Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

La fiscalía ha citado al candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, para que rinda su declaración sobre presuntos actos de corrupción durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). | Canal N / N Directo

La Fiscalía Anticorrupción citó a Alfonso López-Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, para que declare el 25 de febrero por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos ocurridos durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El economista deberá acudir presencialmente a la sede policial de Barranco a las 11:00 horas. Si no asiste, podría ser llevado por la fuerza pública.

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) recopila información y testimonios desde mayo de 2025. En agosto, la fiscal Norah Córdova inició las diligencias preliminares y, tras nuevos informes, extendió la investigación.

En el marco de este caso, también se solicitó al Jurado Nacional de Elecciones información sobre la inscripción de Ahora Nación y los antecedentes partidarios de los implicados. Asimismo, se estableció citar a Shirley Chilet Cama y Arturo Talledo Coronado para el 23 de febrero, y a Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Gámez Ramos para el 24 del mismo mes.

Hasta el momento, López-Chau no se ha pronunciado públicamente. En cambio, Carlo Magno Salcedo Cuadros sostuvo en diálogo con El Comercio que su contratación como abogado fue gestionada por la secretaria general de la UNI, Sonia Napán, amparándose en la ley que permite a funcionarios elegir su defensor legal con cargo a la universidad. Remarcó que fue contratado por su experiencia profesional y que todo el proceso siguió los canales administrativos habituales.

¿Por qué investigan a López-Chau?

La fiscalía sospecha que López-Chau aprovechó su puesto en la UNI para beneficiar a personas ligadas a su partido y financiar actividades políticas. La investigación, que ha sido declarada “compleja”, durará ocho meses y se centra en tres hechos principales:

1. Contrataciones a militantes de su partido

Durante el periodo 2022-2024, la UNI contrató a Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos, todos militantes activos o directivos de Ahora Nación. El Ministerio Público sostiene que estos contratos, por montos de S/ 54.000, S/ 75.000 y S/ 32.000 respectivamente, no respondían a necesidades reales de la universidad, sino a la afinidad política con López-Chau. Los tres formaron parte del partido durante la gestión del exrector, y dos de ellos ahora postulan al Congreso por Lima junto a él.

2. Uso de fondos universitarios en campaña política

La fiscalía también investiga si se usaron recursos de la UNI para apoyar la campaña presidencial de López-Chau. Según la acusación, parte del presupuesto universitario habría servido para costear viajes y actividades que impulsaron su imagen política, en vez de destinarse a fines académicos o de gestión. Las autoridades afirman que la imagen institucional de la universidad fue utilizada para fines electorales.

3. Cambios en los estatutos para favorecer a allegados

Al dejar el cargo en marzo de 2025, López-Chau impulsó un cambio en el estatuto de la UNI. Esta modificación permitió que un aliado suyo, Arturo Fernando Talledo Coronado (entonces Vicerrector de Investigación), asumiera temporalmente la rectoría, aunque la ley indicaba que debía hacerlo la Vicerrectora Académica, Shirley Chilet Cama. Finalmente, la Sunedu anuló esa designación y reconoció a Chilet como rectora interina.