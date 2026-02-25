Perú

Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

La nueva premier afirmó que el economista intentó modificar la lista ministerial horas antes de la juramentación

Guardar
De Soto aseguró que el presidente no aceptó cambiar ministros y advirtió posible inestabilidad. TVPerú/ Noticias Noche.

La jornada que debía marcar el inicio de una nueva etapa en el Ejecutivo terminó convirtiéndose en un giro inesperado en la conducción del Gobierno. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, reveló los detalles detrás de la frustrada designación de Hernando de Soto como jefe del Gabinete, un nombramiento que había sido anunciado oficialmente el domingo por la Presidencia de la República, pero que no llegó a concretarse debido a desacuerdos sobre la conformación final del equipo ministerial.

Según relató Miralles, la mañana de la ceremonia comenzó con normalidad. Los ministros convocados fueron citados en Palacio de Gobierno a las 8:00 a. m., con la confirmación de que la juramentación se realizaría al mediodía. La expectativa era alta y el protocolo estaba prácticamente listo. Sin embargo, a pocas horas del acto oficial, el proceso se detuvo abruptamente. La razón, explicó la ahora premier, fue la falta de un acuerdo definitivo con De Soto respecto a la lista de ministros.

De acuerdo con su versión, el presidente José María Balcázar informó al equipo que el economista había planteado modificaciones adicionales a la nómina ya consensuada. “Él había informado que quería hacer cambios adicionales”, señaló Miralles citando lo dicho por el mandatario. La situación generó incertidumbre en un momento particularmente delicado para el país, que enfrenta una severa emergencia climática producto del Fenómeno del Niño.

Crisis en Palacio: gabinete presionó
Crisis en Palacio: gabinete presionó para definir reemplazo de De Soto ante emergencia. TVPerú/ Noticias Noche.

El escenario no era menor. Con lluvias intensas, inundaciones y regiones en estado de emergencia, el Ejecutivo tenía pendiente la firma de decretos de urgencia clave para acelerar intervenciones en las zonas afectadas. En ese contexto, la indefinición sobre la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) implicaba un riesgo operativo. Según explicó Miralles, la necesidad de garantizar continuidad en la gestión obligó a buscar una solución inmediata para evitar la paralización de decisiones estratégicas.

El canciller Hugo de Zela respaldó públicamente la versión de la primera ministra y aportó un elemento central en la ecuación política: fue el propio gabinete el que instó al presidente a adoptar una definición rápida. “Había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser primer ministro ante la posición que había tomado el señor De Soto de no querer continuar siendo primer ministro, porque los nuevos cambios que le había propuesto no habían sido aceptados por el presidente”, explicó el titular de Relaciones Exteriores.

De Zela dejó en claro que la negativa de De Soto a asumir el cargo bajo las condiciones establecidas por el jefe de Estado generó un vacío que debía llenarse con urgencia. El país, subrayó, no podía permitirse dilaciones mientras miles de ciudadanos enfrentan los estragos de desbordes, deslizamientos y daños a la infraestructura básica. En esa línea, Miralles aceptó asumir la conducción de la PCM bajo la premisa de que la prioridad debía ser la respuesta frente a la crisis.

Crisis en Palacio: gabinete presionó
Crisis en Palacio: gabinete presionó para definir reemplazo de De Soto ante emergencia. TVPerú/ Noticias Noche.

La flamante jefa del Gabinete también aclaró que la lista de ministros que finalmente juramentó es prácticamente la misma que se había convocado horas antes, con una sola variación: la incorporación de Gerardo López como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de ella misma tras asumir la presidencia del Consejo. Este detalle, según indicó, demuestra que el desacuerdo no giraba en torno a una restructuración general del equipo, sino a cambios específicos que De Soto pretendía introducir a última hora.

La controversia se amplificó luego de que Hernando de Soto ofreciera declaraciones desde su domicilio en Surco, donde cuestionó la decisión presidencial. El economista sugirió que el gabinete incluía cuadros vinculados a Alianza para el Progreso y sectores que calificó como “cerronistas”, insinuando la existencia de influencias partidarias en la conformación ministerial. En respuesta, Miralles rechazó categóricamente cualquier afiliación política.

Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido y yo respondo a mi país”, manifestó la primera ministra, buscando cerrar el paso a especulaciones sobre supuestas cuotas partidarias. Defendió su trayectoria técnica dentro del Estado y pidió centrar la discusión en la gestión de la emergencia nacional, no en disputas políticas.

Crisis en Palacio: gabinete presionó
Crisis en Palacio: gabinete presionó para definir reemplazo de De Soto ante emergencia. TVPerú/ Noticias Noche.

La versión oficial de la Presidencia de la República, difundida mediante un comunicado, sostiene que no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializar el “ambicioso plan de gobierno” planteado por De Soto, principalmente debido al carácter transitorio del mandato constitucional.

Hernando de Soto se pronuncia

Por su parte, De Soto elevó el tono de sus declaraciones. Afirmó que el presidente Balcázar no superó lo que denominó una “prueba de fuego”, consistente en aceptar cambios en la composición del gabinete.

Cuando lo sometí a la prueba de fuego, que es cambiar a los ministros, pues no pasó la prueba de fuego”, sentenció. Además, advirtió que la composición final del equipo podría generar inestabilidad política y anunció que presentará registros para sustentar su postura sobre las presuntas influencias en el entorno presidencial.

Crisis en Palacio: gabinete presionó
Crisis en Palacio: gabinete presionó para definir reemplazo de De Soto ante emergencia. TVPerú/ Noticias Noche.

Temas Relacionados

Denisse MirallesHernando de SotoJosé María Balcázarperu-noticiasPCMPresidencia de la Repúblicaperu-política

Más Noticias

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

El cambio se produjo pese a que el economista negó haber desistido del cargo y aseguró que su designación seguía firme. Finalmente, el Ejecutivo tomó juramento a Denisse Miralles y oficializó a un nuevo equipo ministerial que deberá acudir al Congreso en busca del voto de confianza

¿Qué pasó con Hernando de

Gobierno declara en emergencia 17 distritos: Presidente José María Balcázar, titular del PCM y ministros viajarán a Arequipa

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aprobó nuevos estados de emergencia en Arequipa e Ica y flexibilizará presupuesto mediante decretos urgentes

Gobierno declara en emergencia 17

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

En medio de un clima hostil por lo ocurrido entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni en la ida, los ‘blancos’ recibirán a los portugueses por el pase a los octavos de final

A qué hora juega Real

Fred Rutten se hará cargo de la dirección técnica de Curazao durante histórica participación en el Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Curazao llegó un acuerdo con el entrenador neerlandés, que arrastra una larga trayectoria entre la Bundesliga y la Eredivisie. El saliente Dick Advocaat avaló su llegada

Fred Rutten se hará cargo

Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

‘Les Grenadiers’ se instalaron en una Copa del Mundo luego de 52 años. Todos sus encuentros han sido programados en territorio estadounidense; por tanto, sus seguidores no podrán viajar al país para alentarlos

Haití jugará el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué pasó con Hernando de

¿Qué pasó con Hernando de Soto? El economista fue anunciado como premier, pero no apareció en la juramentación

José María Balcázar designó a Denisse Miralles como la nueva premier: estos son los ministros de su gabiente

Hernando de Soto lanza advertencia tras cambio de gabinete: “Entregaré lista de llamadas de César Acuña”

¿Quién es Hary Izarra Trelles? Perfil de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército con experiencia en el Vraem, es el nuevo ministro de Defensa: este es su perfil

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Marisel Linares, la

¿Quién es Marisel Linares, la periodista involucrada en la trágica muerte de Lizeth Marzano?

La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Daniela Darcourt reafirma el vínculo que mantiene con la madre de Waldir Felipa: “Somos muy amigas”

Excompañera de Marisel Linares tiene fuerte postura sobre la muerte de Lizeth Marzano y no la defiende

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV: ¿La despidieron por muerte de Lizeth Marzano?

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Fred Rutten se hará cargo de la dirección técnica de Curazao durante histórica participación en el Mundial 2026

Haití jugará el Mundial 2026 sin su hinchada tras veto migratorio impuesto por el gobierno de Estados Unidos

Sporting Cristal vs 2 de Mayo, 5-4 en penales: resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase 3 de la Copa Libertadores 2026

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’