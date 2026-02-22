Natalie Vértiz revela la razón por la que dejó América TV: “Había llegado a un techo”

La modelo e influencer afirmó que su trabajo en redes sociales terminó destacando sobre su paso por la televisión | TikTok

“He estado muy tranquila en América, he sido muy feliz en América Televisión”, comenzó la modelo, quien relató que su paso por la señal estuvo marcado por satisfacción personal y profesional.

“Soy una persona que le encantan los retos, que le encanta siempre sentir que estoy haciendo algo que me impulsa a mejorar como persona, como profesional”, añadió. Vértiz remarcó que el deseo de crecimiento fue el factor central para alejarse de la pantalla.

La conductora recordó que su llegada a América TV se dio como presentadora de espectáculos y, con el tiempo, asumió la conducción del espacio sabatino Estás en Todas.

Natalie Vértiz y Magaly Medina conversan sentadas en un sofá blanco durante la grabación de un podcast, con micrófonos frente a ellas y un logotipo de Decameron en la mesa de cristal. (YouTube / Magaly Medina El Podcast)

“Por lo menos unos siete años en la conducción con América, desde América Espectáculos. De ahí se dio la oportunidad en pandemia de entrar a Estás en Todas”, afirmó Vértiz. “De verdad que yo le tengo muchísimo cariño a todos mis compañeros, a América también”, agregó.

A lo largo de la conversación, la modelo subrayó que tanto ella como el canal se encontraban cómodos con el formato sabatino. “Por ahora no, yo creo que también ambos, tanto yo como América, hemos estado cómodos con Estás en Todas, con la conducción”, señaló en el pódcast. Explicó que no existió la posibilidad de asumir un nuevo proyecto dentro de la televisora.

La relación de Vértiz con el canal se caracterizó por la estabilidad. Sin embargo, la conductora reconoció que necesitaba un cambio. “Sentía que también había llegado a un punto, a un techo con América”, sostuvo. Para la modelo, la rutina y la falta de nuevos desafíos influyeron en su decisión de cerrar ese capítulo.

Natalie Vértiz se sienta frente a un micrófono, mientras el icónico logo de América TV aparece a su lado, en una imagen que acompaña la revelación de los motivos detrás de su partida de la televisora.

Natalie Vértiz no descarta volver a la televisión

La transformación del medio televisivo fue un aspecto clave en el análisis de Vértiz. “Sentía que las cosas también habían como cambiado un poquito en la televisión”, confesó. La conductora percibió que el ritmo y las dinámicas del sector ya no coincidían con el momento que atravesaba en su carrera.

El trabajo digital empezó a ganar terreno en su agenda profesional. “Empecé a trabajar muchísimo más en mis redes, en mis viajes, en mis proyectos personales”, detalló la modelo. Las nuevas oportunidades la llevaron a redefinir sus prioridades y a darle mayor peso a los proyectos personales y a su presencia en redes sociales.

La decisión de dar un paso al costado obedeció a una necesidad de alinearse con sus intereses y su energía. “Ya sentía que ya no estaba muy alineada en lo que estábamos haciendo con el programa y decidí dar un paso al costado”, explicó durante la entrevista. Esta elección no implicó un distanciamiento emocional con el canal ni con sus compañeros, pero sí una reafirmación de sus nuevos objetivos.

Natalie Vértiz durante su participación en el podcast de Magaly Medina, compartiendo detalles de su vida y carrera en una amena conversación. (YouTube / Magaly Medina El Podcast)

Pese a su alejamiento de la televisión, Vértiz aclaró que mantiene la puerta abierta a futuras propuestas. “No digo que nunca vaya a regresar a América o que no voy a regresar a la conducción, pero sentía que era el momento de hacer un cambio y me siento supertranquila de eso”, expresó.

La modelo enfatizó que su presente está enfocado en el crecimiento digital y en proyectos personales, aunque no descartó regresar a la pantalla si llega una propuesta diferente. “No he dicho que no volvería, pero ahora siento que estoy en otro momento de mi vida”, finalizó.