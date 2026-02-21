Perú

Emergencia por lluvias y huaicos en Arequipa EN VIVO: precipitaciones con tormentas eléctricas dejan cientos de damnificados

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la persistencia de las precipitaciones para este 21 de febrero

Guardar
Dos personas fallecieron: un adulto
Dos personas fallecieron: un adulto mayor en Cayma y un varón alcanzado por un rayo en Uchumayo.

Este 21 de febrero, la emergencia por lluvias en la región Arequipa sigue afectando varios distritos. Las precipitaciones intensas han activado torrenteras, generado inundaciones y dejado calles cubiertas de lodo. El viernes 20, colapsó parte del techo de la tienda Estilos en el centro comercial Plaza Norte, en el distrito Cerro Colorado, como consecuencia de la acumulación de agua; afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

En zonas como Cayma, Yanahuara y Paucarpata se han registrado aniegos severos, con vehículos atrapados y cientos de viviendas afectadas que han dejado a numerosas familias damnificadas, según autoridades locales. La carretera y los puentes presentan daños significativos debido al descenso de agua y lodo.

Por otra parte, las lluvias han activado lahares desde el volcán Misti, con flujos descendiendo por diversas quebradas, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene varias alertas por lluvias, tormentas eléctricas y más para la región mientras prosiguen las labores de limpieza y evaluación de daños.

14:38 hsHoy

Alertas del Senamhi vigentes

El Senamhi mantiene vigente para este 21 de febrero el Aviso N.° 056 (nivel rojo) por incremento de temperatura diurna en la costa sur, que rige hasta el domingo 22. Se prevén temperaturas máximas entre 29 °C y 33 °C, escasa nubosidad al mediodía —lo que elevará la radiación UV— y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. En la región Arequipa, las provincias bajo posible afectación son Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, en un contexto de calor de moderada a extrema intensidad.

Asimismo, continúan activos avisos naranja por lluvias en la costa (Aviso N.° 054) y por precipitaciones en la sierra (Avisos N.° 053 y 055). En la costa arequipeña se esperan acumulados entre 0.5 y 3 mm/día, con incremento de nubosidad y ráfagas de hasta 25 km/h. En la sierra sur podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes, granizo sobre los 2.800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3.800 m s. n. m., acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 35 km/h. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones ante la persistencia de condiciones climáticas adversas en la región.

Lluvias intensas activaron torrenteras y
Lluvias intensas activaron torrenteras y quebradas en varios distritos de Arequipa.
14:31 hsHoy

Más de 2.500 afectados por lluvias en Arequipa

El gobernador regional de Región Arequipa, Rohel Sánchez, informó en RPP que las intensas lluvias registradas en los últimos días han dejado 2.501 personas afectadas y 109 damnificadas, además de 670 viviendas dañadas, cifra que se incrementó tras las precipitaciones de nivel cinco registradas en Yura. La emergencia, que comenzó con fuerza el jueves, activó torrenteras como El Chullo —que desciende desde Cayma, atraviesa Yanahuara y continúa hacia Sachaca— provocando viviendas inundadas, vehículos sepultados por lodo y daños en infraestructura vial, agrícola y educativa.

Sánchez detalló que el Gobierno Regional activó la plataforma de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), desplegando 75 unidades de maquinaria pesada —entre cisternas, volquetes y excavadoras— y destinando 30 mil galones de combustible para atender la emergencia. Sin embargo, advirtió que estos recursos provienen de la paralización temporal de obras en ejecución, debido a la falta de presupuesto específico para desastres. En ese sentido, solicitó al Ejecutivo Nacional declarar en emergencia a siete provincias de la región y asignar logística y financiamiento para enfrentar no solo la atención inmediata, sino también la etapa de reconstrucción.

El gobernador señaló que las lluvias más intensas del viernes se concentraron en Yura y Cerro Colorado, donde se reportaron nuevas afectaciones en viviendas y vías. Asimismo, reconoció que parte de los daños responde a la ocupación de torrenteras y falta de planificación urbana en algunos sectores. En relación con el inicio del año escolar, indicó que se realiza una evaluación de la infraestructura educativa afectada y que entre miércoles y jueves se tomará una decisión oficial, aunque adelantó que la situación vial podría dificultar un inicio normal de clases en marzo.

Personas trabajan en una carretera
Personas trabajan en una carretera destruida tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el jueves 19 de febrero de 2026. (Foto AP/José Cusiatan)
13:52 hsHoy

Colapsa parte del techo de tienda Estilos en Plaza Norte tras intensas lluvias

Parte del techo de la tienda Estilos, ubicada en el centro comercial Plaza Norte, en Arequipa, colapsó el 20 de febrero a causa de las intensas lluvias que afectan la ciudad. El desprendimiento del cielo raso permitió el ingreso de gran cantidad de agua al interior del local, generando inundaciones y daños en la mercadería, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

Tras el incidente, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia acudió al lugar para evaluar la emergencia y descartar riesgos mayores. No se reportaron personas heridas, aunque se suspendió temporalmente el servicio eléctrico en la zona afectada.

Momentos de terror se vivieron en este local comercial. Después de una jornada de lluvias intensas en la región, el sistema contra incendios parece haberse activado, causando el colapso del falso techo y una severa inundación | Video: Puerto Bravo

Temas Relacionados

Arequipalluvias intensashuaicostorrenteraSenamhiperu-noticias

Últimas noticias

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratuitas para este domingo 22 de febrero: conoce quiénes ingresan sin costo

El zoológico organiza un gran festival para que los padres disfruten con sus hijos este verano. La jornada incluye actividades interactivas, espectáculos en vivo y espacios dedicados al aprendizaje sobre la fauna nativa

Parque de las Leyendas ofrece

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Universitario vs Sporting Cristal EN

Jazmín Pinedo incomoda con Jota Benz por confirmar supuesto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios

La conductora criticó al integrante de ‘Esto es Guerra’ por no prever la repercusión mediática de la broma sobre el supuesto romance entre Gino y Valentino.

Jazmín Pinedo incomoda con Jota

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está cargada de partidazos: Universitario se medirá con Sporting Cristal en el Gallardo, Alianza Lima buscará su pase a la final en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Real Madrid defenderá su liderato en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 21

¿Cuándo saldrá libre Daniel Urresti luego de que el TC anuló su condena del caso Bustíos?

Exministro del Interior será excarcelado una vez que la sentencia sea notificada al Poder Judicial. Abogado Miguel Soria estima el día que su cliente sería excarcelado

¿Cuándo saldrá libre Daniel Urresti

ÚLTIMAS NOTICIAS

Con las películas en segundo

Con las películas en segundo plano, la polémica sobre cine y política cubre el cierre del Festival de Berlín

Estas 12 ciudades de EEUU serán azotadas por una poderosa tormenta, algunas con al menos 30 centímetros de nieve

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus 97 años con un libro-objeto que celebra toda su carrera artística

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

Anses: cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en marzo 2026

INFOBAE AMÉRICA

Con las películas en segundo

Con las películas en segundo plano, la polémica sobre cine y política cubre el cierre del Festival de Berlín

Irán eleva la tensión con EEUU: el régimen probó un nuevo misil de largo alcance en el Estrecho de Ormuz

Estas 12 ciudades de EEUU serán azotadas por una poderosa tormenta, algunas con al menos 30 centímetros de nieve

Detuvieron al streamer estadounidense Adonis Live en Rumania por noquear a un joven en pleno vivo tras recibir insultos y un escupitajo

Las instituciones del sistema judicial refuerzan la capacitación continua con nuevas iniciativas en El Salvador

DEPORTES

Sorpresa en el fútbol argentino:

Sorpresa en el fútbol argentino: Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben a más de 1 año de su retiro

Tras la pretemporada, Franco Colapinto se prepara para su debut en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones