Emergencia por lluvias y huaicos en Arequipa EN VIVO: precipitaciones con tormentas eléctricas dejan cientos de damnificados

Este 21 de febrero, la emergencia por lluvias en la región Arequipa sigue afectando varios distritos. Las precipitaciones intensas han activado torrenteras, generado inundaciones y dejado calles cubiertas de lodo. El viernes 20, colapsó parte del techo de la tienda Estilos en el centro comercial Plaza Norte, en el distrito Cerro Colorado, como consecuencia de la acumulación de agua; afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.
En zonas como Cayma, Yanahuara y Paucarpata se han registrado aniegos severos, con vehículos atrapados y cientos de viviendas afectadas que han dejado a numerosas familias damnificadas, según autoridades locales. La carretera y los puentes presentan daños significativos debido al descenso de agua y lodo.
Por otra parte, las lluvias han activado lahares desde el volcán Misti, con flujos descendiendo por diversas quebradas, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene varias alertas por lluvias, tormentas eléctricas y más para la región mientras prosiguen las labores de limpieza y evaluación de daños.
El Senamhi mantiene vigente para este 21 de febrero el Aviso N.° 056 (nivel rojo) por incremento de temperatura diurna en la costa sur, que rige hasta el domingo 22. Se prevén temperaturas máximas entre 29 °C y 33 °C, escasa nubosidad al mediodía —lo que elevará la radiación UV— y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. En la región Arequipa, las provincias bajo posible afectación son Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, en un contexto de calor de moderada a extrema intensidad.
Asimismo, continúan activos avisos naranja por lluvias en la costa (Aviso N.° 054) y por precipitaciones en la sierra (Avisos N.° 053 y 055). En la costa arequipeña se esperan acumulados entre 0.5 y 3 mm/día, con incremento de nubosidad y ráfagas de hasta 25 km/h. En la sierra sur podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes, granizo sobre los 2.800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3.800 m s. n. m., acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 35 km/h. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones ante la persistencia de condiciones climáticas adversas en la región.
El gobernador regional de Región Arequipa, Rohel Sánchez, informó en RPP que las intensas lluvias registradas en los últimos días han dejado 2.501 personas afectadas y 109 damnificadas, además de 670 viviendas dañadas, cifra que se incrementó tras las precipitaciones de nivel cinco registradas en Yura. La emergencia, que comenzó con fuerza el jueves, activó torrenteras como El Chullo —que desciende desde Cayma, atraviesa Yanahuara y continúa hacia Sachaca— provocando viviendas inundadas, vehículos sepultados por lodo y daños en infraestructura vial, agrícola y educativa.
Sánchez detalló que el Gobierno Regional activó la plataforma de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), desplegando 75 unidades de maquinaria pesada —entre cisternas, volquetes y excavadoras— y destinando 30 mil galones de combustible para atender la emergencia. Sin embargo, advirtió que estos recursos provienen de la paralización temporal de obras en ejecución, debido a la falta de presupuesto específico para desastres. En ese sentido, solicitó al Ejecutivo Nacional declarar en emergencia a siete provincias de la región y asignar logística y financiamiento para enfrentar no solo la atención inmediata, sino también la etapa de reconstrucción.
El gobernador señaló que las lluvias más intensas del viernes se concentraron en Yura y Cerro Colorado, donde se reportaron nuevas afectaciones en viviendas y vías. Asimismo, reconoció que parte de los daños responde a la ocupación de torrenteras y falta de planificación urbana en algunos sectores. En relación con el inicio del año escolar, indicó que se realiza una evaluación de la infraestructura educativa afectada y que entre miércoles y jueves se tomará una decisión oficial, aunque adelantó que la situación vial podría dificultar un inicio normal de clases en marzo.
Parte del techo de la tienda Estilos, ubicada en el centro comercial Plaza Norte, en Arequipa, colapsó el 20 de febrero a causa de las intensas lluvias que afectan la ciudad. El desprendimiento del cielo raso permitió el ingreso de gran cantidad de agua al interior del local, generando inundaciones y daños en la mercadería, según se observa en videos difundidos en redes sociales.
Tras el incidente, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia acudió al lugar para evaluar la emergencia y descartar riesgos mayores. No se reportaron personas heridas, aunque se suspendió temporalmente el servicio eléctrico en la zona afectada.