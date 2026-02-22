Lanzan globo con agua en la cara a Keiko Fujimori durante su recorrido en una caravana en Iquitos

El incidente con globos de agua contra Keiko Fujimori desata debate entre manifestaciones festivas y rechazo político en redes sociales. @mirecarhuas / Twitter

Durante una caravana política en Iquitos, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue sorprendida por el impacto de un globo con agua en el rostro, mientras cientos de personas se congregaban a su paso.

El hecho, registrado en video y ampliamente difundido, se convirtió en el centro de atención de la jornada. La reacción inmediata de Fujimori fue continuar su recorrido, sin mostrar signos de molestia o interrupción en su agenda.

El incidente, ocurrido en pleno desarrollo de actividades proselitistas, generó diversas interpretaciones entre los asistentes y en redes sociales. Un sector atribuyó el lanzamiento del globo al contexto festivo de los carnavales amazónicos, mientras que otros lo identificaron como una manifestación de rechazo político.

Durante el trayecto, además, la candidata recibió otros chorros de agua de origen incierto. Se detalló que la acción no produjo daños físicos a la postulante, quien se mantiene como una de las figuras más reconocidas del escenario electoral peruano.

Keiko Fujimori ha enfrentado en tres ocasiones previas el reto de alcanzar la presidencia del Perú, sin lograr hasta ahora el triunfo. El episodio de Iquitos, lejos de alterar su discurso, se sumó a la serie de momentos que han marcado sus campañas.

Ambiente dividido

La presencia de Keiko Fujimori en las calles de Iquitos reunió a simpatizantes y detractores, quienes se hicieron notar con gritos, pancartas y diversas formas de expresión. Mientras un sector aplaudía su recorrido, otro optaba por lanzar globos llenos de agua, acto que para algunos constituyó una protesta directa contra la líder de Fuerza Popular.

La candidata avanzó entre un ambiente de efervescencia política. La acción de arrojar agua, en el contexto de la caravana, no pudo ser atribuida con claridad a un festejo de carnaval o a una manifestación de rechazo. Lo cierto es que la escena fue ampliamente compartida y discutida, incrementando la atención pública sobre la figura de Fujimori en plena campaña.

Encuesta CPI

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), Keiko Fujimori se ubica en el segundo lugar en intención de voto para las elecciones presidenciales de abril de 2026, apenas detrás de Rafael López Aliaga. La medición, realizada entre el 14 y el 18 de febrero de 2026, incluyó 1.300 entrevistas en todo el país, abarcando tanto zonas urbanas como rurales.

El sondeo revela que el 29,1% del electorado se declara indeciso, mientras que los votos en blanco o nulos suman 16,1%. Rafael López Aliaga lidera con un 13,9%, seguido por Keiko Fujimori con 7,0% y Alfonso López-Chau con 5,1%. El crecimiento de López-Chau, quien pasó de 1,8% en noviembre de 2025 a 5,1% en febrero de 2026, representa un incremento cercano al 350 %.

El reporte de CPI subraya la estabilidad del voto duro de López Aliaga, así como la base constante de Fujimori, que no ha mostrado variaciones desde noviembre pasado. La encuesta también destaca el alto nivel de dispersión y hartazgo entre el electorado, lo que podría definir el desenlace de la contienda en las próximas semanas.

Debate familiar

En paralelo al incidente de Iquitos, la candidata presidencial se refirió a la postura de su hija, Kyara Villanella, quien expresó públicamente su desacuerdo con la posición de su madre en torno al aborto en casos de violación.

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Keiko Fujimori afirmó: “En casa tengo largos debates con mis hijas y valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones. Esto lo hemos conversado, por supuesto. Es claro, yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra”.

Las diferencias surgieron luego de que Kyara Villanella manifestara en redes sociales que, en un caso hipotético de violación, optaría por abortar, a diferencia de la recomendación de su madre de llevar el embarazo hasta el final.

Keiko Fujimori subrayó que respeta la valentía de su hija para sostener sus ideas y que, aunque las discusiones internas son habituales en su hogar, la exposición pública de estos debates suele estar ligada a la notoriedad de su apellido.

Durante una entrevista en el programa Enfrentados, Fujimori reiteró que su apoyo al aborto se limita a los casos donde la vida de la madre está en riesgo, de acuerdo con la legislación peruana actual. “Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, puntualizó.