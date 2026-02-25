Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

De Soto aseguró que el presidente no aceptó cambiar ministros y advirtió posible inestabilidad. TVPerú/ Noticias Noche.

La jornada que debía marcar el inicio de una nueva etapa en el Ejecutivo terminó convirtiéndose en un giro inesperado en la conducción del Gobierno. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, reveló los detalles detrás de la frustrada designación de Hernando de Soto como jefe del Gabinete, un nombramiento que había sido anunciado oficialmente el domingo por la Presidencia de la República, pero que no llegó a concretarse debido a desacuerdos sobre la conformación final del equipo ministerial.

Según relató Miralles, la mañana de la ceremonia comenzó con normalidad. Los ministros convocados fueron citados en Palacio de Gobierno a las 8:00 a. m., con la confirmación de que la juramentación se realizaría al mediodía. La expectativa era alta y el protocolo estaba prácticamente listo. Sin embargo, a pocas horas del acto oficial, el proceso se detuvo abruptamente. La razón, explicó la ahora premier, fue la falta de un acuerdo definitivo con De Soto respecto a la lista de ministros.

De acuerdo con su versión, el presidente José María Balcázar informó al equipo que el economista había planteado modificaciones adicionales a la nómina ya consensuada. “Él había informado que quería hacer cambios adicionales”, señaló Miralles citando lo dicho por el mandatario. La situación generó incertidumbre en un momento particularmente delicado para el país, que enfrenta una severa emergencia climática producto del Fenómeno del Niño.

El escenario no era menor. Con lluvias intensas, inundaciones y regiones en estado de emergencia, el Ejecutivo tenía pendiente la firma de decretos de urgencia clave para acelerar intervenciones en las zonas afectadas. En ese contexto, la indefinición sobre la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) implicaba un riesgo operativo. Según explicó Miralles, la necesidad de garantizar continuidad en la gestión obligó a buscar una solución inmediata para evitar la paralización de decisiones estratégicas.

El canciller Hugo de Zela respaldó públicamente la versión de la primera ministra y aportó un elemento central en la ecuación política: fue el propio gabinete el que instó al presidente a adoptar una definición rápida. “Había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser primer ministro ante la posición que había tomado el señor De Soto de no querer continuar siendo primer ministro, porque los nuevos cambios que le había propuesto no habían sido aceptados por el presidente”, explicó el titular de Relaciones Exteriores.

De Zela dejó en claro que la negativa de De Soto a asumir el cargo bajo las condiciones establecidas por el jefe de Estado generó un vacío que debía llenarse con urgencia. El país, subrayó, no podía permitirse dilaciones mientras miles de ciudadanos enfrentan los estragos de desbordes, deslizamientos y daños a la infraestructura básica. En esa línea, Miralles aceptó asumir la conducción de la PCM bajo la premisa de que la prioridad debía ser la respuesta frente a la crisis.

La flamante jefa del Gabinete también aclaró que la lista de ministros que finalmente juramentó es prácticamente la misma que se había convocado horas antes, con una sola variación: la incorporación de Gerardo López como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de ella misma tras asumir la presidencia del Consejo. Este detalle, según indicó, demuestra que el desacuerdo no giraba en torno a una restructuración general del equipo, sino a cambios específicos que De Soto pretendía introducir a última hora.

La controversia se amplificó luego de que Hernando de Soto ofreciera declaraciones desde su domicilio en Surco, donde cuestionó la decisión presidencial. El economista sugirió que el gabinete incluía cuadros vinculados a Alianza para el Progreso y sectores que calificó como “cerronistas”, insinuando la existencia de influencias partidarias en la conformación ministerial. En respuesta, Miralles rechazó categóricamente cualquier afiliación política.

“Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido y yo respondo a mi país”, manifestó la primera ministra, buscando cerrar el paso a especulaciones sobre supuestas cuotas partidarias. Defendió su trayectoria técnica dentro del Estado y pidió centrar la discusión en la gestión de la emergencia nacional, no en disputas políticas.

La versión oficial de la Presidencia de la República, difundida mediante un comunicado, sostiene que no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializar el “ambicioso plan de gobierno” planteado por De Soto, principalmente debido al carácter transitorio del mandato constitucional.

Hernando de Soto se pronuncia

Por su parte, De Soto elevó el tono de sus declaraciones. Afirmó que el presidente Balcázar no superó lo que denominó una “prueba de fuego”, consistente en aceptar cambios en la composición del gabinete.

“Cuando lo sometí a la prueba de fuego, que es cambiar a los ministros, pues no pasó la prueba de fuego”, sentenció. Además, advirtió que la composición final del equipo podría generar inestabilidad política y anunció que presentará registros para sustentar su postura sobre las presuntas influencias en el entorno presidencial.

