Perú y México concentran más la mitad de la oferta de experiencias turísticas en América Latina, según Mabrian

De acuerdo con el análisis de Mabrian by Data Appeal, las valoraciones de los viajeros confirman que las actividades culturales generan el mayor interés en quienes visitan destinos de América Latina y el Caribe: un 40,1% de las reseñas de turistas versa sobre experiencias del ámbito cultural, un porcentaje que se distancia notablemente del turismo activo, con el 23%, y de las actividades en la naturaleza, con el 17,1%. Sobre la base de este comportamiento de los visitantes, el estudio resalta cómo Perú y México dominan la oferta de experiencias en el sector turístico de la región, abarcando juntos más de la mitad del total de actividades disponibles.

Según consignó Mabrian, Perú acapara el 25,8% de la oferta turística en el segmento de actividades de América Latina y el Caribe, mientras que México ocupa una posición muy cercana, con el 25,4%. Estas cifras sitúan a ambos países por delante de Colombia, que alcanza el 8,4%, la República Dominicana con el 7,7%, y tanto Brasil como Argentina, que presentan un 6,1% cada uno dentro del mercado regional.

El medio Mabrian detalló que, al desglosar la oferta por tipo de experiencia, las actividades de carácter cultural encabezan el listado con un 36,9% del total. El turismo activo, que abarca actividades deportivas y de aventura, representa un 32%. Los planes en la naturaleza, que incluyen rutas ecológicas, excursiones a parques y reservas, alcanzan el 14,9%. Las opciones gastronómicas, que contemplan recorridos culinarios, degustaciones y actividades relacionadas con la cocina local, suman el 22,3%. Las actividades vinculadas al sol, la playa y el buen tiempo componen solo el 3% de la oferta. Otras categorías, como compras, vida nocturna, actividades familiares y excursiones para el cuidado del bienestar, tienen una presencia más limitada, constituyendo apenas el 2% restante de las experiencias turísticas en la región.

El informe de Mabrian también indicó que esta distribución refleja diferencias notables en la especialización y la diversificación de las economías turísticas nacionales. En los casos de Perú y México, la amplia variedad abarca desde circuitos históricos y rutas arqueológicas hasta propuestas culinarias, de aventura y de naturaleza, lo cual incrementa su atractivo y su peso en las preferencias de los viajeros que buscan una experiencia integral.

Tal como publicó Mabrian by Data Appeal, Colombia, República Dominicana, Brasil y Argentina registran una menor variedad de actividades en sus mercados turísticos. Las cifras de estos países, todas por debajo del 10%, muestran menores niveles de diversificación en comparación con los líderes regionales. Esto sugiere que los destinos con una mayor gama de opciones logran captar el interés de públicos más diversos y requieren estrategias para incrementar su competitividad a partir de la inclusión de nuevas experiencias.

Según informó el medio, el turismo cultural lidera tanto la oferta como el interés manifestado en las reseñas de los visitantes en América Latina y el Caribe. El sector cultural, con oportunidades tanto en grandes polos como en destinos menos frecuentados, se consolida como motor del turismo regional, puesto que una parte significativa de los viajeros manifiesta su preferencia por actividades relacionadas con el patrimonio, la historia, las tradiciones y las expresiones artísticas locales.

El informe añadió que actividades como el turismo activo y el contacto con la naturaleza también despiertan un importante atractivo para los turistas, aunque se ubican a cierta distancia de las experiencias culturales. En términos de mercado, esto abre la puerta a iniciativas y productos enfocados en deportes, aventuras, ecoturismo y senderismo, que, según la información consignada por Mabrian, representan conjuntamente casi la mitad de la oferta total.

En la categoría de gastronomía, la región ofrece actividades basadas en la cocina autóctona, talleres de cocina, catas y paseos gastronómicos, segmentando una parte relevante del turismo que busca experiencias vinculadas a los sabores locales. De acuerdo con lo publicado por Mabrian, la proporción de la oferta gastronómica resulta importante en el contexto latinoamericano, con un 22,3% del total de las actividades.

Las actividades de sol y playa, tradicionalmente asociadas a Caribe y regiones costeras, despejan el menor porcentaje de la oferta, con solo un 3%. Según refleja Mabrian, esto implica que, aunque la región es mundialmente identificada por sus recursos naturales y cálidos destinos, el portafolio de experiencias turísticas se está decantando hacia segmentos más específicos y diferenciados.

En cuanto a la representación de otras iniciativas, el informe de Mabrian mencionó que el conjunto restante de actividades, como compras, vida nocturna, propuestas familiares y de bienestar, solo constituye un 2%, lo que resalta el escaso desarrollo de estos nichos en comparación con otras regiones turísticas del mundo.

Carlos Cendra, director de marketing y comunicación de Mabrian, aseguró que "los datos indican que el mercado de experiencias turísticas en América Latina y el Caribe tiene grandes oportunidades en la diversificación y la especialización por país, claves para atraer una demanda de viajeros curiosos y exigentes, atraídos por experiencias que les sumergen en el estilo de vida local de una forma más significativa". Según reportó el propio medio, la clave para mejorar la competitividad de los destinos latinoamericanos radica en fortalecer su oferta a través de la innovación y la adaptación de productos a los diversos intereses de los viajeros.

La información suministrada por Mabrian también abordó la importancia de la segmentación: mientras que países líderes como Perú y México se orientan hacia la variedad y profundidad de sus propuestas, otros países de la región enfrentan el reto de ampliar y diversificar su cartera de actividades turísticas para mejorar la percepción y el impacto en el flujo de visitantes internacionales y regionales.