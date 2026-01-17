Natalie Vértiz dejó la conducción de ‘Estás en todas’: Choca Mandros anunció la noticia

Natalie Vértiz dejó 'Estás en todas'. Choca Mandros anunció la noticia. América TV

La sorpresiva salida de Natalie Vértiz de la conducción de ‘Estás en Todas’ marcó el cierre de una etapa en la televisión peruana. La modelo y presentadora anunció su retiro del magazine que compartía con Choca Mandros, a causa de un motivo personal contundente, lo que tomó por sorpresa a su audiencia y al equipo del programa.

El anuncio se produjo durante la edición transmitida el sábado 17 de enero, cuando Choca Mandros oficializó la noticia en vivo y dedicó palabras de afecto y reconocimiento a su compañera.

Choca Mandros explicó ante la teleaudiencia que la decisión de Vértiz responde a la necesidad de enfocarse en nuevos proyectos personales. “Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", indicó el conductor en directo.

Natalie Vértiz se retira de la conducción de 'Estás en todas'. América TV

La ausencia de Vértiz en el programa generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre los seguidores del magazine, quienes durante seis años la identificaron como una de las figuras centrales del espacio. La relación profesional entre Choca Mandros y Natalie Vértiz se consolidó como una de las duplas más reconocidas de la televisión de entretenimiento en el Perú, por lo que el anuncio de la salida de la modelo marcó un hito para el formato.

El conductor resaltó tanto el impacto de la partida de Vértiz como el crecimiento de su carrera fuera de la televisión. “Le está yendo super chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena”, indicó el comunicador.

Asimismo, recordó los años que viene trabajando con ella. “Son 6 años que compartimos con ella, hemos compartido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena”, agregó durante la transmisión.

Natalie Vértiz no estuvo presente en el set durante el anuncio, pero desde la producción se dejaron abiertas las puertas para un eventual regreso. Choca Mandros resaltó que la modelo podrá volver cuando lo desee y le dirigió un mensaje final: “También nos da mucho orgullo, sé que ella va a seguir brillando. Te queremos, te respetamos y te vamos a extrañar. Esta siempre va a ser tu casa, siempre tendremos las puertas abiertas para ti”, dijo el presentador´.

La salida de Vértiz de la televisión coincide con el crecimiento de su presencia como influencer en el ámbito internacional y la diversificación de sus actividades profesionales. En los últimos años, la ex Miss Perú ha fortalecido su marca personal y ha participado en campañas y eventos fuera del país, lo que ha incrementado su perfil en redes sociales y medios internacionales. Este desarrollo profesional fue uno de los factores que impulsaron su decisión de dejar la conducción de ‘Estás en Todas’.

Video de Natalie Vértiz en ‘La Casita’ se hace viral

La noticia de la salida de Natalie Vértiz se produce en medio de una intensa agenda pública para la modelo. El viernes 16 de enero, su aparición en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima fue uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Durante el segmento especial ‘La Casita’, la conductora compartió escenario con el artista puertorriqueño y su esposo, Yaco Eskenazi, generando aplausos y una amplia repercusión en redes sociales. El evento, que marcó el regreso del cantante a la capital peruana tras cuatro años, reunió a miles de fanáticos y consolidó a Vértiz como una de las figuras más influyentes del entretenimiento local.

Natalie Vértiz cuenta cómo llegó a 'La Casita' de Bad Bunny en concierto de Lima.