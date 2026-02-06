Perú

Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

Economista y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería deberá acudir el próximo 25 de febrero a dar su manifestación por supuestos actos de corrupción

Guardar
La fiscalía ha citado al candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, para que rinda su declaración sobre presuntos actos de corrupción durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). | Canal N / N Directo

La Fiscalía Anticorrupción citó a Alfonso López-Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, para que declare el 25 de febrero por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos ocurridos durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El economista deberá acudir presencialmente a la sede policial de Barranco a las 11:00 horas. Si no asiste, podría ser llevado por la fuerza pública.

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) recopila información y testimonios desde mayo de 2025. En agosto, la fiscal Norah Córdova inició las diligencias preliminares y, tras nuevos informes, extendió la investigación.

En el marco de este caso, también se solicitó al Jurado Nacional de Elecciones información sobre la inscripción de Ahora Nación y los antecedentes partidarios de los implicados. Asimismo, se estableció citar a Shirley Chilet Cama y Arturo Talledo Coronado para el 23 de febrero, y a Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Gámez Ramos para el 24 del mismo mes.

Hasta el momento, López-Chau no se ha pronunciado públicamente. En cambio, Carlo Magno Salcedo Cuadros sostuvo en diálogo con El Comercio que su contratación como abogado fue gestionada por la secretaria general de la UNI, Sonia Napán, amparándose en la ley que permite a funcionarios elegir su defensor legal con cargo a la universidad. Remarcó que fue contratado por su experiencia profesional y que todo el proceso siguió los canales administrativos habituales.

¿Quién es Alfonso López Chau?
¿Quién es Alfonso López Chau? El académico que apuesta por la presidencia en 2026

¿Por qué investigan a López-Chau?

La fiscalía sospecha que López-Chau aprovechó su puesto en la UNI para beneficiar a personas ligadas a su partido y financiar actividades políticas. La investigación, que ha sido declarada “compleja”, durará ocho meses y se centra en tres hechos principales:

1. Contrataciones a militantes de su partido

Durante el periodo 2022-2024, la UNI contrató a Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos, todos militantes activos o directivos de Ahora Nación. El Ministerio Público sostiene que estos contratos, por montos de S/ 54.000, S/ 75.000 y S/ 32.000 respectivamente, no respondían a necesidades reales de la universidad, sino a la afinidad política con López-Chau. Los tres formaron parte del partido durante la gestión del exrector, y dos de ellos ahora postulan al Congreso por Lima junto a él.

2. Uso de fondos universitarios en campaña política

La fiscalía también investiga si se usaron recursos de la UNI para apoyar la campaña presidencial de López-Chau. Según la acusación, parte del presupuesto universitario habría servido para costear viajes y actividades que impulsaron su imagen política, en vez de destinarse a fines académicos o de gestión. Las autoridades afirman que la imagen institucional de la universidad fue utilizada para fines electorales.

3. Cambios en los estatutos para favorecer a allegados

Al dejar el cargo en marzo de 2025, López-Chau impulsó un cambio en el estatuto de la UNI. Esta modificación permitió que un aliado suyo, Arturo Fernando Talledo Coronado (entonces Vicerrector de Investigación), asumiera temporalmente la rectoría, aunque la ley indicaba que debía hacerlo la Vicerrectora Académica, Shirley Chilet Cama. Finalmente, la Sunedu anuló esa designación y reconoció a Chilet como rectora interina.

Temas Relacionados

Alfonso López ChauAhora NaciónElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Elegida como la mejor armadora la temporada pasada, la mexicana vive un gran presente y destacó la evolución que ha logrado a partir de su experiencia en el vóley peruano

Paola Rivera atribuyó su crecimiento

Vuelos retrasados en el aeropuerto Jorge Chávez EN VIVO: reportan fallos en el sistema de radar

Al menos 11 vuelos se han visto afectados y no pueden despegar o aterrizar. Corpac ha iniciado trabajos de contingencia

Vuelos retrasados en el aeropuerto

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima requirió de manera urgente información sobre los hechos denunciados por regidores de la agrupación liderada por José Luna

Fiscalía pide información a Podemos

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

El titular del Produce rechazó la existencia de irregularidades en las recientes contrataciones vinculadas a José Jerí y afirmó que el Gabinete respalda al mandatario, mientras avanzan las investigaciones y la Contraloría revisa los procesos tras la renuncia de dos implicadas

Ministro de Producción afirma que

Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

La periodista anunció que entrevistará al médico que estuvo a cargo de su reciente operación estética en Argentina, con el objetivo de aclarar versiones, detallar el procedimiento y responder a especulaciones surgidas tras su internamiento

Magaly Medina entrevistará al cirujano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide información a Podemos

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

Mypes piden al Congreso intervenir para elaboración del reglamento de la ley que garantiza compras estatales

Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong fueron citados a la Comisión de Fiscalización para este miércoles 11 de febrero, ¿qué temas deberán aclarar?

José Domingo Pérez a Keiko Fujimori: “Le ha mentido al Perú. Yo creo que el de ahí (el diablo) se encargará de usted”

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Renato Tapia lanza

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “No tienen idea de todo que me he guardado”

Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Juan Ichazo y Johana Cubillas firman la paz y dan el primer paso hacia un divorcio amigable: “por el bien de mis hijos”

Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ser oficializada como candidata del Miss Perú-USA 2026

DEPORTES

Paola Rivera atribuyó su crecimiento

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Dónde ver Perú vs Alemania: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

“No hay de qué preocuparse”: administrador de Alianza Lima se mostró confiado pese a la derrota ante 2 de Mayo

Diego Acosta, el goleador de 2 de Mayo ante Alianza Lima en Copa Libertadores 2026, expresó su admiración por Paolo Guerrero: “Siempre lo seguía”

Regatas Lima potencia su ofensiva con el fichaje de Nicole Abreu de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026