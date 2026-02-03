Monserrat Seminario afirma que se gastó todo el dinero de Melcochita: “Administro y se va en la casa, las bebes y paseos”

La pareja del cómico negó haberse aprovechado de su fama y aseguró que los ingresos fueron destinados al hogar y a sus tres hijas. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Monserrat Seminario decidió romper su silencio luego de quedar en el centro de una fuerte polémica mediática tras las acusaciones de Melcochita, quien aseguró públicamente que ella habría gastado 1.8 millones de soles que estaban bajo su administración, situación que terminó por provocar el quiebre definitivo de su matrimonio luego de 17 años de relación.

La esposa del reconocido cómico se pronunció en el programa ‘América Hoy’, donde, visiblemente afectada, respondió punto por punto a los señalamientos y explicó en qué se utilizó el dinero que estuvo a su cargo.

Durante su intervención televisiva, la piurana no pudo contener las lágrimas al referirse a la separación y a la forma en que, según dijo, Melcochita decidió abandonar el hogar que compartían con sus tres hijas.

¿En qué se habría gastado Monserrat Seminario el dinero de Melcochita?

La esposa del humorista relató que el distanciamiento se dio luego de que él le pidiera cuentas sobre el dinero y encontrara su cuenta bancaria sin saldo, hecho que generó una profunda crisis entre ambos.

“Le he puesto ‘te extraño, vente a la casa, acá tienes tu cama, tus cosas, todo’ y lo único que me dijo fue ‘vete con tus padres’”, contó Monserrat al revelar cuál fue el último mensaje que intercambió con Melcochita antes de la ruptura definitiva. Según su testimonio, él se fue del hogar, salió a divertirse y posteriormente ya no regresó, dejándola sola con sus hijas en medio del escándalo.

En ese contexto, Monserrat reconoció públicamente que ella es quien administra el dinero del cómico, tal como había sido señalado por el propio Melcochita y por sus hijos. Sin embargo, rechazó de manera tajante la versión de que se haya tratado de un gasto irresponsable o de un aprovechamiento personal. “¿Qué dinero? Si el dinero él lo trabaja y yo lo administro y todo se va a la casa, a las bebés y los paseos”, declaró, buscando desmentir que haya despilfarrado la suma mencionada.

Niega que haya sido 1.8 millones de dólares

La esposa del humorista también negó que el monto señalado sea exacto, asegurando que no existieron 1.8 millones de soles intactos, ya que el propio Melcochita también hacía uso del dinero para continuar trabajando y sostener sus actividades artísticas. Según explicó, los ingresos eran destinados a cubrir gastos del hogar, alimentación, educación, cuidado de sus hijas y algunas salidas familiares, descartando que haya habido lujos excesivos o compras innecesarias.

Monserrat explicó que, durante años, asumió el rol de administradora de los ingresos del artista por decisión de ambos, priorizando siempre el bienestar de la familia. En ese sentido, sostuvo que los recursos económicos siempre estuvieron orientados a la casa que compartían y a las necesidades de sus hijas menores, quienes dependen completamente de ellos.

La polémica tomó mayor relevancia luego de que Melcochita confirmara públicamente la separación y respaldara las versiones de sus hijos mayores, quienes acusaron a Monserrat de haberse aprovechado de la fama y el dinero del cómico. De acuerdo con lo señalado por el propio artista, él habría reunido esa fuerte suma durante el año 2025 como fruto de su trabajo en el mundo artístico, pero al pedir cuentas se encontró con que no quedaba “ni un sol” en sus cuentas bancarias.

Melcochita es internado en clínica

En medio del escándalo, trascendió además que Melcochita fue internado en una clínica local, luego de atravesar un complicado momento emocional al descubrir que sus cuentas estaban en cero. Asimismo, se informó que actualmente el humorista se encuentra viviendo en una casa alquilada, lejos del hogar que compartía con Monserrat y sus hijas.

Frente a estas versiones, Monserrat aseguró que la situación se ha tergiversado y que la exposición mediática ha agravado el conflicto familiar. Durante su intervención en televisión, insistió en que jamás tuvo la intención de perjudicar a su esposo ni de aprovecharse de su dinero, y que todas las decisiones económicas se tomaron pensando en la familia.

La esposa del cómico también lamentó que la separación se haya dado en medio de acusaciones públicas y enfrentamientos con los hijos de Melcochita, situación que, según dijo, la ha dejado emocionalmente devastada. Aseguró que, pese a todo, intentó que él regresara a casa y retomar la convivencia, pero su pedido fue rechazado.

Finalmente, Monserrat reiteró que su prioridad siguen siendo sus hijas y que espera que el conflicto pueda resolverse lejos de los reflectores, aunque reconoció que las acusaciones la obligaron a dar su versión de los hechos. “Yo lo administro y todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, insistió, buscando cerrar el tema y defenderse de los cuestionamientos.

