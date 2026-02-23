EN VIVO FAP confirma hallazgo del helicóptero Mi-17 y de sus 15 ocupantes fallecidos en Arequipa, entre ellos siete menores

Un helicóptero M-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que se encontraba desaparecido fue encontrado siniestrado en la zona de Chala, Arequipa. | Latina Noticias

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó el hallazgo de los restos del helicóptero Mi-17 que había perdido contacto radial el domingo 22 de febrero durante una misión en la región Arequipa. En el comunicado oficial difundido este lunes, la institución confirmó la muerte de los 15 ocupantes, incluidos cuatro tripulantes y once pasajeros, entre ellos siete menores de edad.

Según detalló la FAP, la aeronave fue localizada tras la intensificación de las labores de búsqueda en las proximidades de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí. Equipos de rescate de la institución, junto a patrullas policiales y fuerzas especiales, lograron ubicar los restos en una zona de difícil acceso del sur peruano.

La interrupción de las comunicaciones se produjo cerca de las 16:30 p.m., cuando el helicóptero realizaba su trayecto habitual. El hallazgo de los restos se efectuó a unos siete kilómetros del sector conocido como Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.