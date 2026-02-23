Perú

Tragedia del helicóptero Mi-17 en Arequipa: identifican a los 15 ocupantes, incluidos esposas e hijos de efectivos de la FAP

El siniestro dejó víctimas mortales, entre ellas personal militar y niños, durante una labor de apoyo ante emergencias y entrenamientos de cadetes en la zona

Un helicóptero de la FAP que sobrevolaba la costa de Chala, Arequipa, a baja altitud, se estrelló en la zona. Las autoridades han iniciado las diligencias tras encontrar la aeronave siniestrada, mientras un testigo relata haber escuchado un fuerte estruendo. | Latina Noticias

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó el fallecimiento de los quince ocupantes del helicóptero Mi-17 que se accidentó en la provincia de Caravelí, región Arequipa, mientras cumplía una misión de apoyo y rescate. El operativo de búsqueda, que involucró a patrullas de fuerzas especiales y de la policía, permitió localizar los restos de la aeronave en las proximidades de la localidad de Chala Viejo.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la FAP, el personal de rescate comprobó en el lugar del accidente la muerte de los cuatro tripulantes y once pasajeros. Entre las víctimas se encuentran siete menores de edad. La institución precisó que la aeronave partió para realizar labores de apoyo ante inundaciones, desbordes y otros siniestros registrados en la región sur.

Comunicado de la FAP

Lista de ocupantes fallecidos

A través de la misiva, se conoció los nombres de las personas que iban a bordo de la aeronave

  • Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión (tripulación)
  • Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo (tripulación)
  • Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove (tripulación)
  • Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán (tripulación)
  • Coronel FAP Javier Nole Gonzales (50)
  • Ivis Rodríguez Romero (49)
  • F.N.R. (17)
  • F.N.R. (15)
  • Elisa Bernal Paredes (49)
  • G.T.B (14)
  • F.T.B (14)
  • M.G.M.L. (14)
  • Zoila Fernández Medina (45)
  • M.G.F (14)
  • A.G.F (03)

En esta oportunidad, se trata de toda la familia del coronel Nole, quien viajó junto a su esposa e hijos. De la misma manera, la esposa e hijos del coronel FAP Fabrizio Tesei Choque iban a bordo.

FAP confirma hallazgo del helicóptero
FAP confirma hallazgo del helicóptero Mi-17 y de sus 15 ocupantes fallecidos en Arequipa, entre ellos siete menores| Composición Infobae

La institución militar reiteró su compromiso de brindar apoyo y asistencia a los familiares de las víctimas, y declaró duelo nacional por la pérdida de los tripulantes y pasajeros que estaban al servicio del país.

“Nuestro más profundo pésame a los familiares, amigos y a toda la familia FAP por la irreparable pérdida de nuestra tripulación y pasajeros. ‘Los aviadores nunca mueren, solo vuelan más alto’”, se lee en la misiva de la institución tras dar a conocer el lamentable suceso en el sur del país.

Emergencia en Arequipa por intensas lluvias

Las fuertes lluvias que azotaron la provincia de Arequipa entre el 19 y el 22 de febrero provocaron una crisis que llevó a las autoridades regionales a solicitar la declaratoria de estado de emergencia. El gobernador Rohel Sánchez dispuso la habilitación de refugios temporales en distintos puntos, como Yanahuara, Sachaca y coliseos universitarios, para atender a los damnificados. Las precipitaciones ocasionaron inundaciones, ingreso de lodo y daños materiales que afectaron más de 1.200 viviendas, dejando a 44 familias sin hogar y obligando a evacuar a varios sectores.

El balance preliminar reportó 4.231 personas afectadas, 89 damnificados y dos fallecidos, además de la destrucción parcial o total de viviendas. Las autoridades coordinaron la entrega de carpas, frazadas y alimentos en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Mientras tanto, equipos técnicos continúan evaluando la magnitud de los daños y realizando tareas de limpieza y rehabilitación en las zonas más impactadas.

FAPperu-noticiasArequipaFuerza Aérea del Perúhelicóptero Mi-17Sergio Paucar Centurión

