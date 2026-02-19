Perú

Lanzan nueva norma que impulsa el turismo con Destinos Turísticos Inteligentes: ¿Qué son?

La Norma Técnica Peruana NTP 799.022:2026 establece lineamientos para que ciudades del país adopten un modelo de gestión basado en innovación, sostenibilidad, tecnología y accesibilidad, con el respaldo de diversas entidades públicas y académicas

Arequipa fue el primer destino
Arequipa fue el primer destino del país en lograr la certificación como DTI Adherido, con el respaldo de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur). Foto: Vogue

El Gobierno dio luz verde a una nueva herramienta técnica para modernizar la gestión del turismo en el país. Se trata de una Norma Técnica Peruana que fija lineamientos para que los destinos adopten el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), alineado con estándares internacionales.

La medida, impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), busca ordenar y elevar la competitividad del sector a través de criterios vinculados a innovación, sostenibilidad y accesibilidad, con una visión de largo plazo.

Marco técnico y aprobación oficial

La Norma Técnica Peruana NTP 799.022:2026 establece los parámetros para diseñar, poner en marcha, evaluar y perfeccionar un sistema de gestión bajo el enfoque DTI. Su finalidad es ofrecer una guía clara para que los destinos interesados puedan iniciar un proceso de transformación estructurado y medible.

“La norma proporciona un marco técnico estandarizado que permite conocer cómo se gestionan los DTI y puede ser acogida por aquellos destinos que aspiran a iniciar su proceso de conversión hacia este modelo basado en estándares internacionales”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Cajamarca avanza en su proceso
Cajamarca avanza en su proceso para ser el segundo Destino Turístico Inteligente del país y el primero ubicado en el norte peruano. Foto: Casa Andina

La disposición fue oficializada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) mediante la Resolución Directoral N.° 001-2026-Inacal/DN, difundida en el diario oficial El Peruano. En total, la entidad aprobó nueve documentos técnicos en esa misma resolución.

Un trabajo multisectorial desde 2024

El desarrollo de la norma comenzó en 2024, cuando el Mincetur promovió la adaptación del modelo DTI —originado en España— al marco normativo y de planificación turística vigente en el Perú. El objetivo fue aterrizar el enfoque internacional a la realidad institucional y territorial del país.

El proceso se llevó a cabo dentro del Comité Técnico de Normalización de Turismo del Inacal y contó con la participación de diversas entidades públicas y académicas. Entre ellas figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio del Ambiente (Minam), el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) y la Universidad San Martín de Porres.

¿Qué es un Destino Turístico Inteligente?

De acuerdo con el Mincetur, un DTI se caracteriza por integrar infraestructura tecnológica avanzada con servicios y rutas accesibles, facilitando la interacción del visitante con el entorno y promoviendo una experiencia más eficiente y personalizada.

Áncash destaca por su gestión
Áncash destaca por su gestión moderna y sostenible. Foto: Perú Travel

Este modelo también apunta a generar beneficios para la población local, elevando su calidad de vida mediante una gestión más sostenible del territorio y una mejor articulación entre actores públicos y privados.

La metodología de implementación es promovida por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), entidad del Gobierno español que estructura el proceso en cinco ejes: gobernanza, sostenibilidad, innovación, tecnología y accesibilidad. Este esquema fomenta una transformación progresiva con enfoque participativo.

Actualmente, el modelo DTI se encuentra en fase de aplicación en las ciudades de Arequipa y Cajamarca, donde se avanza en la adecuación de sus sistemas de gestión turística bajo estos lineamientos.

