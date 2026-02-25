Perú

César Acuña reconoce llamadas a Hernando de Soto: “Si me hubiera contestado, de repente diría que le pedí un ministerio”

Fundador y candidato presidencial por Alianza para el Progreso se pronunció sobre una presunta “repartija” en el gabinete ministerial. Negó presiones y aseguró que su intención era felicitar al economista

El líder de Alianza para el Progreso se pronunció irónicamente sobre las llamadas que realizó al anunciado premier. | Canal N

La sorpresiva exclusión de Hernando de Soto del Gabinete Ministerial y la posterior designación de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros intensificaron el debate sobre la influencia de actores políticos tradicionales en la formación de gobiernos en el Perú. En el epicentro de esta controversia se encuentra la figura de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y candidato presidencial, quien reconoció haber intentado comunicarse con De Soto durante las horas decisivas previas a la juramentación del nuevo gabinete.

En diálogo con la prensa, el exgobernador de La Libertad admitió haber intentado comunicarse con el economista. Sin embargo, aseguró que era para felicitarlo e ironizó sobre la posibilidad de que el objetivo fuese la composición del gabinete ministerial: “Mejor que no me haya contestado, porque si hubiera contestado, de repente hubiera dicho: ‘Me llamó para pedirme un ministerio’”.

Esta declaración surge tras la advertencia pública de Hernando de Soto, quien anunció que difundirá el registro de llamadas telefónicas recibidas de Acuña en los días previos a su frustrada designación, además de pronunciarse sobre una presunta repartija entre APP y Vladimir Cerrón.

“Otra cosa que entregaré es la lista de llamadas telefónicas del señor César Acuña, que yo no atiendo desde hace dos días, porque quiero justamente desidentificarme con lo tradicional, sin acusar a nadie, pero traer fuerzas limpias. [...] Dime con quién paras y te diré quién eres. Hay gente de APP que refleja intereses económicos y hay tendencias ideológicas cerronistas que los identifican”, mencionó.

En declaraciones a la prensa, Hernando de Soto detalla cómo un plan para renovar el gobierno con gente de diversos espectros fue frustrado. Menciona presiones para mantener a ciertas personas en sus puestos y explica su decisión de "irse a casa" a reflexionar | Canal N

“El Estado se ha convertido en una especie de vaca muy gorda con aproximadamente mil pezones, y cuando se ha dicho que esos pezones ya no están a disposición porque va a venir gente nueva, hemos visto que lo que han hecho es disfrazar un fracaso reciente poniendo mi bella cara”, agregó.

Según relató, su propuesta al presidente José María Balcázar consistía en la conformación de un equipo de profesionales ajenos a cuotas partidarias, acompañado por asesores internacionales para reforzar la integridad institucional del país. Precisó que, tras aceptar la invitación presidencial para encabezar el Consejo de Ministros, entregó una lista con siete nombres de su confianza y un grupo de expertos internacionales. Sin embargo, ninguno fue considerado.

“Eso fue lo último. Desde entonces, que más o menos era entre mediodía y dos de la tarde, no recibimos ninguna noticia”, declaró. Incluso, reveló que no fue advertido sobre la designación de Miralles: “La sorpresa la asumo al mismo tiempo que ustedes cuando veo un nuevo gabinete por televisión”.

El economista Hernando de Soto narra los detalles de la propuesta que recibió del presidente de la República para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros y cambiar el rumbo del país. Según su versión, existió un acuerdo para formar un nuevo gabinete con personas independientes | Canal N

¿Qué ministros del gobierno de José Jerí se ratificaron?

El presidente José María Balcázar ratificó a siete ministros del gobierno de José Jerí. La única modificación fue el traslado de Denisse Miralles, quien pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a la Presidencia del Consejo de Ministros. Los demás funcionarios permanecen en sus carteras: Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Luis Quiroz (Salud), Óscar Fernández (Trabajo), César Quispe (Producción), Aldo Prieto (Transportes) y Wilder Sifuentes (Vivienda).

El gabinete deberá presentarse al Congreso de la República en un plazo de 30 días para solicitar el voto de confianza.

