Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

Robbie Williams, el ícono del pop británico, se presenta en el Arena 1 Park de Perú el 24 de septiembre para ofrecer su esperado concierto BRITPOP, prometiendo una noche inolvidable para sus fans. (Ticketmaster)

El cantante británico Robbie Williams arriba a Perú para su primera presentación en el país, generando gran expectativa entre seguidores y público general. El concierto está programado para el jueves 24 de septiembre en la Arena 1 Park de la Costa Verde, Lima, un recinto renovado y acondicionado para espectáculos internacionales de gran escala.

Reconocido por temas como “Angels”, “Feel”, “Supreme”, “Millennium”, “Let Me Entertain You” y otros éxitos que marcaron la música pop, Williams llega en un momento de madurez artística, impulsado por el reciente interés en su carrera a raíz de su documental en Netflix y la película “Better Man”. El repertorio del show abarcará tanto sus clásicos como sus lanzamientos más recientes, prometiendo una noche cargada de energía y emoción para sus fans.

El anuncio del evento ha generado tendencia en redes sociales y se espera una asistencia masiva, dada la relevancia internacional del artista y la expectativa que despierta su llegada a Lima.

El icónico artista británico Robbie Williams actuará por primera vez en Perú el 24 de septiembre en Arena 1 Park, prometiendo una noche llena de éxitos y energía para sus fans. (One Entertaiment)

Precios de entradas y zonas

El evento estará dividido en tres zonas principales: General, VIP y Platinium. Los precios varían según la etapa de venta y la ubicación seleccionada. En la preventa, los valores oficiales son:

General: S/201

VIP: S/323

Platinium: S/475

En la venta general, los precios serán:

General: S/231

VIP: S/371

Platinium: S/545

Cada zona ofrece diferentes vistas y experiencias dentro del estadio. Elegir la ubicación con anticipación permite aprovechar los precios promocionales y asegurar el mejor lugar disponible para el espectáculo.

Precios de entradas del concierto de Robbie Williams en Perú.

Cuándo inicia la preventa

La preventa de entradas para el concierto de Robbie Williams comenzará el miércoles 25 de febrero y se extenderá hasta el jueves 26 de febrero de 2026, o hasta agotar stock disponible. Este periodo permitirá a los fanáticos acceder a precios preferenciales y asegurar su lugar antes del inicio de la venta general.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster Perú, tanto de manera virtual como en puntos físicos seleccionados, ubicados en supermercados Wong de San Borja, Benavides, San Miguel y Metro de MegaPlaza. Para acceder a la preventa, es necesario registrarse previamente en la web de Ticketmaster y contar con un método de pago habilitado.

Link de compra

La adquisición de entradas para el concierto de Robbie Williams en Lima se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster Perú. El enlace oficial para la compra es: https://www.ticketmaster.pe/event/robbie-williams-home. Se recomienda acceder al sitio con tiempo y completar el registro antes del inicio de la preventa.

El reconocido cantante Robbie Williams aparece posando con confianza frente a la bandera de Perú, anticipando su histórica primera presentación en el país andino.

¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?

Ingresa a ticketmaster.pe

Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta.

Elige el evento de tu preferencia. En este caso, el de Robbie Williams .

Selecciona el modo de compra para ver las entradas disponibles.

Elige tu ubicación y la cantidad de entradas.

Elige cómo deseas recibir tus entradas para el evento.

Confirma la operación de compra y selecciona el medio de pago.

Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito.

Ingresa los datos de tu tarjeta.

Al finalizar, recibirás un correo de confirmación y otro para enviar tus entradas a Quentro.

¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe