EN VIVO FAP confirma hallazgo del helicóptero Mi-17 y de sus 15 ocupantes fallecidos en Arequipa, entre ellos siete menores

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó el hallazgo de los restos del helicóptero Mi-17 que había perdido contacto radial el domingo 22 de febrero durante una misión en la región Arequipa. En el comunicado oficial difundido este lunes, la institución confirmó la muerte de los 15 ocupantes, incluidos cuatro tripulantes y once pasajeros, entre ellos siete menores de edad.
Según detalló la FAP, la aeronave fue localizada tras la intensificación de las labores de búsqueda en las proximidades de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí. Equipos de rescate de la institución, junto a patrullas policiales y fuerzas especiales, lograron ubicar los restos en una zona de difícil acceso del sur peruano.
La interrupción de las comunicaciones se produjo cerca de las 16:30 p.m., cuando el helicóptero realizaba su trayecto habitual. El hallazgo de los restos se efectuó a unos siete kilómetros del sector conocido como Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.
La Fuerza Aérea del Perú precisó que el helicóptero siniestrado se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, además de brindar apoyo a la ciudadanía ante inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa. La misión incluía también el respaldo a entrenamientos de cadetes FAP en el curso de paracaidismo.
El alto mando de la FAP expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de los tripulantes y pasajeros fallecidos. El comunicado señala que se continuará brindando apoyo y asistencia a los deudos y que se ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas exactas del accidente.
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó públicamente la desaparición de uno de sus helicópteros la tarde del domingo 22 de febrero, a través de un Comunicado Oficial N.º 001 – 2026 difundido en sus redes sociales institucionales, donde detalló la pérdida de contacto radial con la aeronave cuando cubría la ruta entre Pisco y Chala (Arequipa).
El mayor Sergio Paucar Centurión, quien pilotaba el helicóptero siniestrado, contaba con una reconocida trayectoria en la Fuerza Aérea del Perú. Durante 2024, formó parte de los operativos de apoyo en los incendios forestales registrados en la región de San Martín, participando en misiones de control y traslado de personal especializado.
En 2019, tuvo un rol destacado al ser uno de los pilotos encargados de acompañar el traslado de la antorcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La antorcha inició su recorrido en Cusco y, en manos del entonces capitán Paucar, partió desde el distrito de Ollantaytambo a bordo de un helicóptero de la FAP. Durante esa misión, la aeronave sobrevoló la Montaña Vinicunca, conocida como la Montaña de los Siete Colores, a más de cinco mil metros de altitud
En las primeras imágenes obtenidas por el citado medio se visualizan las llantas y parte de la estructura de la aeronave en medio de la neblina.
La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público ya habrían tomado conocimiento del suceso, aunque la institución no ha emitido ningún comunicado hasta el momento.
La aeronave, identificada como Mi-17, estaba al mando del mayor Sergio Paucar Centurión, acompañado por el alférez Luis Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán. Además de la tripulación, se encontraban a bordo once pasajeros civiles.
Un residente de Chala describió que el helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú sobrevolaba el sector de La Caleta a una altura inusual para la zona.
“La aeronave estaba sobrevolando el sector a una altura donde no es permitido, porque la parte de la costa tenía sol, pero la parte de arriba, en la zona de las mineras, estaba bien cerrada la neblina”, explicó el testigo.
El vecino añadió que, tras el paso de la aeronave, varios habitantes escucharon un fuerte estruendo cerca de la Plaza de Armas de Chala.
Las condiciones meteorológicas en la zona montañosa, con presencia de neblina densa sobre las áreas mineras, podrían haber dificultado la visibilidad del piloto.
El testigo manifestó que los residentes no prestaron atención inicial al sonido por la baja frecuencia de incidentes aéreos en la localidad, pero la preocupación creció tras confirmarse la desaparición de la nave y la presencia de tripulantes y pasajeros civiles a bordo.