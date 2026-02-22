El Machu Picchu español que cuenta con una ruta de senderismo única: es obligatorio llevar casco y 1,5 litros de agua por persona

El municipio de Masca, en Tenerife. / Adobe Stock

En ocasiones, no se pueden visitar aquellos destinos soñados, lo que no implica que no se pueda conocer la cultura de lugares remotos. Del mismo modo que no hace falta viajar a Nueva York para ver la Estatua de la Libertad, aunque sea su réplica de menor tamaño en París, tampoco es preciso desplazarse hasta el mismísimo Perú para contemplar el Machu Picchu. La versión española de esta se encuentra en las Islas Canarias.

Su nombre es el caserío de Masca, ubicado en el noroeste de Tenerife, en el macizo de Teno. Este se presenta como uno de los puntos más singulares de las Islas Canarias por su aislamiento y belleza natural. Declarado Lugar de Interés Etnográfico e Histórico, este pequeño asentamiento rural se sitúa a 680 metros sobre el nivel del mar y destaca por su arquitectura tradicional, con viviendas adaptadas al turismo local que permiten disfrutar tanto del paisaje como de la tranquilidad de la zona.

Entre sus principales atractivos sobresale el Barranco de Masca, considerado por muchos como la ruta de senderismo más espectacular de España. Este recorrido, apto únicamente para personas con muy buena condición física, tiene una distancia de 5 kilómetros solo de ida y conecta el pueblo con el mar a lo largo de un sendero de 3 a 4 horas de duración. Para acceder a la ruta, es necesario un pago de 40 euros para adultos y 20 euros para niños. El equipamiento obligatorio incluye calzado de montaña cerrado, casco y, al menos, 1,5 litros de agua por persona.

Masca no solo ofrece vistas únicas al Atlántico y a las islas de La Gomera y La Palma, sino también la posibilidad de adquirir productos artesanales y saborear la gastronomía local. Considerado un refugio frente al turismo masivo, Masca constituye una alternativa para quienes buscan una experiencia genuina y menos transitada dentro de Tenerife.

Cómo acceder a una ruta para contemplar el Atlántico

Anidado entre abruptas montañas y protegido por profundos barrancos, Masca se presenta como un enclave aislado cuya orografía recuerda a la de los míticos parajes incas, lo que explica el sobrenombre que ha recibido. Los impresionantes acantilados y la vegetación frondosa definen la esencia de esta población. Oculto entre los macizos del Teno, este caserío supera los 700 metros sobre el nivel del mar y mantiene una población estable de tan solo unos 80 vecinos.

Pese a su reducido tamaño, el pueblo alberga varios lugares de interés, figurando como parada imprescindible para quienes exploran la isla. El Barranco de Masca constituye uno de los principales atractivos para los aficionados al senderismo. Por su parte, la aldea de Masca queda integrada dentro del Parque rural del Teno. Para acceder al pueblo, la mayoría de visitantes opta por dirigirse desde los municipios de Santiago del Teide o Buenavista del Norte. El trayecto discurre por la carretera TF-436, célebre por sus curvas pronunciadas y paradas panorámicas.

Moverse sin vehículo propio también resulta posible: Masca cuenta con una parada de autobús en la línea 355, que enlaza Santiago del Teide con Buenavista del Norte cruzando el pueblo. El coste del trayecto ronda 1,50 euros, facilitando así el acceso a este enclave aislado incluso para quienes optan por el transporte público. Las singularidades geográficas y arquitectónicas de Masca, sumadas a su reconocimiento patrimonial, le aseguran un lugar destacado entre los destinos más llamativos de Tenerife.