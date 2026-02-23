Perú

Robbie Williams llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el show de la estrella británica

El artista se prepara para su primer concierto en nuestro país. Las redes sociales estallaron con la noticia del evento

El reconocido cantante Robbie Williams
El reconocido cantante Robbie Williams aparece posando con confianza frente a la bandera de Perú, anticipando su histórica primera presentación en el país andino.

La música británica suma un nuevo capítulo en Perú con el esperado anuncio de que Robbie Williams, uno de los artistas más influyentes de su generación, ofrecerá su primer concierto en territorio nacional. La confirmación de la visita del intérprete de “Angels” y “Feel” se ha convertido en tendencia en redes sociales, donde miles de seguidores celebran la oportunidad de ver en vivo a una figura que ha dejado huella en la industria global.

Robbie Williams inició su carrera como parte de la agrupación juvenil Take That, con la que alcanzó notoriedad desde muy joven. Su transición a solista marcó el inicio de una etapa caracterizada por éxitos radiales, presencia constante en las listas de popularidad y un carisma escénico que lo llevó a competir con récords históricos de bandas como los Beatles.

El músico ha sabido capitalizar sus experiencias personales para construir un repertorio que abarca temas como “Supreme”, “Millennium” y “Let Me Entertain You”, piezas que se han convertido en referentes de la música pop contemporánea.

Soccer Football - FIFA World
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Musician Robbie Williams arrives on the red carpet ahead of the FIFA World Cup 2026 Draw REUTERS/Brian Snyder

La presencia de Williams en Perú se produce en un momento de madurez artística. El reciente documental sobre su vida, disponible en Netflix, así como la película “Better Man”, han renovado el interés por su trayectoria.

En este último filme, el cantante aparece representado por un mono animado y narra su propia historia con una visión irónica y sin filtros, lo que le ha valido nominaciones internacionales, incluso a los premios Oscar. En Perú, la película fue vista por más de 100 mil personas, confirmando el alcance local de su propuesta artística.

El repertorio que presentará el británico abarca tanto sus inicios como solista como sus trabajos más recientes. Temas como “Come Undone”, “Something Beautiful” y otros clásicos estarán presentes en el espectáculo, que se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes del año en Lima. L

¿Cuándo y dónde será el concierto de Robbie Williams?

El debut de Robbie Williams en Perú está programado para el jueves 24 de setiembre en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde, en Lima. El recinto, recientemente acondicionado para eventos de clase mundial, se prepara para recibir a miles de asistentes en un entorno adaptado a las exigencias técnicas y de seguridad que demanda un espectáculo internacional.

El icónico artista británico Robbie
El icónico artista británico Robbie Williams actuará por primera vez en Perú el 24 de septiembre en Arena 1 Park, prometiendo una noche llena de éxitos y energía para sus fans. (One Entertaiment)

¿Cuándo inicia la venta de las entradas?

La venta de entradas para el concierto de Robbie Williams comenzará el miércoles 25 de febrero a través de la plataforma Ticketmaster. Se confirmó que existirá un descuento especial para quienes utilicen tarjetas de Interbank y que los boletos podrán adquirirse tanto de forma virtual como presencial. Para la modalidad física, los puntos de venta serán las tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel, así como el local de Metro en MegaPlaza. Las entradas adquiridas en estos establecimientos incluirán un boleto conmemorativo de edición limitada.

Precios de las entradas para Robbie Williams

Los precios de las entradas para este concierto van desde los S/200 hasta los S/545. Además que el recinto solo se divirá en tres zonas para disfrutar dle evento. Aquí la lista completa de la zona y los precios.

Precios de entradas del concierto
Precios de entradas del concierto de Robbie Williams en Perú.

¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?

  • Ingresa a ticketmaster.pe
  • Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta.
  • Elige el evento de tu preferencia. En este caso, el de Robbie Williams.
  • Selecciona el modo de compra para ver las entradas disponibles.
  • Elige tu ubicación y la cantidad de entradas.
  • Elige cómo deseas recibir tus entradas para el evento.
  • Confirma la operación de compra y selecciona el medio de pago.
  • Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito.
  • Ingresa los datos de tu tarjeta.
  • Al finalizar, recibirás un correo de confirmación y otro para enviar tus entradas a Quentro.
¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe

