Natalie Vértiz sale en defensa de Yaco Eskenazi: “Nunca ha sido un mantenido y es un padre comprometido”

La modelo aseguró en entrevista con Magaly Medina que su esposo no es un “mantenido” y que la dinámica familiar se basa en el esfuerzo conjunto y el respeto mutuo, destacando el compromiso laboral de su esposo

En una sincera conversación, Natalie Vértiz habla con Magaly Medina sobre los roles económicos en su matrimonio con Yaco Eskenazi, destacando la importancia de la responsabilidad y el trabajo en un hombre. | YouTube Podcast de Magaly Medina

La vida de pareja de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi ha estado en el centro de atención mediática desde que ambos alcanzaron la fama en la televisión peruana. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores y comentarios sobre el papel económico de Eskenazi en el hogar llevaron a la modelo y empresaria a pronunciarse en público.

En una entrevista reciente con Magaly Medina, Vértiz rechazó cualquier versión que señale al conductor como “mantenido”, defendiendo su rol familiar y profesional, y destacó el apoyo y respeto mutuo que caracteriza su relación.

Durante su participación en el pódcast conducido por Magaly Medina, Vértiz abordó los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta dependencia financiera de Eskenazi. “En cuanto a mantenido, jamás, yo no podría mantener a nadie”, afirmó la ex Miss Perú, señalando que la dinámica familiar que comparte con Yaco es resultado de colaboración, esfuerzo y claridad en los roles.

Además, resaltó la constancia y creatividad laboral de su esposo y mencionó que, incluso en momentos de incertidumbre profesional, Eskenazi priorizó buscar soluciones y cumplir con las responsabilidades del hogar. Ante una pregunta de Medina sobre una etapa en la que Yaco estuvo sin trabajo y mostró preocupación por los ingresos, Vértiz señaló: “Hay que tener pantalones para ser hombre y ser padre de familia”.

Natalie Vértiz defiende públicamente a
Natalie Vértiz defiende públicamente a Yaco Eskenazi ante rumores de dependencia económica en su pareja. (Instagram)
Consultada sobre si han enfrentado discusiones por diferencias de ingresos, la modelo descartó tensiones: “Nunca me ha hecho sentir que haya celos por trabajo”. Recalcó que su relación ha estado libre de ese tipo de reproches y que el éxito de uno u otro nunca ha generado competencia ni resentimientos.

El regreso de Yaco Eskenazi a la televisión y la dinámica familiar

La entrevista también permitió a Vértiz referirse al próximo regreso de Yaco Eskenazi a la televisión, quien asumirá la conducción de La Granja VIP junto a Ethel Pozo. Para la exconductora de Estás en Todas, la noticia representa una oportunidad para su esposo y satisfacción para la familia. Expresó: “él tiene que hacer lo que debe hacer para cumplir con él y con nosotros porque la economía da estabilidad en todos los sentidos”.

Sobre su relación con Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, Vértiz aclaró que, si bien no han sido amigas íntimas, mantienen una relación cordial y afirmó que no existe ningún conflicto por la cercanía laboral entre su esposo y la conductora. Señaló que Pozo ha sido compañera y amiga de Yaco, y manifestó su alegría por el regreso laboral de ambos.

En tanto, Eskenazi también se refirió a las expectativas que recaen sobre él como figura de estabilidad familiar en la pantalla peruana. En un pódcast, bromeó sobre la presión y la importancia del respaldo de su esposa: “Lo que ahora siento es una tremenda presión... realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar, ja, ja. Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie”.

La modelo recalca el esfuerzo
La modelo recalca el esfuerzo y colaboración en la dinámica familiar, rechazando la figura de un 'mantenido' en su hogar. (Instagram)

La nueva etapa profesional de Natalie Vértiz y su visión de futuro

Natalie Vértiz también dedicó espacio a hablar sobre su reciente salida del canal América TV, tras siete años de conducir Estás en Todas. Explicó que su decisión no obedeció a conflictos, sino a una necesidad personal y profesional de buscar otros retos. “Sentí que llegué a un techo”, relató, precisando que mantiene cariño por el equipo con el que trabajó y que su alejamiento le permitió centrarse más en proyectos digitales.

La modelo no descarta regresar a la televisión en el futuro, aunque actualmente prioriza su desarrollo en plataformas digitales, donde explora nuevas formas de comunicación como empresaria e influencer. Afirmó: “Soy una persona que le encantan los retos”.

En el presente, la pareja vive una etapa de estabilidad y actividad profesional. Mientras Yaco Eskenazi se prepara para el estreno de La Granja VIP junto a Ethel Pozo, Natalie Vértiz mantiene una agenda dinámica en redes sociales y emprendimientos, respaldando a su esposo y reafirmando el vínculo que los une.

