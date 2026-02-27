Perú

Alfonso López Chau niega trámite para residir en México: “Ni siquiera tengo visa. Soy peruano, es mi única nacionalidad”

El candidato presidencial de Ahora Nación afirmó que es “totalmente falso” que haya iniciado algún trámite para obtener nacionalidad o residencia en México

López Chau enfatizó que solo tiene nacionalidad peruana, y negó cualquier intención de obtener la nacionalidad mexicana

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, negó este jueves haber iniciado un trámite para obtener residencia en México, después de que la revista Caretas publicara un informe en el que señalaba que había solicitado la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Según información oficial, la CURP identifica a cada persona que reside en el país norteamericano, sean nacionales o extranjeros, así como a mexicanos fuera del país. Este código consta de 18 caracteres: 16 provienen de documentos de identidad y 2 los asigna el Registro Nacional de Población.

“Ni siquiera tengo visa de México. Fui becado a México a estudiar. (...) Yo tengo visa de Estados Unidos. Si se me pierde mi visa, ahí estarán siempre mis antecedentes”, declaró en una rueda de prensa desde Chimbote, donde realizó actos de campaña.

La revista señaló que López Chau solicitó la CURP para extranjeros el 14 de enero, durante un viaje que coincidió con ese procedimiento, y sugirió que esto podría ser un paso previo para obtener la residencia permanente. No obstante, el aspirante presidencial calificó la información como “totalmente falsa”.

Según la encuesta de Ipsos para Perú 21, Rafael López Aliaga lidera con 10%, seguido por Keiko Fujimori (9%), y López Chau y César Acuña con 4% cada uno

“Mis padres son peruanos, yo soy peruano. Es la única nacionalidad que tengo. Cuando he viajado, ha sido por motivo de estudio, por beca, para sacarme la maestría con mención honorífica y para sacar el doctorado con carta de felicitación de la Oficina de Posgrado de México. Y fui becado por el Estado mexicano y gané un concurso de cátedras en México”, afirmó.

Consultado sobre si busca la nacionalidad mexicana, respondió de manera tajante: “No”. El partido Ahora Nación también afirmó que su candidato “no ha solicitado residencia permanente en México ni en ningún otro país”, y que “no existe trámite alguno en ese sentido”.

“La publicación no presenta pruebas, documentos oficiales ni sustento verificable. Se trata de una afirmación lanzada sin evidencia, basada únicamente en insinuaciones. Esta no es la primera vez que determinados medios recurren a la desinformación cuando un candidato independiente crece e incomoda al statu quo”, expresó.

México es el país donde permanece asilada la familia del expresidente Pedro Castillo y que concedió el mismo beneficio a la exjefa de gabinete Bettsy Chávez. Desde abril de 2024, impuso visas a los ciudadanos peruanos, aunque las autoridades negaron que esta medida respondiera a una mala relación diplomática.

Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, afirmó que no ha iniciado trámites para obtener residencia en México

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran entre encargados de negocios, tras el rechazo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia su entonces homóloga Dina Boluarte, a quien llamó “usurpadora” luego de que asumiera la jefatura de Estado tras el fallido golpe de Castillo.

Además del retiro de los embajadores, el conflicto llevó a que AMLO se negara a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, situación que se resolvió tras la intervención de Chile.

Encuesta

La última encuesta de Ipsos para Perú 21 muestra que el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 10%, dos puntos menos que en el sondeo previo. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el segundo puesto con 9%, seguida de López Chau y César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), ambos con 4%.

José Jerí reaparece en actividades oficiales tras volver al Congreso

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto y se despide del público agarrándola de la mano: ¿Oficializaron?

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

