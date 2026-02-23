Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

El nuevo gabinete inicia funciones en medio de un clima de crisis política y expectativa por las primeras medidas del Ejecutivo. Latina/SMT.

La coyuntura política volvió a tensarse tras el reciente nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José María Balcázar, una decisión que ha generado reacciones inmediatas en el escenario electoral.

En entrevista con el programa Sin Medias Tintas, conducido por Pedro Tenorio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el nuevo gabinete y marcó distancia frente al Ejecutivo, aunque pidió cautela antes de emitir una evaluación definitiva.

Sobre su postura frente a la designación del economista al frente del Consejo de Ministros. “Yo creo que lo que hay que hacer es esperar. Lo conozco, creo que es un buen técnico. Sin embargo, hay que ver la estructura de todo el gabinete y evaluaremos cada acción, porque acá lo importante, más que el perfil, son las decisiones que se tomen”, afirmó.

Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.

No obstante, el conductor del programa insistió en el trasfondo político de la decisión. “¿Pero cómo analiza la jugada política desde Perú Libre? Usted nos advirtió desde estos días, señaló que el señor Balcázar era un congresista de izquierda radical y que, por tanto, el Perú tenía que estar muy atento a lo que podía ocurrir desde Palacio de Gobierno. Y ahora nombra a Hernando de Soto, que podríamos decir, ahí vemos la fotografía el día de hoy y el mensaje que hicieron donde se confirmó la noticia, que es una persona que podríamos pensar, ha estado cerca de usted, es amiga suya, Hernando de Soto”, cuestionó Pedro Tenorio.

La interrogante apuntaba a una aparente contradicción entre la advertencia previa de la candidata y el perfil del nuevo primer ministro. Fujimori respondió, evitando calificar la relación en términos personales. “No digamos que somos amigos, pero sí ha estado cerca en varios procesos electorales. Creo que es un peruano que ha aportado mucho al país”, sostuvo.

La lideresa también recordó que días atrás había alertado sobre el rumbo político del nuevo gobierno. “Es importante recordar, hace un domingo atrás, yo advertí de esta situación. Todo esto se pudo evitar. Lamentablemente, el tiempo, las votaciones, nos dio la razón. Nosotros no hubiésemos querido que estemos pasando por esta situación”, manifestó. En esta parte de la entrevista, la candidata enfatizó que, a su juicio, la actual coyuntura responde a decisiones políticas que pudieron haberse prevenido.

Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.

Marca distancia del gobierno de José María Balcázar

Más allá del nombramiento puntual, Fujimori centró su mensaje en la necesidad de vigilancia permanente frente al Ejecutivo. “Creo que al presidente Balcázar hay que vigilarlo en cada una de sus iniciativas que él tome, más allá de sus compromisos y palabras que él está dando, lo que cuenta en la política son las decisiones, y a eso nos vamos a remitir”, afirmó.

El nombramiento de Hernando de Soto se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional. La reciente transición en el Ejecutivo ha estado acompañada de cuestionamientos sobre la orientación ideológica del gobierno y su capacidad para generar consensos. En ese escenario, la figura del nuevo premier, reconocido por su trayectoria académica y su defensa de políticas orientadas al desarrollo de mercados formales, introduce un elemento de expectativa tanto en el ámbito político como en el económico.

Para Keiko Fujimori, sin embargo, el foco no debe desviarse hacia la valoración individual. Su postura sugiere que el desempeño del gabinete será evaluado en función de decisiones concretas en materia económica, social y de gobernabilidad.

Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.