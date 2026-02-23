Perú

Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

El cantante británico prepara su show por primera vez en nuestro país y las entradas saldrán pronto a la venta

Guardar
Robbie Williams, el ícono del
Robbie Williams, el ícono del pop británico, se presenta en el Arena 1 Park de Perú el 24 de septiembre para ofrecer su esperado concierto BRITPOP, prometiendo una noche inolvidable para sus fans. (Ticketmaster)

El cantante británico Robbie Williams arriba a Perú para su primera presentación en el país, generando gran expectativa entre seguidores y público general. El concierto está programado para el jueves 24 de septiembre en la Arena 1 Park de la Costa Verde, Lima, un recinto renovado y acondicionado para espectáculos internacionales de gran escala.

Reconocido por temas como “Angels”, “Feel”, “Supreme”, “Millennium”, “Let Me Entertain You” y otros éxitos que marcaron la música pop, Williams llega en un momento de madurez artística, impulsado por el reciente interés en su carrera a raíz de su documental en Netflix y la película “Better Man”. El repertorio del show abarcará tanto sus clásicos como sus lanzamientos más recientes, prometiendo una noche cargada de energía y emoción para sus fans.

El anuncio del evento ha generado tendencia en redes sociales y se espera una asistencia masiva, dada la relevancia internacional del artista y la expectativa que despierta su llegada a Lima.

El icónico artista británico Robbie
El icónico artista británico Robbie Williams actuará por primera vez en Perú el 24 de septiembre en Arena 1 Park, prometiendo una noche llena de éxitos y energía para sus fans. (One Entertaiment)

Precios de entradas y zonas

El evento estará dividido en tres zonas principales: General, VIP y Platinium. Los precios varían según la etapa de venta y la ubicación seleccionada. En la preventa, los valores oficiales son:

  • General: S/201
  • VIP: S/323
  • Platinium: S/475

En la venta general, los precios serán:

  • General: S/231
  • VIP: S/371
  • Platinium: S/545

Cada zona ofrece diferentes vistas y experiencias dentro del estadio. Elegir la ubicación con anticipación permite aprovechar los precios promocionales y asegurar el mejor lugar disponible para el espectáculo.

Precios de entradas del concierto
Precios de entradas del concierto de Robbie Williams en Perú.

Cuándo inicia la preventa

La preventa de entradas para el concierto de Robbie Williams comenzará el miércoles 25 de febrero y se extenderá hasta el jueves 26 de febrero de 2026, o hasta agotar stock disponible. Este periodo permitirá a los fanáticos acceder a precios preferenciales y asegurar su lugar antes del inicio de la venta general.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster Perú, tanto de manera virtual como en puntos físicos seleccionados, ubicados en supermercados Wong de San Borja, Benavides, San Miguel y Metro de MegaPlaza. Para acceder a la preventa, es necesario registrarse previamente en la web de Ticketmaster y contar con un método de pago habilitado.

Link de compra

La adquisición de entradas para el concierto de Robbie Williams en Lima se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster Perú. El enlace oficial para la compra es: https://www.ticketmaster.pe/event/robbie-williams-home. Se recomienda acceder al sitio con tiempo y completar el registro antes del inicio de la preventa.

El reconocido cantante Robbie Williams
El reconocido cantante Robbie Williams aparece posando con confianza frente a la bandera de Perú, anticipando su histórica primera presentación en el país andino.

¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?

  • Ingresa a ticketmaster.pe
  • Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta.
  • Elige el evento de tu preferencia. En este caso, el de Robbie Williams.
  • Selecciona el modo de compra para ver las entradas disponibles.
  • Elige tu ubicación y la cantidad de entradas.
  • Elige cómo deseas recibir tus entradas para el evento.
  • Confirma la operación de compra y selecciona el medio de pago.
  • Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito.
  • Ingresa los datos de tu tarjeta.
  • Al finalizar, recibirás un correo de confirmación y otro para enviar tus entradas a Quentro.
¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe

Temas Relacionados

Robbie WilliamsConciertoperu-entretenimiento

Más Noticias

La experiencia del cliente hacia 2026: lo que las empresas aún no están leyendo

La tendencia muestra que los consumidores actuales escogen retirarse en silencio frente a malas experiencias, impulsando a las empresas a comprender mejor el recorrido emocional que viven sus usuarios a lo largo del proceso de compra

La experiencia del cliente hacia

El accidente del helicóptero Mi-17 en Arequipa enluta a la FAP: pilotos y oficiales con historias de servicio al país

La tripulación estaba compuesta por el mayor Sergio Danner Paucar Centurión, el alférez Luis Fernando Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán

El accidente del helicóptero Mi-17

Pedro García lanzó indirecta tras triplente de Hernán Barcos: “Cada gol es una puñalada a quienes decidieron su salida de Alianza Lima”

El periodista deportivo se pronunció por la destacada actuación del ‘Pirata’ en el reciente duelo de FC Cajamarca contra Melgar, dejando un mensaje a la directiva ‘íntima’

Pedro García lanzó indirecta tras

Alerta en el norte del Perú: lluvias inundan Máncora, rayos caen en zona urbana y hay bloqueo en la Panamericana Norte

La prolongada tempestad causó interrupciones en carreteras principales y afectó miles de viviendas, mientras comunidades y turistas enfrentan cortes de energía y dificultades para movilizarse por la región

Alerta en el norte del

Martín Vizcarra en campaña: expresidente se comunicó por teléfono desde el penal de Barbadillo con sus seguidores en Chiclayo

El exmandatario participó de un evento político organizado por Mily Campos y Alejandro Salas, ambos candidatos al Senado del partido Perú Primero. Vizcarra incluso habló con una de sus seguidoras en el evento al interior de un local de campaña

Martín Vizcarra en campaña: expresidente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra en campaña: expresidente

Martín Vizcarra en campaña: expresidente se comunicó por teléfono desde el penal de Barbadillo con sus seguidores en Chiclayo

Elecciones 2026: Más del 35 % de peruanos no ha elegido por quién votar o no desea hacerlo

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Keiko Fujimori 2026: Hoja de vida, estudios, experiencia y patrimonio de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams confirma show en

Robbie Williams confirma show en Perú y fans solicitan Estadio Nacional: esto dice la productora sobre la sede

Robbie Williams llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el show de la estrella británica

Julián Zucchi asegura que tiene una buena relación con Yiddá Eslava: “Todo lo que sucedió fue un aprendizaje”

Nicole Zignago revela que tiene una relación con artista internacional: “Estoy emocionada”

Fátima Segovia muestra la lujosa casa que se compró gracias a OnlyFans: tiene piscina, sala de juegos y cine privado

DEPORTES

Pedro García lanzó indirecta tras

Pedro García lanzó indirecta tras triplente de Hernán Barcos: “Cada gol es una puñalada a quienes decidieron su salida de Alianza Lima”

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: goles, jugadas y remontadas que deja la jornada