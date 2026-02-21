Senamhi emite alerta extrema por incremento de temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero - Crédito: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la costa experimentará un notorio incremento de temperaturas diurnas y nocturnas entre el lunes 23 y el miércoles 25 de febrero, con registros que alcanzarán niveles de moderada a extrema intensidad. Estas condiciones, consideradas de peligro rojo por el organismo, impactarán desde la costa norte hasta la sur y elevarán la sensación de bochorno especialmente en áreas apartadas del litoral, mientras se incrementa además la radiación ultravioleta.

Durante los días de aviso, Senamhi anticipa que los habitantes de regiones como Piura, Tumbes, Lima, Arequipa y otras ciudades costeras afrontarán jornadas con escasa nubosidad alrededor del mediodía, lo que potenciará el calor en la superficie urbana y rural. Al caer la tarde y en la madrugada, aumentará la nubosidad, lo que generará noches más cálidas, dificultando la disipación del calor acumulado.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente. (Senamhi)

Este escenario climático puede provocar no solo incomodidad para la población, sino también eventos meteorológicos peligrosos, incluyendo ráfagas de viento de hasta 35 km/h en horarios vespertinos y la posible ocurrencia de lluvias dispersas, especialmente en áreas fuera de la franja costera inmediata.

Factores climáticos que explican el aumento de temperaturas

Según el Senamhi, la principal causa del incremento térmico radica en la mayor temperatura superficial del mar. Este fenómeno, junto al debilitamiento de los vientos australes, facilita la disipación de la nubosidad típica de la costa peruana, permitiendo una mayor radiación solar durante el día.

La entidad precisa que, alrededor del mediodía, la nubosidad será escasa, lo que incrementará el ingreso de radiación ultravioleta a las áreas urbanas y rurales del litoral. Esto provoca una rápida elevación de la temperatura diurna.

El debilitamiento del viento reduce la renovación del aire fresco desde el océano, haciendo que el aire cálido permanezca más tiempo sobre las ciudades y aumente también la temperatura nocturna. La mayor cobertura nubosa durante la noche reduce el enfriamiento habitual de la atmósfera y, junto con la escasa ventilación, acentúa la sensación de incomodidad térmica, un fenómeno que se hará notorio, sobre todo en distritos alejados del mar.

Pronóstico de temperaturas máximas por regiones y distritos

Las proyecciones de Senamhi contemplan un rango de temperaturas máximas diferenciadas en función de la ubicación geográfica y la distancia al litoral. En Piura y Tumbes, las temperaturas podrían alcanzar entre 32 °C y 37 °C desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero, constituyendo el punto más alto de toda la costa.

Para Lambayeque se esperan registros entre 30 °C y 35 °C. Lima Metropolitana experimentará máximas entre 27 °C y 30 °C en los distritos del oeste y centro, y hasta 32 °C en Lima este y norte. En La Libertad, los valores oscilarán entre 30 °C y 33 °C, mientras que en la región Lima y Áncash podrían fluctuar entre 28 °C y 34 °C.

Ica se prepara para jornadas con picos de entre 31 °C y 36 °C. La costa sur, que agrupa Arequipa, Moquegua y Tacna, tendrá temperaturas máximas previstas entre 28 °C y 35 °C. Los registros de temperatura podrían variar según la cercanía al océano, con tendencia a ser más elevados tierra adentro.

El riesgo de radiación ultravioleta aumentará paralelamente a la disminución de nubosidad; Senamhi recomienda una especial precaución en las horas centrales del día, cuando la exposición solar y la acumulación de calor serán más intensas.

Riesgos meteorológicos asociados y recomendaciones

El evento climático declarado como peligro rojo por Senamhi advierte sobre la probabilidad de fenómenos de gran magnitud, que incluyen tanto golpes de calor como descompensaciones por bochorno, además de ráfagas de viento próximas a los 35 km/h y lluvias dispersas en distritos ubicados lejos del mar.

Las autoridades del Senamhi recomiendan que la población adopte medidas preventivas, como permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor radiación solar y mantenerse bien hidratados. Hacen énfasis en cumplir todas las instrucciones vigentes de las autoridades locales y consultar periódicamente la página web oficial y redes sociales del organismo para actualizaciones constantes.

El aviso afecta a los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y Tacna. El Senamhi mantiene el monitoreo continuo y reitera el llamado a la ciudadanía y a las autoridades para la toma de decisiones informadas durante el periodo de incremento térmico.