FAP confirma pérdida de comunicaciones con helicóptero Mi-17 con 15 ocupantes durante vuelo entre Pisco y Arequipa

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó públicamente la desaparición de uno de sus helicópteros la tarde del domingo 22 de febrero, a través de un Comunicado Oficial N.º 001 – 2026 difundido en sus redes sociales institucionales, donde detalló la pérdida de contacto radial con la aeronave cuando cubría la ruta entre Pisco y Chala (Arequipa).

La publicación, replicada en sus plataformas digitales oficiales, generó inmediata reacción en la ciudadanía y en el entorno militar, debido a la cantidad de personas que viajaban a bordo y a la activación de un operativo de búsqueda de gran escala.

El pronunciamiento fue emitido por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales y fechado en Lima, 22 de febrero de 2026. En el documento, la institución informa textualmente: “El día de hoy, domingo 22 de febrero, aproximadamente a las 4:30 p.m., la tripulación de un helicóptero Mi-17 de nuestra institución, perdió contacto radial en su trayecto de Pisco a Chala (Arequipa), mientras realizaba una misión programada”.

Helicóptero Mi-17 con 15 ocupantes

La aeronave involucrada es un helicóptero Mi-17, modelo de transporte multipropósito ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas del país para operaciones logísticas y misiones programadas en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con el comunicado difundido en redes, la nave era pilotada por el Mayor FAP Sergio Paucar Centurión y el Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo, y la tripulación la completaban el Suboficial de Primera FAP Kamila Anchajuri Jove y el Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huaman. Además, viajaban 11 pasajeros a bordo, cifra que eleva a quince el número total de ocupantes.

La institución detalló que, tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, se activaron de inmediato los protocolos establecidos para emergencias aeronáuticas. “Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la Institución ha dispuesto de manera inmediata la activación del Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes y en procura de encontrar a nuestros integrantes, así como a armas y pasajeros a bordo”, señala el texto oficial compartido en sus plataformas digitales.

La activación del Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR) implica la movilización coordinada de recursos aéreos y terrestres, así como la articulación con otras entidades del Estado. En ese sentido, la FAP informó en el mismo comunicado que ya se encontraban desplegados equipos en campo:

“En estos momentos, medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres se encuentran desplegados, con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional del Perú de la Región; todos se encuentran en camino hacia la última posición geográfica registrada de la aeronave para dar inicio a las labores de localización”.

La ruta entre Pisco y Chala, en el sur del país, atraviesa extensos tramos de costa y zonas desérticas, lo que puede representar un desafío logístico en operaciones de rastreo. Si bien la institución no ha brindado detalles sobre las condiciones meteorológicas al momento de la pérdida de contacto, el énfasis del comunicado se centra en el despliegue inmediato de recursos y en el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad vigentes.

El tono del pronunciamiento difundido en redes sociales también resalta el componente humano de la emergencia. “Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestra tripulación y pasajeros. Se ha establecido contacto directo con sus familiares para brindarles el soporte necesario y mantenerlos informados de manera prioritaria”, precisa la FAP, subrayando que las familias ya fueron notificadas y que reciben acompañamiento institucional.

En un contexto donde la información circula con rapidez a través de plataformas digitales, la Fuerza Aérea incluyó un llamado explícito a la responsabilidad informativa. “La Institución agradece a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de informaciones no oficiales que puedan generar confusión o zozobra”, advierte el comunicado publicado en sus redes oficiales, buscando evitar la propagación de versiones no confirmadas mientras continúan las labores de búsqueda.

