Perú

Crisis en Machu Picchu enciende alertas del sector turístico y amenaza la imagen del Perú: “No hay estabilidad operativa”

La Cámara Peruana de Operadores de Turismo denunció conflictos entre empresas de transporte, fallas persistentes en el sistema de ingresos y falta de previsibilidad

Perú Rail responde a dudas
Perú Rail responde a dudas de turistas afectados por accidente ferroviario en la ruta de Ollantaytambo - Machu Picchu | Foto composición: Infobae Perú

Machu Picchu, destino clave para la imagen internacional del Perú y sostén económico de miles de familias, atraviesa una crisis operativa que ya genera alertas dentro y fuera del país. Lo que ocurre en el acceso y la gestión diaria del santuario histórico dejó de ser un problema local y empieza a tener efectos directos en la confianza del mercado turístico mundial.

La Cámara Peruana de Operadores de Turismo (CAPOTUR) decidió romper el silencio mediante un pronunciamiento público dirigido al Poder Ejecutivo. El documento expone una serie de riesgos concretos que, según el gremio, comprometen la seguridad de los visitantes, la continuidad del servicio turístico y la reputación del país como destino confiable.

Contraste entre promoción internacional y crisis interna

El pronunciamiento de CAPOTUR destaca una contradicción que preocupa a los operadores turísticos. Mientras el Perú busca posicionarse en mercados internacionales, las condiciones internas del principal atractivo turístico no acompañan ese esfuerzo. Según el gremio, “mientras los socios de CAPOTUR logramos en la feria FITUR Madrid importantes acuerdos estratégicos para atraer inversión y visitantes al país, la realidad interna que se vive en Machu Picchu amenaza con anular estos esfuerzos”.

La participación en FITUR Madrid permitió avanzar en negociaciones con operadores mayoristas y potenciales inversionistas. Sin embargo, ese trabajo enfrenta un obstáculo serio cuando los socios internacionales analizan la situación operativa del destino. CAPOTUR advierte que “los operadores mayoristas internacionales observan con creciente desconfianza a un destino que no garantiza condiciones mínimas de orden ni estabilidad operativa”.

Para el sector, la falta de previsibilidad se traduce en cancelaciones, reprogramaciones y pérdida de competitividad frente a otros destinos de la región que ofrecen reglas claras y servicios estables.

Disputa por el transporte y riesgo para los visitantes

Consettur - Machu Picchu
Consettur - Machu Picchu

Uno de los puntos más sensibles del comunicado se centra en el conflicto por el transporte hacia la ciudadela inca. CAPOTUR expresa su “máxima preocupación por la disputa desatada entre las empresas Consettur y Santiago de Torontoy por el control de la ruta Hiram Bingham”.

El gremio considera que el enfrentamiento entre ambas empresas supera el plano administrativo o comercial. En el documento se señala que “esta pugna ha alcanzado niveles críticos, donde un eventual sabotaje mutuo podría poner en riesgo inminente la integridad y seguridad de los turistas”.

La advertencia resulta directa y sin matices. CAPOTUR remarca que no existe margen para la espera y añade: “No podemos esperar a que ocurra un accidente lamentable para recién actuar”. Para los operadores, el transporte no solo representa un servicio logístico, sino un eslabón clave en la experiencia del visitante y en la percepción de seguridad del destino.

El comunicado también aborda una dificultad estructural que arrastra el destino desde hace varios años. CAPOTUR señala que “la falta de una solución definitiva al sistema de boletería continúa generando un grave cuello de botella que perjudica seriamente la experiencia del visitante y dificulta la planificación operativa de las agencias de viajes”.

Este problema afecta tanto a turistas individuales como a grupos organizados. La imposibilidad de contar con un sistema claro y previsible obliga a reprogramaciones constantes y reduce la capacidad de las agencias para ofrecer paquetes cerrados con anticipación.

Desde el punto de vista operativo, la incertidumbre en la emisión y control de boletos limita la coordinación entre transporte, guías y horarios de visita, con efectos directos en la calidad del servicio.

Exigencia de una intervención del Estado

Las medidas intersectoriales buscan ordenar
Las medidas intersectoriales buscan ordenar accesos, fortalecer la conservación y garantizar información precisa para operadores y turistas. El paquete incluye venta anticipada, una plataforma renovada de boletos y un nuevo estudio de capacidad de carga. (Difusión)

Frente a este escenario, CAPOTUR plantea una medida concreta. El Consejo Directivo y sus asociados “exigimos al Poder Ejecutivo la declaratoria inmediata de Machu Picchu como Activo Crítico Nacional”. Según el gremio, esta decisión permitiría una intervención directa del Estado para ordenar el sistema de transporte y asegurar condiciones mínimas de seguridad y continuidad operativa.

El pronunciamiento sostiene que esta declaratoria “constituye la única vía para que el Estado intervenga de manera efectiva en el destino, ordene el sistema de transporte y garantice la seguridad y continuidad de las operaciones turísticas”.

Comunicado de CAPOTUR – Cámara
Comunicado de CAPOTUR – Cámara Peruana de Operadores de Turismo

El documento también advierte sobre el impacto social de la situación actual. “La caída del turismo está asfixiando la economía de miles de familias peruanas”, señala CAPOTUR, que cierra su llamado con un mensaje directo a las autoridades: “Es momento de que las autoridades actúen con la firmeza y responsabilidad que la situación exige”.

