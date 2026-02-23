Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que su bancada actuó con disciplina y negó haber favorecido la elección de José María Balcázar.

La campaña electoral volvió a encenderse tras las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga, quien aseguró públicamente que Vladimiro Montesinos estaría asesorando las decisiones de Keiko Fujimori y detrás del accionar de su bancada.

La afirmación fue abordada directamente en el programa Sin Medias Tintas, conducido por Pedro Tenorio, donde la lideresa de Fuerza Popular respondió con firmeza y negó tajantemente cualquier vínculo.

El conductor introdujo el tema señalando el impacto político de lo dicho por el líder de Renovación Popular. “Lo cierto es que en campaña también ocurren movidas impactantes. Esta noche hemos visto al candidato Rafael López Aliaga decir que Vladimiro Montesinos es asesor de su campaña. Él está detrás del accionar de la bancada y de Keiko Fujimori. ¿Es tan así?”, preguntó Tenorio, poniendo sobre la mesa una de las acusaciones más sensibles del actual proceso electoral.

Keiko Fujimori desmiente influencia de Montesinos en su campaña y bancada. Latina/ SMT.

keiko Fujimori se pronuncia tras declaraciones de Rafael López Aliaga

Antes de responder directamente, Keiko Fujimori optó por hacer una pausa y dirigir su mensaje al Ejecutivo frente a la emergencia nacional que atraviesan varias regiones del país. “Antes de contestar su pregunta, sobre todos los ataques que ha señalado el candidato López Aliaga, yo sí quisiera hacer una reflexión y un llamado al gobierno de turno. En estos momentos, hay trece regiones de nuestro país que están sufriendo inundaciones. Arequipa”, comenzó señalando.

La lideresa de Fuerza Popular expresó su posición frente a los ataques. “Yo lamento, porque lo que esperan los peruanos de un líder es que, si es que han cometido un error, también lo sepan reconocer. Y en este caso, toda esta situación se pudo evitar. Lo que yo veo son actos y palabras de desesperación y ahora ataques infundados. Pero yo le voy a decir algo, Pedro. Así como decidimos nosotros no ir con el juego de los caviares y no votar por la censura, de la misma manera, yo no le voy a hacer el juego a los caviares que buscan esta confrontación permanente y constante. Entonces, yo al señor López Aliaga no le voy a contestar”.

El conductor buscó precisar el término utilizado: “¿El señor López Aliaga es caviar?”. Fujimori respondió con cautela: “No es…”. Tenorio reformuló: “Está animando, en todo caso, lanzando estas acusaciones es él, ¿no? El mundo caviar”.

La candidata explicó: “Yo creo que los que más disfrutan de una confrontación de esa manera son los caviares. Entonces, nosotros por eso no votamos por la censura del señor Gerir, incluso sabiendo que esto podía significar un costo político, pero para nosotros, con la fuerza que tiene la izquierda en el Parlamento, era un riesgo enorme ir a una votación. Creo que estarían felices de vernos en esta confrontación”.

En el intercambio también se abordó la polémica votación que derivó en la salida de expresidente José Jerí y la elección de José María Balcázar. “Tomaron una decisión, anunciaron su votación por Mari Carmen Alva. Lamentablemente, ella no consiguió los votos. Esta situación era un riesgo y por eso es que nosotros decíamos: hay que evitarlo”, sostuvo Fujimori, en referencia a las decisiones parlamentarias recientes.

Ante la acusación directa de que su bancada habría dividido votos favoreciendo a Balcázar, la respuesta fue categórica. “Falso”, afirmó cuando el conductor señaló que López Aliaga aseguraba que terminaron votando por el actual mandatario. Incluso cuando Tenorio mencionó supuestos testimonios, la candidata replicó:

“De Lizárragauro, que no pertenece ya a la bancada de Fuerza Popular. Entonces, no hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido. A lo largo de los últimos quince años, siempre ha sido la bancada que ha votado unida, disciplinada, con debates constantes, y por eso es que de nuestro partido se anunció la votación, se hizo público el respaldo. De parte de ellos, no”.

El conductor planteó entonces una interrogante estratégica: “¿Entonces, a qué está jugando López Aliaga? Él, en teoría, está en las encuestas como número uno, ¿por qué tendría que buscarle pleito al número dos?”. Fujimori respondió: “Yo creo que lo que él busca es distraer la atención de la responsabilidad que no está queriendo asumir. Todo esto lo pudimos evitar, pero fue la bancada de Renovación Popular, ahora le diríamos Renovación Caviar, la que trabajó proactivamente para censurar al presidente Gerir. Hoy tenemos consecuencias que pueden ser terribles y creo que lo que nos corresponde, yo ya no voy a responder a sus insultos”.

Sin embargo, el momento más directo de la entrevista llegó al cierre del bloque. “Cuando López Aliaga dice esta noche que Montesinos está detrás de sus decisiones”, planteó Tenorio. Fujimori respondió de inmediato: “Absolutamente”. El conductor completó la frase: “Y asesora su campaña”. La candidata fue tajante: “Absolutamente falso. El señor Montesinos está en la cárcel y bien puesto en la cárcel”.

¿Qué dijo Rafael Aliaga?

La elección de José María Balcázar como presidente de la República sigue generando fuertes fricciones entre las principales fuerzas políticas. Luego de que el último miércoles el parlamentario de izquierda se impusiera en el Pleno a María del Carmen Alva y asumiera el cargo tras la censura de José Jerí, los partidos han iniciado una disputa pública para determinar quién fue responsable del desenlace.

Desde el bloque opositor, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País sostienen que la actuación de Renovación Popular fue clave para que Balcázar alcanzara la Presidencia. Según su versión, determinadas decisiones y votos terminaron inclinando la balanza en un escenario que, aseguran, pudo evitarse.

Sin embargo, desde la agrupación liderada por Rafael López Aliaga rechazan esa lectura y apuntan directamente al fujimorismo. En declaraciones a Canal N, el alcalde y líder político no solo negó responsabilidad, sino que lanzó una acusación frontal contra Keiko Fujimori.

“Para mí Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora, porque a ella tampoco le da tanto el cerebro, pero creo que Montesinos sí. Hay alguien de esta calaña”, afirmó López Aliaga, insinuando que detrás de las decisiones políticas existiría una estrategia similar a las ejecutadas en el pasado por Vladimiro Montesinos.

