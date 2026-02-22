Examen de admisión Talentos del Callao 2026: link de resultados

Solo los 100 mejores puntajes a Talentos del Callao 2026 lograrán una vacante. | Andina

El examen de admisión Talentos del Callao 2026 se desarrolló con éxito, consolidándose como uno de los procesos más exigentes y competitivos de la educación pública regional. Más de 343 estudiantes provenientes de diversas zonas del Callao se presentaron a la evaluación, motivados por la posibilidad de acceder a una vacante en la Escuela de Talentos N.° 5143, institución reconocida por su modelo de alto rendimiento y su propuesta educativa innovadora. En los exteriores del centro de evaluación, padres y familiares acompañaron a los postulantes en un ambiente de expectativa y esperanza, conscientes de que esta prueba representa una oportunidad clave para el desarrollo académico y personal de los jóvenes.

La convocatoria para este año superó las expectativas iniciales, reflejando el prestigio que la escuela alcanzó en sus 15 años de trayectoria. Gracias a una intensa campaña de difusión realizada en colegios estatales del Callao, más de mil estudiantes manifestaron interés en participar. Sin embargo, solo quienes cursaron los primeros años de secundaria en instituciones públicas de la región pudieron postular, manteniendo así el enfoque de equidad y fortalecimiento del capital humano local que caracteriza al proyecto educativo.

El proceso de admisión, gestionado por el Gobierno Regional del Callao a través del Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED), culminó con la selección de los 100 mejores puntajes, quienes podrán acceder a una educación integral, gratuita y de excelencia. La Escuela de Talentos N.° 5143 ofrece a sus ingresantes beneficios como movilidad, uniformes, útiles escolares, alimentación completa y asesoramiento en becas, garantizando condiciones óptimas para su desempeño académico y social.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales del examen de admisión 2026 ya se encuentran disponibles para consulta pública. Los postulantes y sus familias pueden acceder a la lista completa de ingresantes a través del Facebook oficial de la Escuela de Talentos del Callao. La institución habilitó este canal digital para asegurar un acceso rápido, seguro y transparente a la información, permitiendo a cada estudiante verificar si logró una de las vacantes disponibles.

Resultados ya están disponible en Facebook. | CAFED Callao

Para revisar los resultados, basta con ingresar al perfil oficial de la escuela y buscar la publicación correspondiente al proceso de admisión 2026. Allí se encuentra el enlace directo al documento con los nombres de los estudiantes seleccionados, así como las indicaciones para el inicio del proceso de matrícula. Ante cualquier duda o inconveniente, la escuela recomienda comunicarse por mensaje directo o acercarse a la sede administrativa en los horarios oficiales.

Reconocimiento al mérito y beneficios educativos

La Escuela de Talentos N.° 5143 del Callao felicitó públicamente a los estudiantes que alcanzaron los primeros puestos en la evaluación, destacando su esfuerzo y disciplina a lo largo del proceso. El primer lugar fue ocupado por Perseus Arturo López Corbacho, seguido por Luciana Luque Quispe y Luis Quintanilla Chegne en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Este reconocimiento refuerza la importancia de la preparación y la constancia en la formación académica.

La institución ha sido reconocida como un referente nacional en educación pública de alto rendimiento gracias a su modelo educativo basado en el enfoque STEAM e Innovación, integrando ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para el desarrollo de competencias complejas. Además, cuenta con infraestructura tecnológica de vanguardia, incluyendo pizarras táctiles y laptops individuales para cada estudiante, lo que garantiza un entorno de aprendizaje moderno y adaptado a los retos actuales.

Próximos pasos y proceso de matrícula

Los ingresantes deberán continuar con el proceso de matrícula 2026 conforme al cronograma institucional publicado en los canales oficiales. Es fundamental que los apoderados revisen cuidadosamente los requisitos y presenten la documentación solicitada dentro de los plazos establecidos para asegurar la vacante. Toda la información sobre fechas, horarios y procedimientos se actualizará periódicamente en el Facebook de la escuela y en la propia sede educativa.