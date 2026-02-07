Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

Revive el emocionante momento en que Luciana Fuster es presentada como la conductora invitada de 'Estás en Todas', recibiendo una lluvia de elogios y halagos por parte de 'Choca' Mandros. TikTok / @farandula.lorcha

El regreso de Luciana Fuster a la televisión peruana ha generado gran expectativa en el mundo del entretenimiento y entre los seguidores de la exMiss Grand International 2023. Este sábado 7 de febrero, la modelo y presentadora sorprendió a la audiencia al aparecer como invitada especial en el set de ‘Estás en Todas’, donde compartió la conducción con ‘Choca’ Mandros, quien no dudó en expresar su deseo de que Fuster se convierta en la nueva figura femenina del magazine de los fines de semana.

Un regreso con química y buena vibra en el set

La ausencia de Natalie Vértiz, quien dejó el programa tras seis años para enfocarse en su carrera internacional, abrió una vacante importante en la conducción de ‘Estás en Todas’. Desde entonces, diversas personalidades han pasado por el set en calidad de invitadas, pero la visita de Luciana Fuster destacó por la naturalidad y la buena dinámica que mostró al lado de ‘Choca’ Mandros.

El conductor no escatimó elogios al momento de darle la bienvenida: “Arrancamos ‘Estás en Todas’ con todo lo que tú quieres ver y hoy tengo el gusto de decirles quién me va a acompañar este sábado. Guapísima, altísima, Miss hermosa, con ustedes hoy la inteligente, capa y bella: Luciana Fuster”, anunció con entusiasmo.

Fuster, visiblemente feliz, respondió con soltura y simpatía: “Hola, buenos días Choquita, buenos días Perú. Qué rico estar aquí acompañándote”. La química entre ambos fue evidente durante toda la transmisión, con bromas, comentarios espontáneos y complicidad ante las cámaras. “Es que tú estás en todas, amiga, el año pasado te he visto por todo el mundo”, bromeó Mandros, haciendo referencia a la apretada agenda internacional de la modelo.

Luciana Fuster regresa a la televisión peruana como invitada especial en 'Estás en Todas' y despierta gran expectativa entre fans del entretenimiento. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que Luciana se convierta en la nueva conductora del magazine fue sugerida en vivo, y el público no tardó en reaccionar en redes sociales: “Luciana debería ser la conductora del programa, lo tienen todo”, “The queen Lu”, “Me encantó la vibra”, “Queen”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron su aparición.

Experiencia de Luciana Fuster como conductora y figura mediática

El entusiasmo por el regreso de Fuster se sustenta en su sólida experiencia como comunicadora. Antes de triunfar en el Miss Grand International, Luciana ya había desarrollado una carrera destacada en la radio y la televisión. Fue conductora de ‘Onda Expansiva’ junto a Renzo Winder en Onda Cero, uno de los programas radiales más sintonizados entre el público joven.

Su desenvolvimiento ante micrófonos y cámaras, así como su carisma, la llevaron a ser modelo y participante activa en “Esto es Habacilar”, donde también asumió roles de conducción en diversos segmentos, sin dejar de mencionar su extensa participación dentro de ‘Esto es Guerra.

Más recientemente, la organización Miss Perú la eligió como conductora oficial de la Gala Preliminar del Miss Perú 2025 en Cusco, rol en el que destacó por su profesionalismo y conexión con el público. Esta trayectoria en formatos de entretenimiento y certámenes de belleza refuerza la percepción de que Luciana Fuster es una candidata idónea para asumir la conducción de un programa de alcance nacional.

La química y dinamismo entre Luciana Fuster y ‘Choca’ Mandros durante la transmisión reciben elogios tanto del conductor como de la audiencia. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro en ‘Estás en Todas’ y la reacción de la audiencia

Si bien la producción aún no ha confirmado oficialmente quién será la sucesora de Natalie Vértiz, la presencia de Fuster reavivó la expectativa y los rumores sobre una posible permanencia en el magazine. La propia modelo dejó abierta la puerta a esta posibilidad: “Así me siento, como que estoy en todas y tengo que estar a la altura. Y tú tendrías que estar acá, hoy nos acompaña y esperemos que también sea más adelante”, comentó Mandros, a lo que Luciana respondió: “No depende de mí, pero yo encantadísima si es que ustedes así lo deciden”.

La recepción positiva del público podría inclinar la balanza en su favor. La audiencia aplaudió la frescura, el estilo y la simpatía de Fuster, factores que suman en un espacio que busca mantener su liderazgo los fines de semana.

El regreso de Luciana Fuster a la TV se produce en uno de sus momentos más altos a nivel profesional. Tras culminar su reinado como Miss Grand International 2023, la modelo fue designada como conductora del Miss Perú 2025 y ha sido noticia tanto por su trayectoria como por su vida personal. A inicios de año, oficializó su relación con el compositor colombiano Juan Morelli, noticia que acaparó titulares y reforzó su posición como figura mediática.

En el plano profesional, Fuster ha demostrado versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos formatos, desde la radio y la televisión hasta la conducción de eventos internacionales. Su regreso a “Estás en Todas” podría marcar el inicio de una nueva etapa, consolidando su posición como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento nacional.