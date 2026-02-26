Perú

Muere el alcalde de Junín atacado a balazos camino a su municipalidad: EsSalud confirmó deceso al ser trasladado a Lima

El alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, fue trasladado en un vuelo humanitario con apoyo de las Fuerzas Armadas, pero falleció mientras recibía atención en una ambulancia

El alcalde del distrito de Coviriali (Junín), Iroshi Ureta Campos, falleció este jueves luego de ser trasladado de emergencia a un hospital en Lima, confirmó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Según un comunicado oficial, el deceso ocurrió a las 16:00 horas mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, ubicada dentro del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

La autoridad edil, atacada a balazos cuando se dirigía a la municipalidad, había sido trasladada por vía aérea desde el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, del Gobierno Regional de Junín, en un vuelo humanitario que partió desde la localidad de Mazamari con apoyo de las Fuerzas Armadas y llegó al Callao minutos antes de las 16:00 horas.

Ureta Campos recibió dos impactos de bala en el tórax y, según la entidad, su condición ya “era extremadamente crítica” cuando se inició su traslado a la capital.

“Pese a que se le practicaron todos los protocolos de reanimación en la ambulancia, que lo debía llevar al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la seguridad social en Lima, finalmente perdió la vida a las 16:10 horas”, se lee en la nota.

“EsSalud expresa sus más sentidas condolencias a la familia del burgomaestre y a todos sus vecinos. Además, reafirma su compromiso de brindar atención segura a la población en casos de emergencia”, agregó.

Medios locales informaron que los atacantes, portando cascos rojos, dispararon contra el vehículo del alcalde antes de huir. La Policía Nacional (PNP) desplegó un operativo de cerco en las rutas cercanas y revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Condenan ataque

El Gobierno Regional (GORE) de Junín y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) emitieron un pronunciamiento conjunto condenando el atentado contra la integridad del alcalde.

“Manifestamos nuestro rechazo absoluto ante cualquier acto de violencia que pretenda socavar el orden y la tranquilidad en nuestra región; no permitiremos que la criminalidad condicione el desarrollo de nuestras provincias”, señalaron las autoridades regionales.

La administración regional indicó que, desde el primer momento, los equipos médicos y de seguridad coordinaron la asistencia y evacuación de la autoridad edil. Además, comunicaron la ejecución del Plan Cero en toda la zona, con registros fílmicos de los autores y el despliegue de recursos logísticos para asegurar su pronta captura.

“La búsqueda es incesante y se emplearán todos los medios logísticos necesarios para capturar a los responsables y asegurar que enfrenten la justicia con todo el rigor de la ley”, puntualizó la nota oficial.

Familiares y regidores acudieron al hospital tras conocerse el atentado y mencionaron que el alcalde habría recibido amenazas previas. No obstante, un comisario local citado por la emisora descartó esas denuncias formales sobre posibles extorsiones y precisó que la investigación sigue abierta.

El GORE reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció que para el año fiscal 2026 incrementará las inversiones en equipamiento y tecnología para las fuerzas del orden, con más de 100 vehículos motorizados ya en operación en la sierra y selva central.

