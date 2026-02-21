Emergencia por lluvias y huaicos en Arequipa EN VIVO: precipitaciones con tormentas eléctricas dejan cientos de damnificados

Dos personas fallecieron: un adulto mayor en Cayma y un varón alcanzado por un rayo en Uchumayo.

Este 21 de febrero, la emergencia por lluvias en la región Arequipa sigue afectando varios distritos. Las precipitaciones intensas han activado torrenteras, generado inundaciones y dejado calles cubiertas de lodo. El viernes 20, colapsó parte del techo de la tienda Estilos en el centro comercial Plaza Norte, en el distrito Cerro Colorado, como consecuencia de la acumulación de agua; afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

En zonas como Cayma, Yanahuara y Paucarpata se han registrado aniegos severos, con vehículos atrapados y cientos de viviendas afectadas que han dejado a numerosas familias damnificadas, según autoridades locales. La carretera y los puentes presentan daños significativos debido al descenso de agua y lodo.

Por otra parte, las lluvias han activado lahares desde el volcán Misti, con flujos descendiendo por diversas quebradas, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene varias alertas por lluvias, tormentas eléctricas y más para la región mientras prosiguen las labores de limpieza y evaluación de daños.