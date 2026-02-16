Perú

Melcochita revela que Monserrat Seminario le pidió perdón: “Cometí un error por el dinero”

Tras pelearse públicamente y asegurar que su relación se acabó, el comediante aclaró que la madre de sus hijas le pidió perdón el 14 de febrero

El cómico Melcochita sonríe mientras
El cómico Melcochita sonríe mientras en otra toma Monserrat Seminario aparece en una entrevista, sobre las declaraciones donde Melcochita afirma que ella le pidió perdón.

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, sorprendió al revelar que Monserrat Seminario, madre de sus hijas, se comunicó directamente para pedirle disculpas tras semanas de tensión pública. El mensaje, compartido con el diario Trome, llegó en la fecha de San Valentín, marcando un giro inesperado en la relación de la pareja. El comediante peruano explicó que recibió un texto donde su esposa le pidió perdón por sus errores, reconociendo que actuó mal por cuestiones económicas.

En el mensaje, Seminario escribió: “Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando, si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín”. La frase fue compartida por Melcochita, quien detalló el contenido de la comunicación y la atribuyó a su esposa.
Captura de pantalla de un
Captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp reenviado a Trome, supuestamente de Monserrat Seminario a Melcochita, donde ella le pide perdón por un "gran error" relacionado con dinero. (Trome)

El artista admitió atravesar una etapa de confusión respecto al futuro de su relación. “Eso me escribió Monserrat”, señaló el popular humorista. Más adelante agregó: “No sé todavía qué voy a hacer, tengo mes y medio para pensar”. Estas palabras evidencian que la reconciliación no está definida y que el proceso de toma de decisiones continúa abierto.

En medio de la controversia, Melcochita utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a sus hijas menores. “Mis hijitas, las quiero mucho, por ellas volveré a empezar”, expresó el humorista, subrayando el lugar central que ocupan sus hijas en este momento de su vida.

La situación entre Villanueva y Seminario generó amplio debate en la opinión pública peruana, especialmente después de que ambos protagonizaron declaraciones cruzadas en diversos medios de comunicación. El pedido de perdón de Seminario introduce un nuevo elemento en una historia marcada por la exposición mediática y las diferencias económicas.

Melcochita deja atrás enfrentamiento y
Melcochita deja atrás enfrentamiento y se reconcilia con Monserrat Seminario.

Melcochita desmiente que se quedará en EE.UU.

En paralelo al conflicto personal, Melcochita abordó recientes especulaciones sobre su permanencia en el extranjero. Luego de que su hija Susan Villanueva afirmara en televisión local que el artista no planeaba regresar al país, el propio Pablo Villanueva decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales.

Con un video directo, el comediante peruano negó de manera enfática las versiones sobre una posible residencia permanente en Estados Unidos.

“Ahí están hablando que yo no voy a regresar al Perú. Yo tengo que regresar al Perú porque tengo contratos pendientes en el Perú y vine acá a Atlanta porque tenía unos contratitos para tener una platita, ¿no? Pero yo sí voy a regresar al Perú, tengo contratos pendientes, así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú, no importa lo que pase, tengo que estar allá en el Perú. Nos vemos”, manifestó Melcochita, dejando claro que su estadía es temporal.

Tras las declaraciones de su hija en televisión, Melcochita salió al frente y negó que su viaje sea definitivo. ATV / Magaly TV La Firme

La aclaración de Villanueva surge tras semanas de rumores y versiones contradictorias sobre sus planes, alimentadas por el contexto familiar y profesional que atraviesa. El mensaje apunta a tranquilizar a su audiencia y a sus seguidores, reiterando su compromiso con sus actividades en Perú.

La figura de Melcochita permanece como uno de los referentes del humor y la música en el país, y su situación personal y profesional continúa generando atención tanto en los medios como entre sus seguidores. El pedido de disculpas de Monserrat Seminario y el anuncio de su regreso a Perú abren un nuevo capítulo en la vida del comediante, en medio de expectativas y especulaciones sobre el futuro de su familia y su carrera.

