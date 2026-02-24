Perú

Gabinete Denisse Miralles: ministra de Economía de Jerí se convierte en jefa del PCM

La titular del MEF durante el gobierno de José Jerí será la Presidenta del Consejo de Ministros

La presidencia de José María Balcázar ha nombrado como Primer Ministro a Denisse Miralles. A su vez, este gabinete ha nombrado a nuevos rostros en los ministerios del país, para estos cinco meses hasta la entrada del nuevo presidente en julio de 2026. Entre estos, uno de los más importantes, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha cambiado a su titular.

Denisse Miralles Miralles, nombrada en el gabinete de Ernesto Álvarez en el gobierno de José Jerí, toma la presidencia de la PCM. Por su lado, el nuevo titular del MEF tendrá que seguir llevando a cabo la mesa técnica para ver la viabilidad del retiro ONP (a pedido de una congresista), sino que tiene un interpelación pendiente por respecto del proyecto de inversión Nueva Carretera Central y el de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa.

¿Quién es Denisse Miralles?

Miralles funge como ministra desde octubre de 2025. Ha sido directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión. Tiene más de 22 años de experiencia profesional en el sector público en temas relacionados con política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas. Fue jefa de la División de Estudios Económicos y Planeamiento del SAT y ya desempeñó diversas funciones de responsabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anteriormente.

Asimismo, es Magíster en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, Japón. Estudios de Infraestructura por Harvard Kennedy School, Estados Unidos. Ingeniera economista por la UNI.

Como se sabe, en el gobierno de Jerí, Miralles ha sido la ministra de Economía a la par de la restructuración de Petroperú que llevaría a su privatización, la cual está en duda con el cambio de gerente en la estatal. Asimismo, durante su mandato se han dado otras series de controversias.

La privatización de Petroperú podría
La privatización de Petroperú podría caer con José María Balcázar. - Crédito Presidencia

Tiene una moción de interpelación

Antes de la censura a José Jerí, un grupo de congresistas presentó una moción de interpelación contra la ministra Mirralles. Las razones fueron dos proyectos que estos parlamentarios no consideran avanzados.

Esta moción de interpelación señala que para este año se tenía previsto la construcción formal de la obra conocida como Nueva Carretera Central. Sin embargo, en la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, sólo se asignó S/190 millones 692 mil 273, “monto que resulta insuficiente para la construcción de esta obra de envergadura, lo que denota que para el gobierno esta obra ha dejado de ser una prioridad”.

Asimismo, luego, el pasado 3 de febrero de 2026, “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa encargada del acompañamiento del mismo proyecto lo que ha generado incertidumbre y preocupación en diversos sectores, así como cuestionamientos sobre el manejo técnico, contractual y político de uno de los proyectos viales más importantes para el país”.

Algo similar considera la moción que ocurre con la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente del mismo nombre, que serviría para conectar directamente con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

