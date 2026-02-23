Las fuertes lluvias registradas en las partes altas de Arequipa provocaron el desborde de la torrentera Chullo, generando un huaico que inundó calles, avenidas y viviendas en varios sectores de la ciudad, incluyendo el distrito de Yanahuara. - Canal N

El agua volvió a tomar las calles este domingo en Arequipa. La torrentera de Chullo se desbordó otra vez por el sector de Tahuaycani, tras lluvias intensas en las partes altas de la ciudad. En cuestión de minutos, el caudal descendió con fuerza por Cerro Colorado y el límite con Cayma, arrastrando lodo, piedras y objetos a su paso. Vecinos observaron cómo la corriente avanzaba por avenidas y pasajes, ingresaba a viviendas y cubría puentes.

En la zona baja no se registraron precipitaciones de consideración. Sin embargo, en las áreas cercanas a las faldas del volcán Chachani y en distritos como Mariano Melgar, Paucarpata y Alto Selva Alegre, la lluvia fue intensa durante intervalos de veinte a treinta minutos. Ese volumen de agua activó quebradas y elevó el nivel de la torrentera, que nace en las alturas y desemboca en el río Chili, en Sachaca.

El desborde repitió escenas de días previos. Urbanizaciones como Los Ángeles de Cayma, Mirasol, Santa Elisa y sectores de Cerro Viejo volvieron a inundarse. Un vecino relató que “ese ladrillo se lo ha tumbado, porque se ha ingresado desde allá, ha ingresado hasta Santa Elisa”. Otro advirtió que “no hay muro ya”, al señalar el colapso de una pared de contención.

Desborde en Tahuaycani y riesgo en puentes

Nuevo desborde de la torrentera Chullo en Arequipa: lodo y agua invaden Tahuaycani y ponen en riesgo viviendas y puentes

En Tahuaycani, el agua y el lodo circularon por la vía pública con una velocidad suficiente para desplazar vehículos. Testigos indicaron que la corriente avanzó “con gran velocidad que fluye el agua y lodo en plena calle, lo suficientemente fuerte para arrastrar hasta un auto”. La fuerza del caudal generó temor entre quienes intentaban resguardar sus viviendas.

En el puente Pancho Fierro, que conecta Cerro Colorado con Cayma, el agua pasó por encima de la estructura. Vecinos alertaron que el tránsito peatonal representaba un peligro. “No se sabe el estado del puente, el puente puede colapsar”, comentó un residente mientras personal de seguridad ciudadana restringía el acceso. Más arriba, en otro paso peatonal, la corriente también cubrió la superficie.

A unos cien metros del punto donde ocurrió un desborde días atrás, la escena se repitió. El nivel alcanzó más de un metro de altura en algunos tramos. En varios sectores, el terreno quedó socavado por debajo del asfalto, lo que incrementó el riesgo para peatones.

Viviendas afectadas y colapso de estructuras

Canchas deportivas, vías y pasajes quedaron cubiertos de barro; en algunos tramos el asfalto quedó socavado por debajo. Facebook/ El Informativo

En Los Ángeles de Cayma, el agua ingresó a casas y cocheras. Vecinos intentaron contener la corriente con sacos de arena, pero el lodo superó las barreras. “Acá ha entrado el agua a estas viviendas”, señaló un poblador mientras retiraba tierra acumulada en la puerta de su domicilio. En pasajes interiores, el barro alcanzó varios centímetros de espesor.

Más abajo del puente Pancho Fierro, se reportó el colapso de tres viviendas. La información fue confirmada por residentes de la zona, quienes advirtieron que la torrentera abrió paso por sectores donde antes existían muros de contención. “Ya se ha salido en la parte de abajo”, mencionó un vecino al describir el avance del agua hacia áreas residenciales.

En el complejo deportivo de Cerro Viejo, la torrentera rompió rejas e inundó canchas. El campo de fútbol quedó cubierto de lodo. “Toda la cancha de fútbol ha quedado cubierta de barro”, relató un testigo. El agua ingresó tras impactar contra un muro en una curva del cauce y abrir un boquete que permitió el ingreso directo al recinto.

Especialistas informaron que la activación de la torrentera se relaciona con precipitaciones en zonas altas. Aunque en el centro de la ciudad la lluvia fue leve, en sectores como la avenida 54 y Buenos Aires la intensidad fue mayor. “No ha llovido mucho por esta parte el día de hoy, pero sí en la parte alta”, explicó un residente de Cerro Colorado.

Durante la emergencia, vecinos alertaron sobre menores cerca del cauce. “Hay dos niños que se han metido por allá”, advirtió una mujer, lo que motivó llamados para retirarlos del área. Personal municipal pidió a la población mantenerse detrás de cintas de seguridad y evitar aproximarse a bordes socavados.

La torrentera de Chullo, que atraviesa gran parte de la ciudad antes de llegar al Chili, redujo su ancho en zonas urbanizadas. Residentes señalaron que en la parte alta el cauce alcanza hasta cincuenta metros, mientras que en áreas consolidadas se estrecha a menos de cinco. Esa condición favorece desbordes cuando el volumen aumenta.

Al cierre de la jornada, el nivel del agua descendió. Sin embargo, quedaron daños en muros, vías y viviendas. El lodo cubrió calles y espacios públicos. La ciudad volvió a enfrentar el avance de la torrentera, con sectores de Tahuaycani entre los más afectados por el nuevo desborde.