Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

La última encuesta de CPI, publicada este 20 de febrero, confirma el liderazgo de Rafael López Aliaga, seguido por Keiko Fujimori, en un escenario electoral aún dominado por la indecisión. -

La más reciente encuesta de opinión pública nacional realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) revela que, de cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el escenario político mantiene a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en los dos primeros lugares de intención de voto, mientras que Alfonso López-Chau asciende al tercer puesto, consolidando un crecimiento sostenido en los últimos meses.

El estudio, cuyos resultados fueron presentados por Omar Castro, Gerente General de CPI, en entrevista con RPP Noticias, se llevó a cabo entre el 14 y el 18 de febrero de 2026 e incluyó una muestra representativa de 1.300 entrevistas a nivel nacional, abarcando Lima Metropolitana, provincias y diversas macrozonas tanto urbanas como rurales.

Los datos evidencian que el mayor porcentaje lo ostentan los indecisos, quienes representan el 29,1% del electorado, seguidos por un 16,1% de votos en blanco o viciados, cifras que tradicionalmente se mantienen altas en la primera vuelta electoral en Perú. Esta tendencia de indecisión podría ser determinante en las próximas semanas, de acuerdo con el análisis de Castro.

Intención de voto presidencial según CPI

Indecisos : 29,1%

Blanco/Nulo/Viciado : 16,1%

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) : 13,9%

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) : 7,0%

Alfonso López-Chau (Ahora Nación) : 5,1%

César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) : 4,4%

Carlos Álvarez (País Para Todos) : 4,0%

Mario Vizcarra (Perú Primero) : 3,2%

José Luna Gálvez (Podemos Perú) : 3,0%

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) : 2,2%

George Forsyth (Somos Perú) : 2,0%

Otros candidatos y no precisa: porcentajes menores al 2%

Alfonso López-Chau registra un crecimiento sostenido y se posiciona en el tercer lugar, mientras los indecisos superan el 29% a pocas semanas de los comicios. - Foto de campaña

Omar Castro enfatizó que, pese a que López Aliaga lidera entre los candidatos, “el primer lugar real lo ocupan los indecisos, que superan el 29% y serán quienes definirán la contienda”. Además, detalló que el voto duro de López Aliaga presenta cierta estabilidad, mientras que Keiko Fujimori mantiene su base cercana al 7%, sin variaciones significativas desde noviembre pasado. El crecimiento de Alfonso López-Chau es la novedad más relevante, pasando de 1,8% en noviembre de 2025 a 5,1% en febrero de 2026, lo que representa un incremento cercano al 350%. “Es el único candidato que ha mostrado un crecimiento sostenido, tanto en Lima como en provincias”, afirmó Castro.

La encuesta también destaca la gran dispersión y el hartazgo del electorado, lo que dificulta prever con certeza quiénes pasarán a la segunda vuelta. Las cifras históricas demuestran que el nivel de indecisión actual es similar al registrado en marzo de 2021, cuando Pedro Castillo emergió sorpresivamente como candidato competitivo.

Ficha técnica de la encuesta CPI

La investigación de CPI se realizó entre el 14 y el 18 de febrero de 2026, con una muestra total de 1.300 entrevistas presenciales en Lima Metropolitana, Callao, provincias y macrozonas nacionales, abarcando áreas urbanas y rurales, y diferentes grupos etarios y de género. El margen de error es de +/- 2,7% y el nivel de confianza, del 95%.

Alta desaprobación para José Jerí y panorama municipal en Lima

En cuanto a la evaluación de la gestión del expresidente José Jerí, el estudio revela una desaprobación nacional de 59,4%, mientras que solo 26,9% aprueba su desempeño. La caída de Jerí fue sostenida desde noviembre de 2025, cuando su aprobación era de 52%, descendiendo a 26,9% en febrero de 2026. Las causas identificadas incluyen reuniones controvertidas con empresarios chinos y contrataciones cuestionadas en el entorno presidencial.

En el ámbito municipal, la intención de voto para la Alcaldía Provincial de Lima muestra a Renzo Reggiardo (Renovación Popular) al frente con 19,2%, seguido por Carlos Bruce (Somos Perú) con 16%, y Francis Allison (Avanza País) con 10,3%. El nivel de indecisión se mantiene alto también en la capital, alcanzando el 29,8% de los encuestados, reflejando una tendencia generalizada de incertidumbre y desconfianza hacia la clase política.

Encuesta CPI