y motivo” – 62 millones de reproducciones en Spotify .

Agua Marina : “Tu amor fue una mentira” – 56 millones en Spotify .

La Única Tropical : “Si esta casa hablara” – 55 millones en Spotify.

Armonía 10: “Dios mío hasta que me enamoré” – 39 millones en Spotify.

Los artistas peruanos más escuchados de 2025. Corazón Serrano y Grupo 5 lo lideran en Spotify

Las cifras de 2025 en la plataforma de Youtube Music:

Corazón Serrano: Mix Poco Yo: Sé que te amo/ tu traición/Otra ocupa mi lugar / Te he prometido en vivo - 135 millones de reproducciones

Corazón Serrano: " Te vas y no volverás" - 103 millones de reproducciones

Corazón Serrano con Dilber Aguilar : “No te preocupes por mí” - 41 millones

La Bella Luz - “Mix Chelero” - 39 millones

La Bella Luz - “Ojitos mentirosos” - 24 millones

Grupo 5 - Mix Shapis - Movistar Arena Chile - 18 millones

La Bella Luz - Adoro - 11 millones

Corazón Serrano y William Luna - Acceso al Corazón 3 - 10 millones

Yahaira Plasencia - El exmachitao - 4.6 millones

Los artistas peruanos más escuchados de 2025: Corazón Serrano y La Bella Luz lo lideran en YouTube Music.

En YouTube Music, los números son incluso más impactantes, con “Partido en dos” de La Única Tropical liderando con 217 millones y los mix de Corazón Serrano superando los 100 millones de vistas.

Apple Music: el reggaetón internacional conquista el Top 100 en Perú

Mientras en Spotify y YouTube Music la cumbia peruana es la reina indiscutible, en Apple Music el panorama cambia. En la lista del Top 100 Perú 2025, los usuarios mostraron una clara preferencia por el reggaetón colombiano y puertorriqueño.

El ranking es liderado por Bad Bunny con éxitos como “Baile inolvidable”, “Tití me preguntó”, “Moscow Mule” y “La Santa”. A él se suma J Balvin con “La Canción” y Rauw Alejandro con su tema “Qué pasaría”. Estas canciones dominaron la plataforma, evidenciando la fuerza global del reggaetón y su enorme llegada entre los jóvenes peruanos.

Nuevas generaciones y consumo digital

El éxito de estas agrupaciones refleja no solo su vigencia artística, sino también la capacidad de adaptarse a nuevas audiencias y plataformas. Las colaboraciones, la presencia activa en redes sociales y los lanzamientos exclusivos han sido clave para mantener y ampliar su público.

La cumbia peruana no solo domina las fiestas y celebraciones, sino que ahora es protagonista en el universo digital, confirmando que el género tiene futuro asegurado y un lugar de privilegio en el corazón de los peruanos.