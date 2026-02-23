Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

El cantante británico Robbie Williams arriba a Perú para su primera presentación en el país, generando gran expectativa entre seguidores y público general. El concierto está programado para el jueves 24 de septiembre en la Arena 1 Park de la Costa Verde, Lima, un recinto renovado y acondicionado para espectáculos internacionales de gran escala.
Reconocido por temas como “Angels”, “Feel”, “Supreme”, “Millennium”, “Let Me Entertain You” y otros éxitos que marcaron la música pop, Williams llega en un momento de madurez artística, impulsado por el reciente interés en su carrera a raíz de su documental en Netflix y la película “Better Man”. El repertorio del show abarcará tanto sus clásicos como sus lanzamientos más recientes, prometiendo una noche cargada de energía y emoción para sus fans.
El anuncio del evento ha generado tendencia en redes sociales y se espera una asistencia masiva, dada la relevancia internacional del artista y la expectativa que despierta su llegada a Lima.
Precios de entradas y zonas
El evento estará dividido en tres zonas principales: General, VIP y Platinium. Los precios varían según la etapa de venta y la ubicación seleccionada. En la preventa, los valores oficiales son:
- General: S/201
- VIP: S/323
- Platinium: S/475
En la venta general, los precios serán:
- General: S/231
- VIP: S/371
- Platinium: S/545
Cada zona ofrece diferentes vistas y experiencias dentro del estadio. Elegir la ubicación con anticipación permite aprovechar los precios promocionales y asegurar el mejor lugar disponible para el espectáculo.
Cuándo inicia la preventa
La preventa de entradas para el concierto de Robbie Williams comenzará el miércoles 25 de febrero y se extenderá hasta el jueves 26 de febrero de 2026, o hasta agotar stock disponible. Este periodo permitirá a los fanáticos acceder a precios preferenciales y asegurar su lugar antes del inicio de la venta general.
Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster Perú, tanto de manera virtual como en puntos físicos seleccionados, ubicados en supermercados Wong de San Borja, Benavides, San Miguel y Metro de MegaPlaza. Para acceder a la preventa, es necesario registrarse previamente en la web de Ticketmaster y contar con un método de pago habilitado.
Link de compra
La adquisición de entradas para el concierto de Robbie Williams en Lima se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster Perú. El enlace oficial para la compra es: https://www.ticketmaster.pe/event/robbie-williams-home. Se recomienda acceder al sitio con tiempo y completar el registro antes del inicio de la preventa.
¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?
- Ingresa a ticketmaster.pe
- Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta.
- Elige el evento de tu preferencia. En este caso, el de Robbie Williams.
- Selecciona el modo de compra para ver las entradas disponibles.
- Elige tu ubicación y la cantidad de entradas.
- Elige cómo deseas recibir tus entradas para el evento.
- Confirma la operación de compra y selecciona el medio de pago.
- Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito.
- Ingresa los datos de tu tarjeta.
- Al finalizar, recibirás un correo de confirmación y otro para enviar tus entradas a Quentro.