Carabayllo es uno de los distritos más calurosos de Lima durante el verano 2025. (Fuente: Andina)

La costa norte del Perú experimentará temperaturas cercanas a 40 °C esta semana, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en un nuevo aviso meteorológico emitido este fin de semana.

El incremento en las temperaturas se podrá sentir aproximadamente entre los días lunes 23 y el miércoles 25 de febrero, aunque la vigencia del Senamhi podría prolongarse por más tiempo.

Según el aviso, se prevé un incremento de la temperatura diurna con intensidad de moderada a extrema en la franja costera del país. Las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre 30 °C y 37 °C, mientras que en la zona central se ubicarán entre 29 °C y 32 °C. En la costa sur, los valores llegarán a 28 °C y 36 °C.

Esta semana se esperan elevadas temperaturas en Lima y otras regiones. - Crédito: Andina

De acuerdo con el Senamhi, esta situación afectará a los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna y Callao, abarcando tanto áreas urbanas como rurales a lo largo del litoral peruano.

Alerta roja en la costa sur del Perú

Según el Senamhi, el lunes 23 de febrero la mayoría de la costa del Perú estará bajo una alerta amarilla, a excepción de la zona sur, que estará en alerta naranja en regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna.

Para el martes 24 de febrero, se prevé que la alerta naranja abarque también la zona sur de Ica, mientras que las regiones de Moquegua y Tacna se encuentran en alerta roja a partir de ese día. Finalmente, el miércoles 25 de febrero se espera que la alerta naranja incluya a Lima y Áncash, mientras que las regiones de Moquegua y Tacna se mantienen dentro de la zona roja de alerta, según el Senamhi.

Costa norte del Perú llegará a casi 40 °C esta semana, informó el Senamhi. (Foto: Composición - Infobae)

El organismo explicó que la subida de temperaturas coincidirá con escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará la radiación ultravioleta. Además, se prevé la presencia de ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, principalmente en horas de la tarde.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población protegerse del sol, usando bloqueador y protector solar, así como sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. Además, sugirió preferir prendas de colores claros y mantener ventilados los ambientes de viviendas y centros de trabajo. El Indeci también aconsejó evitar consumir alimentos y bebidas que no estén refrigerados e hizo un llamado especial a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud vulnerables a extremar precauciones durante este periodo de alerta.

Las autoridades subrayaron la importancia de reforzar la hidratación y limitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación para preservar la salud ante las altas temperaturas previstas para la costa peruana.

Golpe de calor: qué es y lo que debes hacer para prevenirlo

¿Cómo prevenir los golpes de calor?

El golpe de calor es una condición grave que aumenta durante la temporada de verano porque se desencadena por el sobrecalentamiento del organismo debido a la exposición prolongada a altas temperaturas o al ejercicio físico en climas cálidos.

Los golpes de calor pueden evitarse si se toman algunas medidas preventivas durante el verano:

Usar prendas ligeras y holgadas

Aplicar protector solar con un factor de protección solar de por lo menos 50 SPF.

Usar accesorios como sombreros de ala ancha y lentes de sol son fundamentales para protegerse de los rayos ultravioleta y facilitar la termorregulación del cuerpo.

Moderar la ingesta de ciertos medicamentos que pueden alterar la capacidad del cuerpo para mantenerse hidratado y disipar el calor eficientemente como es el caso de los fármacos relacionados con el corazón .

No dejar a ninguna persona , especialmente a los niños, dentro de un auto estacionado , ya que las temperaturas al interior del vehículo pueden aumentar rápidamente.

Evitar las actividades físicas intensas durante las horas más calurosas del día: entre las 10 a.m. y las 4 p.m.

Beber mucho líquido porque la porque la hidratación ayuda al cuerpo a sudar y a mantener una temperatura normal.

Por último, es importante hacer énfasis en personas de mayor vulnerabilidad, como los niños y los adultos mayores, quienes requieren atención y cuidados especiales durante el verano para evitar poner en riesgo su salud y su vida debido a las altas temperaturas.