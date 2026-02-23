Ahora Nación niega diferencia patrimonial de Alfonso López Chau: “La diferencia está en la moneda declarada”

El partido Ahora Nación rechazó públicamente las versiones que señalan una supuesta diferencia patrimonial en las declaraciones de Alfonso López Chau, su candidato presidencial. A través de un pronunciamiento difundido este 22 de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación aclaró que “no existen propiedades adicionales ni desaparición de bienes” y que la aparente discrepancia reportada en medios de comunicación responde únicamente a un criterio de presentación en distinta moneda.

En el pronunciamiento, destacaron que, tanto en la declaración presentada por López Chau al cesar como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería ante la Contraloría General como en la hoja de vida entregada al Jurado Nacional de Elecciones, se consignan exactamente los mismos bienes: un departamento y un estacionamiento, ambos ubicados en Miraflores.

“No hay diferencia en la cantidad de bienes, sino en la moneda de la declaración”, enfatizó el partido, añadiendo que en abril de 2025 se reportaron aproximadamente S/ 1.140.000 (USD 295.000), y en diciembre del mismo año se consignaron S/ 295.000, producto de la conversión directa del monto expresado en dólares a soles.

Remarcaron que “no existe transferencia, venta ni disminución patrimonial”, destacando que el propio informe periodístico reconoce que no hay registros recientes en Sunarp que justifiquen una reducción de patrimonio. “No hay incremento ni reducción de bienes, sino una presentación en distinta moneda”, concluyó Ahora Nación, exhortando a los medios a ejercer un periodismo “riguroso y responsable”.

Comunicado de Ahora Nación.

El caso: reportes y controversia en la campaña

El pronunciamiento surge tras la publicación de un informe de El Comercio, que advirtió una diferencia de S/ 800.000 entre las declaraciones juradas de López Chau al dejar el rectorado de la UNI y la información incluida en su hoja de vida como candidato presidencial. Según el reportaje, durante su gestión como rector, López Chau reportó un patrimonio estable de S/ 1.140.000, cifra ratificada al cesar en el cargo en abril de 2025. Sin embargo, en diciembre, al inscribirse como candidato ante el JNE, solo consignó un departamento valorizado en S/ 275.000 y una cochera de S/ 20.000.

El reportaje recordó que la Ley N.º 28094 obliga a los candidatos a consignar información veraz y completa en sus hojas de vida, bajo riesgo de sanciones administrativas y posibles investigaciones fiscales.

¿Quién es Alfonso López Chau? El académico que apuesta por la presidencia en 2026

Investigaciones abiertas por presunto delito contra la fe pública

Más allá de la controversia patrimonial, Alfonso López Chau enfrenta actualmente un proceso penal por corrupción que podría condicionar de manera directa su futuro político. La fiscal Norah Córdova presentó el 31 de marzo de 2025 una acusación formal contra el candidato de Ahora Nación, solicitando hasta cinco años de cárcel por la presunta designación irregular de Sonia Anapán como secretaria general de la UNI, en diciembre de 2021.

De acuerdo con la investigación fiscal, Anapán fue nombrada por López Chau sin cumplir los requisitos exigidos para el cargo: ni experiencia específica ni haber sido jefa de área durante cinco años. Además, asumió el puesto mientras aún tenía vínculo contractual con otra entidad pública, el Sineace. La Fiscalía sostiene que la designación se realizó sin la aprobación previa del Consejo Universitario y que Anapán firmó una adenda que incrementó su salario de S/ 9.000 a S/ 13.500, con el visto bueno del entonces rector.

La acusación detalla que la relación entre ambos se inició en 2019, cuando la ingeniera cursaba una maestría en la Facultad de Ingeniería Económica que el propio López Chau dirigía. La fiscalía les imputa colusión y, de manera alternativa, negociación incompatible, solicitando penas de hasta cinco años de prisión.