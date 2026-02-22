Perú

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

La aún esposa del cómico respondió luego de que el artista anunciara el fin de su matrimonio y revelara que ya no mantiene contacto con ella

Foto 0: La esposa de
Foto 0: La esposa de Melcochita no se quedó callada ante la noticia de la separación y arremetió con declaraciones picantes sobre influencias y demandas por la paternidad de sus hijas, generando revuelo en medios y redes sociales (Instagram)

El anuncio de divorcio realizado por Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, abrió un nuevo capítulo en la crisis matrimonial con Monserrat Seminario.

Tras más de 17 años de convivencia, el humorista aseguró que el vínculo sentimental terminó hace seis meses y que la decisión es definitiva. Sus declaraciones desataron una inmediata reacción de Seminario, quien no solo cuestionó los motivos expuestos por el artista, sino que lo acusó de estar bajo la influencia de terceros.

En medio del cruce público, ambos han ofrecido versiones distintas sobre el futuro de la relación, la situación de sus hijas y los compromisos económicos.

Monserrat Seminario cuestiona el pedido de divorcio

Monserrat Seminario rompió su silencio
Monserrat Seminario rompió su silencio tras el anuncio de divorcio y acusó a Melcochita de dejarse influenciar por su entorno, además de exigir que se reconozca legalmente a sus tres hijas. (Instagram)

En declaraciones al diario Trome, Monserrat Seminario expresó su malestar por el anuncio público del divorcio y señaló que detrás de la decisión existirían personas interesadas en perjudicarla. “Se deja manipular por unos manganzones”, afirmó, al referirse al entorno cercano del comediante.

Seminario sostuvo que tiene claro quiénes estarían interviniendo en la situación y aseguró sentirse afectada por lo que considera una campaña en su contra. “Sé que están haciéndome la ‘camita’, sé la jugada de las personas que están metidas, hasta me están siguiendo”, declaró.

Uno de los puntos centrales de su reclamo está relacionado con el reconocimiento legal y económico de sus hijas. Según indicó, el artista ha mencionado públicamente solo a dos menores, mientras que para ella son tres las hijas que deben ser consideradas dentro de cualquier acuerdo. “Él está diciendo que solamente tiene dos hijas. Pero legalmente son tres. Si nos vamos a separar, tiene que darles a las tres”, remarcó.

También respondió a versiones sobre su conducta en el matrimonio y aclaró que ciertos episodios mencionados por terceros no corresponden al presente. “Eso no ha sido recién, fue años atrás cuando estuvimos separados y ya no quería volver con él. Pero le están haciendo creer que eso es reciente”, sostuvo.

Melcochita afirma que sí regresará al Perú: “Tengo contratos pendientes”

Desde Atlanta, Melcochita negó que
Desde Atlanta, Melcochita negó que planee radicar en Estados Unidos y afirmó que su viaje responde a compromisos laborales, asegurando que regresará al Perú por contratos ya firmados. (Instagram)

Desde Atlanta, ciudad donde cumple compromisos artísticos, Melcochita negó que su permanencia en Estados Unidos tenga relación con una ruptura definitiva con el país o con su familia. En un mensaje publicado en su cuenta de TikTok, aclaró que su viaje responde exclusivamente a obligaciones laborales.

“Estoy trabajando, he venido aquí para trabajar por mis hijas, aquí me tratan muy bien porque soy famoso, estoy teniendo varias presentaciones”, señaló. El cómico enfatizó que su estadía es temporal y que regresará al Perú para cumplir con acuerdos ya pactados.

Yo sí voy a regresar al Perú, tengo contratos pendientes, así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú”, afirmó. Con esas palabras buscó desmentir versiones que indicaban que habría decidido radicar de manera permanente en el extranjero tras el conflicto familiar.

En medio del proceso de separación, el artista reiteró que asumirá los gastos vinculados a sus hijas menores. “Voy a pagar la casa, el colegio de las bebés y todo lo que se trate de mis hijas, la comida, no les va a faltar nada. Pero para ella no le voy a dar”, puntualizó.

Melcochita revela pedido de perdón pero “no sabe qué hacer”

El comediante reveló que recibió
El comediante reveló que recibió un mensaje de disculpa por San Valentín, aunque admitió que aún no ha retomado el diálogo y que evalúa con calma el futuro de la relación. (Instagram)

El conflicto tomó otro giro cuando el humorista reveló que Monserrat Seminario le envió un mensaje por el Día de San Valentín para pedir disculpas. Según relató, ella reconoció un error relacionado con dinero y le solicitó perdón.

“Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando, si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor”, fue el contenido del mensaje que, según el artista, recibió.

Melcochita admitió que la comunicación lo llevó a reflexionar sobre la situación, aunque dejó en claro que no ha tomado una decisión distinta a la ya anunciada. “No sé todavía qué voy a hacer, tengo mes y medio para pensar”, comentó.

Consultado sobre si retomó el diálogo con su aún esposa tras ese intercambio, respondió con cautela: “Tengo que pensar todo”. Afirmó que desde aquel mensaje no han sostenido nuevas conversaciones y que necesita evaluar con calma los siguientes pasos.

