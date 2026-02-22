César Acuña propone crear una cuenta de ahorro con S/1.000 para generar rentabilidad hasta la jubilación

Acuña anuncia paquete de medidas sociales y económicas rumbo a las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El candidato presidencial César Acuña presentó un conjunto de propuestas sociales y económicas durante un mitin realizado en Ventanilla, distrito de la provincia constitucional del Callao, como parte de sus actividades proselitistas rumbo a las elecciones generales de 2026. En ese contexto, expuso iniciativas orientadas a ingresos, ahorro familiar y programas sociales, dirigidas —según indicó— a mejorar el bienestar y dinamizar la economía nacional.

Entre los principales anuncios figura la propuesta de elevar progresivamente la remuneración mínima vital hasta alcanzar al menos S/2.000 hacia el final de un eventual gobierno. En su presentación, el postulante sostuvo que el trabajador es “el corazón de la empresa” y que incrementar los ingresos permitiría fortalecer el consumo interno y estimular la actividad económica.

César Acuña en Piura. | APP

Propuestas económicas y laborales

El planteamiento del incremento salarial forma parte de un paquete de medidas de carácter económico que, de acuerdo con la propuesta, buscaría mejorar la capacidad adquisitiva de la población. La iniciativa contempla una aplicación gradual del aumento con el objetivo de evitar impactos bruscos en la estructura empresarial y el mercado laboral.

A la par, el candidato propuso la implementación de un seguro destinado a mototaxistas, sector que —según señaló— requiere mecanismos de protección social y cobertura frente a riesgos asociados a su actividad. La medida se enmarca dentro de una serie de planteamientos orientados a sectores laborales independientes y de ingresos variables.

Plantean fondo inicial de mil soles para bebés que genere rentabilidad hasta la jubilación. (Foto: Agencia Andina)

S/1.000 para cada recién nacido

Otra de las iniciativas anunciadas consiste en la creación de una cuenta de ahorro con S/1.000 para cada recién nacido. Este fondo sería intangible y estaría administrado por entidades especializadas con la finalidad de generar rentabilidad a largo plazo, disponible cuando el beneficiario alcance la edad de jubilación. El planteamiento fue presentado como una herramienta de previsión económica intergeneracional.

En cuanto a los lineamientos generales de su programa, el aspirante presidencial indicó que su plan prioriza la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y cambios en el sistema educativo. Dentro de este último eje, mencionó la intención de impulsar una “revolución de la educación” mediante mayor inversión en universidades e institutos públicos y la ampliación de oportunidades para jóvenes.

La vacunación en las primeras 24 horas de vida protege al recién nacido de enfermedades graves como la tuberculosis y la hepatitis B. Foto: Ministerio de la Salud

Programas sociales e infraestructura

El conjunto de propuestas también incluye la creación del Bono Joven para facilitar el acceso a vivienda, así como un programa de atención integral dirigido a niños con discapacidad. Además, planteó impulsar proyectos de infraestructura con el objetivo de reducir brechas regionales y mejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos.

Las iniciativas fueron presentadas como parte de su plataforma de campaña y, según se informó, forman parte de un paquete de medidas orientadas a políticas sociales, desarrollo económico y fortalecimiento institucional que el candidato continuará exponiendo en futuras actividades públicas.

Propuesta electoral plantea cuenta intangible de S/1.000 para recién nacidos administrada por entidades financieras. (Foto: Agencia Andina)