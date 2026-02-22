Perú

César Acuña propone crear una cuenta de ahorro con S/1.000 para generar rentabilidad hasta la jubilación

Entre los ejes de campaña se incluyen seguridad ciudadana, fortalecimiento de la salud primaria y reformas educativas con mayor inversión en universidades e institutos públicos

Guardar
Acuña anuncia paquete de medidas
Acuña anuncia paquete de medidas sociales y económicas rumbo a las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El candidato presidencial César Acuña presentó un conjunto de propuestas sociales y económicas durante un mitin realizado en Ventanilla, distrito de la provincia constitucional del Callao, como parte de sus actividades proselitistas rumbo a las elecciones generales de 2026. En ese contexto, expuso iniciativas orientadas a ingresos, ahorro familiar y programas sociales, dirigidas —según indicó— a mejorar el bienestar y dinamizar la economía nacional.

Entre los principales anuncios figura la propuesta de elevar progresivamente la remuneración mínima vital hasta alcanzar al menos S/2.000 hacia el final de un eventual gobierno. En su presentación, el postulante sostuvo que el trabajador es “el corazón de la empresa” y que incrementar los ingresos permitiría fortalecer el consumo interno y estimular la actividad económica.

César Acuña en Piura. |
César Acuña en Piura. | APP

Propuestas económicas y laborales

El planteamiento del incremento salarial forma parte de un paquete de medidas de carácter económico que, de acuerdo con la propuesta, buscaría mejorar la capacidad adquisitiva de la población. La iniciativa contempla una aplicación gradual del aumento con el objetivo de evitar impactos bruscos en la estructura empresarial y el mercado laboral.

A la par, el candidato propuso la implementación de un seguro destinado a mototaxistas, sector que —según señaló— requiere mecanismos de protección social y cobertura frente a riesgos asociados a su actividad. La medida se enmarca dentro de una serie de planteamientos orientados a sectores laborales independientes y de ingresos variables.

Plantean fondo inicial de mil
Plantean fondo inicial de mil soles para bebés que genere rentabilidad hasta la jubilación. (Foto: Agencia Andina)

S/1.000 para cada recién nacido

Otra de las iniciativas anunciadas consiste en la creación de una cuenta de ahorro con S/1.000 para cada recién nacido. Este fondo sería intangible y estaría administrado por entidades especializadas con la finalidad de generar rentabilidad a largo plazo, disponible cuando el beneficiario alcance la edad de jubilación. El planteamiento fue presentado como una herramienta de previsión económica intergeneracional.

En cuanto a los lineamientos generales de su programa, el aspirante presidencial indicó que su plan prioriza la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud y cambios en el sistema educativo. Dentro de este último eje, mencionó la intención de impulsar una “revolución de la educación” mediante mayor inversión en universidades e institutos públicos y la ampliación de oportunidades para jóvenes.

La vacunación en las primeras
La vacunación en las primeras 24 horas de vida protege al recién nacido de enfermedades graves como la tuberculosis y la hepatitis B. Foto: Ministerio de la Salud

Programas sociales e infraestructura

El conjunto de propuestas también incluye la creación del Bono Joven para facilitar el acceso a vivienda, así como un programa de atención integral dirigido a niños con discapacidad. Además, planteó impulsar proyectos de infraestructura con el objetivo de reducir brechas regionales y mejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos.

Las iniciativas fueron presentadas como parte de su plataforma de campaña y, según se informó, forman parte de un paquete de medidas orientadas a políticas sociales, desarrollo económico y fortalecimiento institucional que el candidato continuará exponiendo en futuras actividades públicas.

Propuesta electoral plantea cuenta intangible
Propuesta electoral plantea cuenta intangible de S/1.000 para recién nacidos administrada por entidades financieras. (Foto: Agencia Andina)

Temas Relacionados

César AcuñaAlianza para el ProgresoElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Certificados laborales del MTPE cruzan fronteras: Perú y Chile abren puertas a trabajadores sin título

El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo de Perú y el Gobierno de Chile permitirá que los certificados de competencias laborales sean reconocidos internacionalmente, brindando nuevas oportunidades a quienes aprendieron en el trabajo y no en las aulas

Certificados laborales del MTPE cruzan

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En lo que se supone que será un encuentro muy disputado y reñido, las ‘íntimas’ y las ‘santas’ ofrecerán todo el potencial en la búsqueda por la medalla de bronce que confirme ingreso al podio

A qué hora juega Alianza

Lluvias en Arequipa dejaron miles afectados y cientos de damnificados, mientras autoridades anuncian bono de ayuda

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la persistencia de las precipitaciones para este 21 de febrero

Lluvias en Arequipa dejaron miles

Captan a personal de salud del hospital Las Mercedes en Chiclayo comiendo pollo a la brasa mientras pacientes exigían atención

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque abrió una investigación para identificar a los responsables, señalando que los principales involucrados serían internos de medicina

Captan a personal de salud

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

Un inesperado incidente casi arruina la fiesta en el Festival de la Marinera, donde parte del escenario colapsó mientras se preparaba todo para la noche en que brillarían las agrupaciones

El susto de Corazón Serrano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de José Balcázar confirma

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

ENTRETENIMIENTO

El susto de Corazón Serrano

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

Periodista Marisel Linares es citada por la policía tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi 0-3: resumen y jugadas de la dura derrota blanquiazul en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026