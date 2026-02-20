Perú

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

A siete semanas de las elecciones generales del 12 de abril, CPI publicó su más reciente encuesta nacional, que confirma el liderazgo de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en las preferencias, mientras Alfonso López-Chau avanza al tercer puesto en la intención de voto, en un escenario marcado por la alta indecisión del electorado peruano

Guardar
La última encuesta de CPI,
La última encuesta de CPI, publicada este 20 de febrero, confirma el liderazgo de Rafael López Aliaga, seguido por Keiko Fujimori, en un escenario electoral aún dominado por la indecisión. -

La más reciente encuesta de opinión pública nacional realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) revela que, de cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el escenario político mantiene a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en los dos primeros lugares de intención de voto, mientras que Alfonso López-Chau asciende al tercer puesto, consolidando un crecimiento sostenido en los últimos meses.

El estudio, cuyos resultados fueron presentados por Omar Castro, Gerente General de CPI, en entrevista con RPP Noticias, se llevó a cabo entre el 14 y el 18 de febrero de 2026 e incluyó una muestra representativa de 1.300 entrevistas a nivel nacional, abarcando Lima Metropolitana, provincias y diversas macrozonas tanto urbanas como rurales.

Los datos evidencian que el mayor porcentaje lo ostentan los indecisos, quienes representan el 29,1% del electorado, seguidos por un 16,1% de votos en blanco o viciados, cifras que tradicionalmente se mantienen altas en la primera vuelta electoral en Perú. Esta tendencia de indecisión podría ser determinante en las próximas semanas, de acuerdo con el análisis de Castro.

Intención de voto presidencial según CPI

  • Indecisos: 29,1%
  • Blanco/Nulo/Viciado: 16,1%
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)13,9%
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)7,0%
  • Alfonso López-Chau (Ahora Nación)5,1%
  • César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso): 4,4%
  • Carlos Álvarez (País Para Todos): 4,0%
  • Mario Vizcarra (Perú Primero): 3,2%
  • José Luna Gálvez (Podemos Perú): 3,0%
  • Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular): 2,2%
  • George Forsyth (Somos Perú): 2,0%
  • Otros candidatos y no precisa: porcentajes menores al 2%
Alfonso López-Chau registra un crecimiento
Alfonso López-Chau registra un crecimiento sostenido y se posiciona en el tercer lugar, mientras los indecisos superan el 29% a pocas semanas de los comicios. - Foto de campaña

Omar Castro enfatizó que, pese a que López Aliaga lidera entre los candidatos, “el primer lugar real lo ocupan los indecisos, que superan el 29% y serán quienes definirán la contienda”. Además, detalló que el voto duro de López Aliaga presenta cierta estabilidad, mientras que Keiko Fujimori mantiene su base cercana al 7%, sin variaciones significativas desde noviembre pasado. El crecimiento de Alfonso López-Chau es la novedad más relevante, pasando de 1,8% en noviembre de 2025 a 5,1% en febrero de 2026, lo que representa un incremento cercano al 350%. “Es el único candidato que ha mostrado un crecimiento sostenido, tanto en Lima como en provincias”, afirmó Castro.

La encuesta también destaca la gran dispersión y el hartazgo del electorado, lo que dificulta prever con certeza quiénes pasarán a la segunda vuelta. Las cifras históricas demuestran que el nivel de indecisión actual es similar al registrado en marzo de 2021, cuando Pedro Castillo emergió sorpresivamente como candidato competitivo.

Ficha técnica de la encuesta CPI

La investigación de CPI se realizó entre el 14 y el 18 de febrero de 2026, con una muestra total de 1.300 entrevistas presenciales en Lima Metropolitana, Callao, provincias y macrozonas nacionales, abarcando áreas urbanas y rurales, y diferentes grupos etarios y de género. El margen de error es de +/- 2,7% y el nivel de confianza, del 95%.

Alta desaprobación para José Jerí y panorama municipal en Lima

En cuanto a la evaluación de la gestión del expresidente José Jerí, el estudio revela una desaprobación nacional de 59,4%, mientras que solo 26,9% aprueba su desempeño. La caída de Jerí fue sostenida desde noviembre de 2025, cuando su aprobación era de 52%, descendiendo a 26,9% en febrero de 2026. Las causas identificadas incluyen reuniones controvertidas con empresarios chinos y contrataciones cuestionadas en el entorno presidencial.

En el ámbito municipal, la intención de voto para la Alcaldía Provincial de Lima muestra a Renzo Reggiardo (Renovación Popular) al frente con 19,2%, seguido por Carlos Bruce (Somos Perú) con 16%, y Francis Allison (Avanza País) con 10,3%. El nivel de indecisión se mantiene alto también en la capital, alcanzando el 29,8% de los encuestados, reflejando una tendencia generalizada de incertidumbre y desconfianza hacia la clase política.

Encuesta CPI
Encuesta CPI

Temas Relacionados

Alfonso López-ChauRafael López AliagaKeiko FujimoriCPIElecciones 2026Elecciones Peru 2026peru-politica

Más Noticias

El TC y las razones por las que deja libre a Daniel Urresti: Consecuencias de ley de lesa humanidad

Magistrados anulan la condena de 12 años de prisión del exministro del Interior el mismo día que Hugo Bustíos cumpliría 76 años de edad

El TC y las razones

Resultados del examen de admisión de la UNI 2026: link para revisar los ingresantes

Los postulantes ya culminaron con su tercer examen, correspondiente a la última fase del proceso de admisión 2026

Resultados del examen de admisión

Arequipa en emergencia EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Arequipa en emergencia EN VIVO:

Cerca de 30 mil hogares en Arequipa siguen sin agua potable tras lluvias y deslizamientos

Un incremento de precipitaciones provocó la interrupción masiva del suministro hídrico en la ciudad, impactando también redes de saneamiento, viviendas y servicios esenciales, mientras autoridades y empresas coordinan acciones para mitigar la emergencia sanitaria en la región

Cerca de 30 mil hogares

Pago de utilidades se acerca: Estos tres factores definen si te toca depósito

La Sunafil informó cómo los trabajadores pueden saber si su empresa debe depositarles el pago por utilidades este 2026

Pago de utilidades se acerca:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El TC y las razones

El TC y las razones por las que deja libre a Daniel Urresti: Consecuencias de ley de lesa humanidad

Presidente de Acción Popular, Julio Chávez, es condenado y no podría participar en las elecciones municipales

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

Keiko Fujimori reafirma su postura ante la opinión de su hija sobre el aborto en casos de violación: “Yo valoro la vida”

ENTRETENIMIENTO

Flavia López llama “migajera” a

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

DEPORTES

Regatas Lima vs Sesi EN

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026