Del Caribe a los Andes: Machu Picchu y Punta Cana cierran histórica alianza en Colombia

Machu Picchu es reconocido como la principal atracción histórica y de aventura en Sudamérica, mientras que Punta Cana se consolida como el destino de playa «todo incluido» más famoso del Caribe.

La Municipalidad Distrital de Machupicchu autorizó el viaje del alcalde Elvis Lexin La Torre Uñaccori y del jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, Oscar Valencia Aucca, para participar en la ceremonia de suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico de Verón Punta Cana (República Dominicana).

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 07-2026-MDM-CM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y responde a la estrategia municipal de fortalecer alianzas internacionales para el desarrollo turístico y la gestión local.

El acuerdo se firmará en la Vitrina Turística de ANATO

La ceremonia de firma tendrá lugar en Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 2026, durante la Vitrina Turística de ANATO, el evento de mayor relevancia en el sector turismo en Colombia.

Organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) desde 1982, esta feria reúne a destinos, empresas y autoridades de toda América Latina y el Caribe.

ANATO es una entidad gremial sin fines de lucro, fundada en 1949, que agrupa a agencias de viajes de todo el país y ha consolidado su reconocimiento como referente nacional e internacional en la industria turística.

La alianza Machupicchu-Verón Punta Cana refuerza la profesionalización del turismo y el posicionamiento internacional de ambos destinos icónicos en la industria global.

Cooperación regional y contexto internacional

La suscripción de este acuerdo ocurre en un contexto de intensificación de la cooperación turística regional. En enero de 2026, Perú y República Dominicana firmaron un memorando de entendimiento durante FITUR, la feria internacional de turismo en Madrid, orientado a promover el turismo sostenible, competitivo e innovador.

El acuerdo, firmado por la ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, y el viceministro dominicano de Cooperación Internacional, Carlos Andrés Peguero, establece un marco para el intercambio de buenas prácticas, la profesionalización institucional y el desarrollo de productos turísticos diversificados.

A nivel local, la Municipalidad de Machupicchu busca aprovechar estos acuerdos para compartir experiencias en gestión de destinos, promoción, turismo comunitario y marketing, y consolidar vínculos estratégicos con referentes turísticos de la región.

Machu Picchu registró 1 millón 170.389 visitantes en 2025, con un 78,4% de turistas extranjeros, consolidando su liderazgo como destino sudamericano.

Panorama de Machu Picchu y Punta Cana

El convenio se suscribirá entre dos destinos de alto perfil internacional pero con realidades diferentes. Machu Picchu se consolidó en 2026 como el destino turístico número uno en Sudamérica y el octavo a nivel mundial, según el ranking Best Vacations 2026 de U.S. News & World Report, destacando por su valor cultural, histórico y sostenibilidad.

En 2025, el santuario recibió 1 millón 170.389 visitantes, con un 78,4% de turistas extranjeros y un 21,6% nacionales, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú.

Por su parte, Punta Cana se posiciona como uno de los principales destinos de sol y playa a nivel continental. República Dominicana, de la que forma parte, fue el segundo país más visitado de Latinoamérica y alcanzó un récord de 11,6 millones de visitantes en 2025.

El acuerdo entre Perú y República Dominicana formalizado en FITUR 2026 sienta bases para el turismo sostenible e innovador en ambos países.

Transparencia y formalidad institucional

La resolución precisa que los gastos del viaje del alcalde serán cubiertos con recursos propios y los del jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional se financiarán con el presupuesto institucional vigente.

Durante la ausencia del alcalde, el teniente alcalde Héctor Olivera Huamán asumirá la alcaldía. La municipalidad sostiene que esta alianza refuerza el posicionamiento internacional del Santuario y fomenta la profesionalización de la gestión turística local, en línea con las tendencias globales y los acuerdos regionales recientes.

El Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana gestiona la zona conocida comúnmente como Punta Cana. Esta entidad, creada en 2006 dentro del municipio de Higüey, abarca no solo el punto geográfico original de Punta Cana, sino también Bávaro, Verón, Macao y Cap Cana.