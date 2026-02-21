Perú

Senamhi emite alerta extrema por incremento de temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero

Las condiciones térmicas anunciadas para los próximos días podrían afectar a varias regiones de la costa peruana y generar situaciones de riesgo, como ráfagas de viento y episodios de calor intenso, con temperaturas que pueden superar los 30°C

Guardar
Senamhi emite alerta extrema por
Senamhi emite alerta extrema por incremento de temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero - Crédito: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la costa experimentará un notorio incremento de temperaturas diurnas y nocturnas entre el lunes 23 y el miércoles 25 de febrero, con registros que alcanzarán niveles de moderada a extrema intensidad. Estas condiciones, consideradas de peligro rojo por el organismo, impactarán desde la costa norte hasta la sur y elevarán la sensación de bochorno especialmente en áreas apartadas del litoral, mientras se incrementa además la radiación ultravioleta.

Durante los días de aviso, Senamhi anticipa que los habitantes de regiones como Piura, Tumbes, Lima, Arequipa y otras ciudades costeras afrontarán jornadas con escasa nubosidad alrededor del mediodía, lo que potenciará el calor en la superficie urbana y rural. Al caer la tarde y en la madrugada, aumentará la nubosidad, lo que generará noches más cálidas, dificultando la disipación del calor acumulado.

La temperatura en Lima Metropolitana
La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente. (Senamhi)

Este escenario climático puede provocar no solo incomodidad para la población, sino también eventos meteorológicos peligrosos, incluyendo ráfagas de viento de hasta 35 km/h en horarios vespertinos y la posible ocurrencia de lluvias dispersas, especialmente en áreas fuera de la franja costera inmediata.

Factores climáticos que explican el aumento de temperaturas

Según el Senamhi, la principal causa del incremento térmico radica en la mayor temperatura superficial del mar. Este fenómeno, junto al debilitamiento de los vientos australes, facilita la disipación de la nubosidad típica de la costa peruana, permitiendo una mayor radiación solar durante el día.

La entidad precisa que, alrededor del mediodía, la nubosidad será escasa, lo que incrementará el ingreso de radiación ultravioleta a las áreas urbanas y rurales del litoral. Esto provoca una rápida elevación de la temperatura diurna.

El debilitamiento del viento reduce la renovación del aire fresco desde el océano, haciendo que el aire cálido permanezca más tiempo sobre las ciudades y aumente también la temperatura nocturna. La mayor cobertura nubosa durante la noche reduce el enfriamiento habitual de la atmósfera y, junto con la escasa ventilación, acentúa la sensación de incomodidad térmica, un fenómeno que se hará notorio, sobre todo en distritos alejados del mar.

Pronóstico de temperaturas máximas por regiones y distritos

Las proyecciones de Senamhi contemplan un rango de temperaturas máximas diferenciadas en función de la ubicación geográfica y la distancia al litoral. En Piura y Tumbes, las temperaturas podrían alcanzar entre 32 °C y 37 °C desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero, constituyendo el punto más alto de toda la costa.

Para Lambayeque se esperan registros entre 30 °C y 35 °C. Lima Metropolitana experimentará máximas entre 27 °C y 30 °C en los distritos del oeste y centro, y hasta 32 °C en Lima este y norte. En La Libertad, los valores oscilarán entre 30 °C y 33 °C, mientras que en la región Lima y Áncash podrían fluctuar entre 28 °C y 34 °C.

Ica se prepara para jornadas con picos de entre 31 °C y 36 °C. La costa sur, que agrupa Arequipa, Moquegua y Tacna, tendrá temperaturas máximas previstas entre 28 °C y 35 °C. Los registros de temperatura podrían variar según la cercanía al océano, con tendencia a ser más elevados tierra adentro.

El riesgo de radiación ultravioleta aumentará paralelamente a la disminución de nubosidad; Senamhi recomienda una especial precaución en las horas centrales del día, cuando la exposición solar y la acumulación de calor serán más intensas.

Riesgos meteorológicos asociados y recomendaciones

El evento climático declarado como peligro rojo por Senamhi advierte sobre la probabilidad de fenómenos de gran magnitud, que incluyen tanto golpes de calor como descompensaciones por bochorno, además de ráfagas de viento próximas a los 35 km/h y lluvias dispersas en distritos ubicados lejos del mar.

Las autoridades del Senamhi recomiendan que la población adopte medidas preventivas, como permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor radiación solar y mantenerse bien hidratados. Hacen énfasis en cumplir todas las instrucciones vigentes de las autoridades locales y consultar periódicamente la página web oficial y redes sociales del organismo para actualizaciones constantes.

El aviso afecta a los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y Tacna. El Senamhi mantiene el monitoreo continuo y reitera el llamado a la ciudadanía y a las autoridades para la toma de decisiones informadas durante el periodo de incremento térmico.

Temas Relacionados

SenamhiPerúRadiación UltravioletaOla de CalorAlerta Meteorológicaincremento de la temperaturaperu-noticias

Más Noticias

Comando Conjunto de FF.AA. responde a la Municipalidad de Lima por retiro de puesto militar en Cercado de Lima

La comuna advirtió que la desinstalación de la base operativa podría afectar el control territorial en la zona de la plaza Gastañeta

Comando Conjunto de FF.AA. responde

Darán bono de S/ 500 hasta por dos años a familias afectadas por lluvias en Arequipa

El subsidio se entregará a través del Bono de Arrendamiento para Emergencias y priorizará a las viviendas declaradas inhabitables, en medio de los severos daños ocasionados por el desborde de ríos y torrenteras en varios distritos de la ciudad

Darán bono de S/ 500

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ le dieron pelea a las de Brasil, pero el poderío carioca los superó por 27-25, 25-23 y 25-28. Este domingo disputarán el tercer y cuarto lugar del torneo internacional

San Martín vs Osasco 3-0:

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

La periodista deberá declarar ante las autoridades por el atropello mortal a la deportista, luego de que el vehículo registrado a su nombre fuera conducido por su hijastro

Marisel Linares enfrenta citación policial

Joven investigado por el atropello mortal a Lizeth Marzano podría salir del país antes de enfrentar la justicia

El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales

Joven investigado por el atropello
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar continúa

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares enfrenta citación policial

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

DEPORTES

San Martín vs Osasco 3-0:

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Universitario vs Sporting Cristal 2-2: goles y resumen del empate por clásico del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Golazo de Leandro Sosa para descontar en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026