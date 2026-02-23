Perú

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

La lideresa de Fuerza Popular marcó distancia frente al Ejecutivo y señaló que más allá del perfil técnico, “lo que cuenta en la política son las decisiones”. Fujimori recordó que había advertido sobre el rumbo del gobierno de José María Balcázar y aseguró que mantendrá vigilancia permanente

Guardar
El nuevo gabinete inicia funciones en medio de un clima de crisis política y expectativa por las primeras medidas del Ejecutivo. Latina/SMT.

La coyuntura política volvió a tensarse tras el reciente nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar, una decisión que ha generado reacciones inmediatas en el escenario electoral.

En entrevista con el programa Sin Medias Tintas, conducido por Pedro Tenorio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el nuevo gabinete y marcó distancia frente al Ejecutivo, aunque pidió cautela antes de emitir una evaluación definitiva.

Sobre su postura frente a la designación del economista al frente del Consejo de Ministros. “Yo creo que lo que hay que hacer es esperar. Lo conozco, creo que es un buen técnico. Sin embargo, hay que ver la estructura de todo el gabinete y evaluaremos cada acción, porque acá lo importante, más que el perfil, son las decisiones que se tomen”, afirmó.

Keiko Fujimori pide vigilar a
Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.

No obstante, el conductor del programa insistió en el trasfondo político de la decisión. “¿Pero cómo analiza la jugada política desde Perú Libre? Usted nos advirtió desde estos días, señaló que el señor Balcázar era un congresista de izquierda radical y que, por tanto, el Perú tenía que estar muy atento a lo que podía ocurrir desde Palacio de Gobierno. Y ahora nombra a Hernando de Soto, que podríamos decir, ahí vemos la fotografía el día de hoy y el mensaje que hicieron donde se confirmó la noticia, que es una persona que podríamos pensar, ha estado cerca de usted, es amiga suya, Hernando de Soto”, cuestionó Pedro Tenorio.

La interrogante apuntaba a una aparente contradicción entre la advertencia previa de la candidata y el perfil del nuevo primer ministro. Fujimori respondió, evitando calificar la relación en términos personales. “No digamos que somos amigos, pero sí ha estado cerca en varios procesos electorales. Creo que es un peruano que ha aportado mucho al país”, sostuvo.

La lideresa también recordó que días atrás había alertado sobre el rumbo político del nuevo gobierno. “Es importante recordar, hace un domingo atrás, yo advertí de esta situación. Todo esto se pudo evitar. Lamentablemente, el tiempo, las votaciones, nos dio la razón. Nosotros no hubiésemos querido que estemos pasando por esta situación”, manifestó. En esta parte de la entrevista, la candidata enfatizó que, a su juicio, la actual coyuntura responde a decisiones políticas que pudieron haberse prevenido.

Keiko Fujimori pide vigilar a
Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.

Marca distancia del gobierno de José María Balcázar

Más allá del nombramiento puntual, Fujimori centró su mensaje en la necesidad de vigilancia permanente frente al Ejecutivo. “Creo que al presidente Balcázar hay que vigilarlo en cada una de sus iniciativas que él tome, más allá de sus compromisos y palabras que él está dando, lo que cuenta en la política son las decisiones, y a eso nos vamos a remitir”, afirmó.

El nombramiento de Hernando de Soto se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional. La reciente transición en el Ejecutivo ha estado acompañada de cuestionamientos sobre la orientación ideológica del gobierno y su capacidad para generar consensos. En ese escenario, la figura del nuevo premier, reconocido por su trayectoria académica y su defensa de políticas orientadas al desarrollo de mercados formales, introduce un elemento de expectativa tanto en el ámbito político como en el económico.

Para Keiko Fujimori, sin embargo, el foco no debe desviarse hacia la valoración individual. Su postura sugiere que el desempeño del gabinete será evaluado en función de decisiones concretas en materia económica, social y de gobernabilidad.

Keiko Fujimori pide vigilar a
Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriHernando de SotoSin Medias TintasLatinaJosé María Balcázarperu-noticiasperu-política

Más Noticias

FAP confirma pérdida de comunicaciones con helicóptero Mi-17 con 15 ocupantes durante vuelo entre Pisco y Arequipa

La aeronave cubría la ruta Pisco–Chala (Arequipa) con cuatro tripulantes y 11 pasajeros a bordo, cuando se interrumpieron las comunicaciones

FAP confirma pérdida de comunicaciones

Qué se celebra el 23 de febrero en el Perú: la huella en la construcción de la identidad y memoria colectiva del Perú

Diversos hitos históricos, culturales y conmemorativos convergen cada 23 de febrero, evidenciando el papel de la memoria en el fortalecimiento de la identidad nacional y la transmisión de valores cívicos y sociales

Qué se celebra el 23

Resultados de la Tinka de este 22 de febrero: todos los números ganadores del último sorteo

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Tinka de

Resultados ganadores del Gana Diario este 22 de febrero de 2026

Como cada domingo, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4500

Resultados ganadores del Gana Diario

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau empatan en tercer lugar detrás de Keiko Fujimori y López Aliaga, según Datum

El líder de ‘Renovación Popular’ (13,4%) y la lideresa de ‘Fuerza Popular’ (9,7%) mantienen el primer y segundo puesto, respectivamente, en un escenario de alta fragmentación

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau empatan en tercer lugar detrás de Keiko Fujimori y López Aliaga, según Datum

José Jerí estuvo al borde de las lágrimas tras su destitución: así fueron las últimas horas del expresidente

¿Es Latinoamérica un caso perdido? UNOPS, el reto de la corrupción en la región, la crisis en Perú y su mensaje para los votantes

Jorge Montoya advierte a José María Balcázar: “Podríamos hacer otra moción de censura si es necesario”

Presidente José María Balcázar acusado de plagiar a su propio hijo: copió tesis para hacer un libro y se lo dedicó

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya reaparece en redes

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

Katy Prado denunció a Chikiplum por pensión de alimentos: “Solo busco el bienestar de mi hija”

Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

DEPORTES

¿Vuelve Binacional a la Liga

¿Vuelve Binacional a la Liga 1? Lo que se sabe de este polémico caso a raíz de una publicación que fue desmentida

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

La inesperada sequía de Mohamed Salah en Premier League: duro momento del delantero no preocupa a Egipto de cara al Mundial 2026

La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú